Basket : Jae Crowder, 14 saisons de NBA, rejoint l’ASVEL

Une recrue au CV impressionnant pour l'ASVEL. Le club villeurbannais a officialisé l’arrivée de Jae Crowder pour la saison 2026-2027.

À 36 ans, l’ailier américain va découvrir le basket français après avoir passé 14 saisons en NBA. Il totalise plus de 900 rencontres dans la ligue nord-américaine et portera le numéro 99 sous les couleurs de l’ASVEL.

Sélectionné en 34e position de la Draft 2012, Jae Crowder avait débuté sa carrière avec les Dallas Mavericks avant de rejoindre les Boston Celtics, où il s’était affirmé comme un joueur capable d’avoir un impact des deux côtés du terrain.

Il a ensuite évolué sous les couleurs des Cleveland Cavaliers, Utah Jazz, Memphis Grizzlies, Miami Heat, Phoenix Suns, Milwaukee Bucks et Sacramento Kings.

Son parcours l’a notamment conduit à disputer deux Finales NBA consécutives : en 2020 avec Miami puis en 2021 avec Phoenix.

Une forte expérience attendue à Villeurbanne

L'ASVEL compte particulièrement sur l’intensité, le leadership et l’expérience des playoffs de sa nouvelle recrue.

Habitué à défendre sur plusieurs positions et à contribuer derrière la ligne à trois points, Jae Crowder s’est construit une réputation de joueur 3&D au fil de sa carrière américaine.

Le club villeurbannais espère désormais que cette expérience du plus haut niveau apportera "une forte personnalité", une "culture de la gagne" et un nouvel atout à son collectif pour la saison 2026-2027.