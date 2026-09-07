Thaïlande : le Villeurbannais qui avait refusé des Israéliens dans son zoo visé par une expulsion

L’affaire autour du Samui Exotic Park prend une nouvelle tournure. Les autorités thaïlandaises ont ordonné l’expulsion de Kevin D., gérant français de ce parc animalier situé sur l’île de Koh Samui.
Le Villeurbannais est accusé par les autorités locales de "menaces", de "harcèlement" et de "violences physiques". L’arrêté d’expulsion estime également qu’il aurait "semé le trouble et attisé les divisions raciales et religieuses".
La polémique avait éclaté à la mi-août, lorsque Kevin D.avait décidé de refuser l’entrée de son établissement aux visiteurs israéliens. Il avait également affiché un drapeau palestinien dans son parc, affirmant agir en réaction à plusieurs incivilités.
Un résident israélien également visé
Les tensions avaient ensuite dégénéré, notamment lors d’une altercation avec une famille israélienne dont les images avaient largement circulé en ligne.
Un résident israélien, Yaacov Ohayon, fait lui aussi l’objet d’un avis d’expulsion. Il est accusé d’avoir menacé Kevin D. et son épouse. Il a par ailleurs été condamné à 15 jours de prison avec sursis et 5 000 bahts d’amende.
Kevin D.dispose désormais de sept jours pour faire appel. "Laissez le gouvernement faire son travail […] Rien d’affolant", a-t-il déclaré.
L’affaire avait également eu des répercussions à Villeurbanne. Le 19 août, la maison de sa mère avait été visée par des cocktails Molotov et incendiée en pleine nuit.
Ça rigole pas là bas , c’est pas la fermeté molle de nos magistrats et de nos politicardsSignaler Répondre
A lyon il est un roi ntmlp salle fils de pute terroriste de enfantsSignaler Répondre
Bravo les thaïlandais, fermeté totale contre l'antisémitisme.Signaler Répondre
"Le 19 août, la maison de sa mère avait été visée par des cocktails Molotov et incendiée en pleine nuit."Signaler Répondre
Dans le plus parfait apaisement...
Mais c'est vrai ça t'es super intelligent pour sortir des conneries pareilles !Signaler Répondre
La France c'est pas la planète !Signaler Répondre
oh ! quelle intelligence ! MdRSignaler Répondre
C'est encore bien remixé.Signaler Répondre
J'espère qu'il va s'en sortirSignaler Répondre
Tu va toujours pas mieux ? ?Signaler Répondre
La mauvaise nouvelle c'est qu'on va recueillir ce kassos.Signaler Répondre
A lyon il devra faire attention à lui ..Signaler Répondre
Force à toi Kevin…t’es un brave homme !!Signaler Répondre
La France n'a qu'à refuser son retour comme le fait l'Algérie !Signaler Répondre
Allez pas de jaloux, expulsé les 2 opposantsSignaler Répondre
Faut dire que de l'autre côté, ils commencent à en avoir marre où Pattaya doit recevoir les bidasses en permission d'un de leur porte-avions...
Oh que oui!!! Les « sémites » vivent un véritable pogrom en France !! Mdrrrr…allez arrete un peu ton cirque,ça marche plus !!Signaler Répondre
L’antisemtisme ne paie pas et fait vomir 🤮 je pense que ce sans cerveau sera surveillé de près à lyon .. Ou il décide d’aller vivre à Gaza c mieux même !Signaler Répondre
Lui il est chez lui ici…certainement plus que toi!!! La planète ne t’appartient pas!!Signaler Répondre
oui vu comme ça c sur que l on a bien assez de cas soc en France … mais juste pour lui faire fermer sa grande bouche suis contente 🙂Signaler Répondre
Bonjour, Darmanin réclame aussi Matéo, quelques milliers aux RSA risque de répliquer.Signaler Répondre
la bas au moins tu discutes pas et tu n as pas officiellement donc chiffres faux ,150000 OQTF.Signaler Répondre
Et on va accueillir ce déchet ???Signaler Répondre
LFI va lui payer le voyage l' accueillir en grande pompe et l'embaucher dans leur staff.Signaler Répondre
bof, on va le récupérer en France. Est-ce une bonne nouvelle ?Signaler Répondre
Direction Gaza directSignaler Répondre
cette histoire ne regarde pas la France occupé vous de la France c'est la merdeSignaler Répondre
En France, une personne étrangère qui a l'obligation de quitter le territoire peut rester chez lui sans souci. Seulement 9 pourcent des OQTF sont exécutées, nous expliquait tranquillement un ancien ministre de l'intérieur l'autre jour...Signaler Répondre
ah mais bien fait pour sa G…..Signaler Répondre
Ils ont bien raison, et j espère que la France ne paiera pas ses frais de voyage et qu il sera jugé, condamné, incarcéré et déchu de la nationalité française dont visiblement il ne partage pas les valeurs....Signaler Répondre
Le CV parfait pour être élu LFI !Signaler Répondre
Pourquoi on arrive pas à faire la même chose en France ?Signaler Répondre
L'expulsion est un mot interdit en France ?
Si on faisait pareil chez nous 😍😍😍Signaler Répondre
Pour ne garder que des prostituées, bien sûr!Signaler Répondre
Au moins ils sont efficaces là bas, pas comme chez nous ou les actes antisémites sont de plus en plus nombreux et ou les juges ne trouvent rien à redire. On ne se demande même plus pourquoi tellement la justice est bien politisée .Signaler Répondre
Il va être bien accueilli s'il est expulsé ;-)Signaler Répondre
Nettoyage du pays par les autorités thai.Signaler Répondre
Il va donc revenir ici ? ? ? ?Signaler Répondre
moralité de l’histoire la Thaïlande expulse les deux l’israélien et le françaisSignaler Répondre
Quel plaisir de voir qu’on sait lutter contre la fuite des entrepreneurs en france!Signaler Répondre
Bon retour chez nous
cheyyyyySignaler Répondre