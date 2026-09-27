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L’ASVEL prend sa revanche à Cholet : Tony Parker lance sa saison de Betclic Élite par une victoire

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L’ASVEL prend sa revanche à Cholet : Tony Parker lance sa saison de Betclic Élite par une victoire

Éliminée des play-offs à La Meilleraie en mai, l’ASVEL y a cette fois imposé son rythme pour battre Cholet (97-85).

Tony Parker avait suivi à distance l’élimination de l’ASVEL face à Cholet au printemps. Pour ce retour à La Meilleraie, le président devenu entraîneur était sur le banc, avec Vincent Collet et Dounia Issa. Et ses joueurs ont vite refroidi la salle : 58 points inscrits avant la pause, dont douze tirs à trois points en dix-neuf tentatives. Défensivement, tout n’était pas impeccable, mais Villeurbanne menait déjà 58-45.

Patty Mills a donné le ton avec 13 points à la mi-temps, dont quatre tirs primés sur cinq. Both Gach (17 points), Jae Crowder (16) et Tremont Waters (16) ont pris le relais.

Cholet a résisté jusqu’au dernier quart-temps, revenant à cinq points (77-82, 33e) grâce notamment à Aaron Towo-Nansi. À 17 ans, l’ancien joueur de Tony Parker en U17 a inscrit 19 points, son record dans l’élite et le meilleur total du match.

Un dernier coup d’accélérateur villeurbannais a mis fin à la remontée.

Après une préparation compliquée et l’échec en Supercoupe contre Roanne, l’ASVEL signe ainsi un deuxième succès consécutif, trois jours après sa victoire en Euroligue face au Maccabi Tel-Aviv (84-74).

Prochaine étape : le Panathinaïkos mercredi, puis Valence vendredi, pour une double semaine d’Euroligue.

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