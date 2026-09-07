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Thaïlande : le Villeurbannais qui avait refusé des Israéliens dans son zoo visé par une expulsion

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Thaïlande : le Villeurbannais qui avait refusé des Israéliens dans son zoo visé par une expulsion

Kevin D., originaire de Villeurbanne et installé depuis près de dix ans en Thaïlande, fait l’objet d’un avis d’expulsion après la polémique née de son refus d’accueillir des visiteurs israéliens dans son parc animalier. Il dispose de sept jours pour contester la décision.

L’affaire autour du Samui Exotic Park prend une nouvelle tournure. Les autorités thaïlandaises ont ordonné l’expulsion de Kevin D., gérant français de ce parc animalier situé sur l’île de Koh Samui.

Le Villeurbannais est accusé par les autorités locales de "menaces", de "harcèlement" et de "violences physiques". L’arrêté d’expulsion estime également qu’il aurait "semé le trouble et attisé les divisions raciales et religieuses".

La polémique avait éclaté à la mi-août, lorsque Kevin D.avait décidé de refuser l’entrée de son établissement aux visiteurs israéliens. Il avait également affiché un drapeau palestinien dans son parc, affirmant agir en réaction à plusieurs incivilités.

Un résident israélien également visé

Les tensions avaient ensuite dégénéré, notamment lors d’une altercation avec une famille israélienne dont les images avaient largement circulé en ligne.

Un résident israélien, Yaacov Ohayon, fait lui aussi l’objet d’un avis d’expulsion. Il est accusé d’avoir menacé Kevin D. et son épouse. Il a par ailleurs été condamné à 15 jours de prison avec sursis et 5 000 bahts d’amende.

Kevin D.dispose désormais de sept jours pour faire appel. "Laissez le gouvernement faire son travail […] Rien d’affolant", a-t-il déclaré.

L’affaire avait également eu des répercussions à Villeurbanne. Le 19 août, la maison de sa mère avait été visée par des cocktails Molotov et incendiée en pleine nuit.

Tags :

villeurbanne

antisemitisme

40 commentaires
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C’est simple là bas pourquoi pas chez nous le 07/09/2026 à 19:44

Ça rigole pas là bas , c’est pas la fermeté molle de nos magistrats et de nos politicards

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Freepalestine le 07/09/2026 à 19:21
Roskof a écrit le 07/09/2026 à 18h11

A lyon il devra faire attention à lui ..

A lyon il est un roi ntmlp salle fils de pute terroriste de enfants

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Patalf le 07/09/2026 à 19:07

Bravo les thaïlandais, fermeté totale contre l'antisémitisme.

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Chris6969699 le 07/09/2026 à 19:03
Petite Ortie a écrit le 07/09/2026 à 18h13

La mauvaise nouvelle c'est qu'on va recueillir ce kassos.

"Le 19 août, la maison de sa mère avait été visée par des cocktails Molotov et incendiée en pleine nuit."

Dans le plus parfait apaisement...

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et en attendant le 07/09/2026 à 18:56
algérien intelligent a écrit le 07/09/2026 à 16h47

cette histoire ne regarde pas la France occupé vous de la France c'est la merde

Mais c'est vrai ça t'es super intelligent pour sortir des conneries pareilles !

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non mais aussi le 07/09/2026 à 18:51
Luili a écrit le 07/09/2026 à 18h08

Lui il est chez lui ici…certainement plus que toi!!! La planète ne t’appartient pas!!

La France c'est pas la planète !

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ho lala le 07/09/2026 à 18:44
algérien intelligent a écrit le 07/09/2026 à 16h47

cette histoire ne regarde pas la France occupé vous de la France c'est la merde

oh ! quelle intelligence ! MdR

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Nimbus le 07/09/2026 à 18:40

C'est encore bien remixé.

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Pro RN le 07/09/2026 à 18:28

J'espère qu'il va s'en sortir

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tiens au fait le 07/09/2026 à 18:23
Luiliuo a écrit le 07/09/2026 à 18h10

Oh que oui!!! Les « sémites » vivent un véritable pogrom en France !! Mdrrrr…allez arrete un peu ton cirque,ça marche plus !!

Tu va toujours pas mieux ? ?

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Petite Ortie le 07/09/2026 à 18:13

La mauvaise nouvelle c'est qu'on va recueillir ce kassos.

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Roskof le 07/09/2026 à 18:11

A lyon il devra faire attention à lui ..

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Souley le 07/09/2026 à 18:11
lululaberlue a écrit le 07/09/2026 à 16h07

Au moins ils sont efficaces là bas, pas comme chez nous ou les actes antisémites sont de plus en plus nombreux et ou les juges ne trouvent rien à redire. On ne se demande même plus pourquoi tellement la justice est bien politisée .

Force à toi Kevin…t’es un brave homme !!

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une solution le 07/09/2026 à 18:10

La France n'a qu'à refuser son retour comme le fait l'Algérie !

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Pattaya porte-avions? le 07/09/2026 à 18:10

Allez pas de jaloux, expulsé les 2 opposants
Faut dire que de l'autre côté, ils commencent à en avoir marre où Pattaya doit recevoir les bidasses en permission d'un de leur porte-avions...

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Luiliuo le 07/09/2026 à 18:10
lululaberlue a écrit le 07/09/2026 à 16h07

Au moins ils sont efficaces là bas, pas comme chez nous ou les actes antisémites sont de plus en plus nombreux et ou les juges ne trouvent rien à redire. On ne se demande même plus pourquoi tellement la justice est bien politisée .

Oh que oui!!! Les « sémites » vivent un véritable pogrom en France !! Mdrrrr…allez arrete un peu ton cirque,ça marche plus !!

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Dolorcheng le 07/09/2026 à 18:09

L’antisemtisme ne paie pas et fait vomir 🤮 je pense que ce sans cerveau sera surveillé de près à lyon .. Ou il décide d’aller vivre à Gaza c mieux même !

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Luili le 07/09/2026 à 18:08
Anti verts a écrit le 07/09/2026 à 17h37

Et on va accueillir ce déchet ???

Lui il est chez lui ici…certainement plus que toi!!! La planète ne t’appartient pas!!

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cri69 le 07/09/2026 à 18:00
AntiLFI a écrit le 07/09/2026 à 17h12

bof, on va le récupérer en France. Est-ce une bonne nouvelle ?

oui vu comme ça c sur que l on a bien assez de cas soc en France … mais juste pour lui faire fermer sa grande bouche suis contente 🙂

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Kid 69 le 07/09/2026 à 17:58

Bonjour, Darmanin réclame aussi Matéo, quelques milliers aux RSA risque de répliquer.

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Catalan le 07/09/2026 à 17:38

la bas au moins tu discutes pas et tu n as pas officiellement donc chiffres faux ,150000 OQTF.

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Anti verts le 07/09/2026 à 17:37

Et on va accueillir ce déchet ???

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josette le 07/09/2026 à 17:24

LFI va lui payer le voyage l' accueillir en grande pompe et l'embaucher dans leur staff.

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AntiLFI le 07/09/2026 à 17:12
cri69 a écrit le 07/09/2026 à 16h33

ah mais bien fait pour sa G…..

bof, on va le récupérer en France. Est-ce une bonne nouvelle ?

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Non bien sûr le 07/09/2026 à 16:48
pas de pot a écrit le 07/09/2026 à 15h54

Il va donc revenir ici ? ? ? ?

Direction Gaza direct

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algérien intelligent le 07/09/2026 à 16:47

cette histoire ne regarde pas la France occupé vous de la France c'est la merde

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En France le 07/09/2026 à 16:47

En France, une personne étrangère qui a l'obligation de quitter le territoire peut rester chez lui sans souci. Seulement 9 pourcent des OQTF sont exécutées, nous expliquait tranquillement un ancien ministre de l'intérieur l'autre jour...

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cri69 le 07/09/2026 à 16:33

ah mais bien fait pour sa G…..

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La honte qu ils nous font a l etranger le 07/09/2026 à 16:27
Old Gone a écrit le 07/09/2026 à 15h54

Nettoyage du pays par les autorités thai.

Ils ont bien raison, et j espère que la France ne paiera pas ses frais de voyage et qu il sera jugé, condamné, incarcéré et déchu de la nationalité française dont visiblement il ne partage pas les valeurs....

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bobo le 07/09/2026 à 16:15

Le CV parfait pour être élu LFI !

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Moi le 07/09/2026 à 16:15

Pourquoi on arrive pas à faire la même chose en France ?
L'expulsion est un mot interdit en France ?

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Lyyyyyoooonnnnnnn le 07/09/2026 à 16:11

Si on faisait pareil chez nous 😍😍😍

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Nettoyage le 07/09/2026 à 16:10
Old Gone a écrit le 07/09/2026 à 15h54

Nettoyage du pays par les autorités thai.

Pour ne garder que des prostituées, bien sûr!

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lululaberlue le 07/09/2026 à 16:07

Au moins ils sont efficaces là bas, pas comme chez nous ou les actes antisémites sont de plus en plus nombreux et ou les juges ne trouvent rien à redire. On ne se demande même plus pourquoi tellement la justice est bien politisée .

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Ex Précisions le 07/09/2026 à 15:55

Il va être bien accueilli s'il est expulsé ;-)

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Old Gone le 07/09/2026 à 15:54

Nettoyage du pays par les autorités thai.

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pas de pot le 07/09/2026 à 15:54

Il va donc revenir ici ? ? ? ?

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tout le monde dehors le 07/09/2026 à 15:50

moralité de l’histoire la Thaïlande expulse les deux l’israélien et le français

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Bob75 le 07/09/2026 à 15:48

Quel plaisir de voir qu’on sait lutter contre la fuite des entrepreneurs en france!
Bon retour chez nous

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mdr le 07/09/2026 à 15:42

cheyyyyy

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