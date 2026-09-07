Thaïlande : le Villeurbannais qui avait refusé des Israéliens dans son zoo visé par une expulsion

L’affaire autour du Samui Exotic Park prend une nouvelle tournure. Les autorités thaïlandaises ont ordonné l’expulsion de Kevin D., gérant français de ce parc animalier situé sur l’île de Koh Samui.

Le Villeurbannais est accusé par les autorités locales de "menaces", de "harcèlement" et de "violences physiques". L’arrêté d’expulsion estime également qu’il aurait "semé le trouble et attisé les divisions raciales et religieuses".

La polémique avait éclaté à la mi-août, lorsque Kevin D.avait décidé de refuser l’entrée de son établissement aux visiteurs israéliens. Il avait également affiché un drapeau palestinien dans son parc, affirmant agir en réaction à plusieurs incivilités.

Un résident israélien également visé

Les tensions avaient ensuite dégénéré, notamment lors d’une altercation avec une famille israélienne dont les images avaient largement circulé en ligne.

Un résident israélien, Yaacov Ohayon, fait lui aussi l’objet d’un avis d’expulsion. Il est accusé d’avoir menacé Kevin D. et son épouse. Il a par ailleurs été condamné à 15 jours de prison avec sursis et 5 000 bahts d’amende.

Kevin D.dispose désormais de sept jours pour faire appel. "Laissez le gouvernement faire son travail […] Rien d’affolant", a-t-il déclaré.

L’affaire avait également eu des répercussions à Villeurbanne. Le 19 août, la maison de sa mère avait été visée par des cocktails Molotov et incendiée en pleine nuit.