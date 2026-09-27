Lyon : Mila affirme avoir été insultée dans un Carrefour City et diffuse la vidéo de l’employé

Nouvelle altercation largement relayée sur les réseaux sociaux autour de Mila.
Vendredi matin, l’influenceuse a publié une vidéo tournée dans un Carrefour City du centre-ville de Lyon. Elle affirme qu’un employé l’aurait reconnue avant de la traiter de "sale pute" lors de son passage en caisse.
La séquence diffusée ne permet pas d’entendre tous les propos. Elle montre en revanche un échange tendu entre Mila et le salarié qui lui rétorque "raciste".
Cet employé de Carrefour City à Lyon Rue de la République me reconnaît et me traite de « sale pute » et de « raciste » pendant que je passe en caisse.— Mila ✨ (@milafique) September 25, 2026
J’ai diffusé la vidéo sur Instagram, l’enseigne ouvertement LFIste annonce porter plainte contre moi et ne sanctionnera… pic.twitter.com/EJMAxvUH9q
"Moi quand je suis au boulot j’emmerde pas les gens", lui lance notamment la jeune femme, avant d’annoncer qu’elle ira voir son supérieur. Au moment de quitter le magasin, elle ajoute : "On se venge à chaque fois. Bonne soirée."
Carrefour demande la suppression de la vidéo
Mila a ensuite interpellé l’enseigne sur les réseaux sociaux.
arrefour lui a répondu en lui demandant de retirer la vidéo, au motif que l’employé y apparaît de manière identifiable sans avoir donné son accord à sa diffusion.
L’influenceuse a néanmoins choisi de republier les images. Elle reproche à l’enseigne de ne pas avoir publiquement condamné le comportement qu’elle attribue au salarié et annonce également vouloir déposer plainte.
De son côté, elle affirme que Carrefour envisagerait une plainte contre elle.
Je l’ai soutenue au début, mais là franchement, ça commence à faire beaucoup. Une fois par an, ça devient presque un rendez-vous régulier…Signaler Répondre
Jamais eu aucun problème avec le personnels d'un Carrefour city.Signaler Répondre
Après, le fait de ne pas les insulter doit sans doute aider.
ton obsession ortographique se retournerait -elle contre toi?Signaler Répondre
Pourquoi elle choisi toujours des personnes racisées pour enregistrer ses vidéos ?Signaler Répondre
Ne provoquerait-elle pas le scénario ?
Si vous me prenez pour Capello, vous êtes effectivement paranoïaque.Signaler Répondre
Après, ce n'est pas bien grave, les pseudos libres n'aident pas.
réveillé le GolemSignaler Répondre
"Le mot raciste désigne un adjectif ou un nom qui qualifie une personne, un propos, un acte ou une idée fondés sur le racisme ou l'hostilité envers une personne en raison de son origine."Signaler Répondre
BRAVO ! Suite à cette information et à l'attitude lamentable de carrefour, cette enseigne n'aura plus ma clientèle tant qu'il n'y aura pas eu d'excuses publics de leur part! Le client est Roi, une notion qu'ils vont apprendre à leur dépens.Signaler Répondre
Par ailleurs c'est inadmissible que quiconque soit irrespectueux et c'est d'autant plus grave lorsqu'il s'agit d'un employé censé représenter son employeur et ses valeurs de concordes. Je soutiens la courageuse et intelligente Mila.
aussi parano que toi jadis avec l'ortographe!Signaler Répondre
Encore moi quoi?Signaler Répondre
Vous êtes paranoïaque?
Il faut lui couper les réseaux sociaux et quelle reste dans son coin tranquilleSignaler Répondre
Ce commerce n'est pas réputé pour l'amabilité de son personnel!Signaler Répondre
le jésuite qui fait dans l'histoire sainteSignaler Répondre
moi ,je n'aime que le vin rouge..hiiipppssSignaler Répondre
leurs 4 vérités en fesses!Signaler Répondre
Et toi tu es qui ???Signaler Répondre
Oui comme je l'ai dit, certains n'acceptent pas qu'on leur dise leur quatre vérités en face ................
faites gaffe vous êtes moins forts que ce que vous croyez.Signaler Répondre
Si l'Idoitie était une race , je pense que je serai classé raciste, malheureusement les idiots et aussi les idiotes, parité oblige, semble proliféré, se reproduient-ils ?Signaler Répondre
Vulagirement je les nomme CON et CONNE, ils font souvent les faits divers, et croient être des Influenseurs et influenseuses, bandes d'idiots très souvent
Eh oui, Mila a bien du courage, elle dit tout haut ce que beaucoup pensent tout bas ..................Signaler Répondre
certains ne tolèrent pas d'entendre la vérité, qu'elle soit discréditée par une certaine partie de la population n'est pas surprenant,
mais par une grande partie de l'autre population, alors là ça dépasse l'entendement,
y en a qui resisteront,capello!Signaler Répondre
Tout le monde sait que les Français sont racistes! La preuve l'Afrique entière veux venir 🤣Signaler Répondre
encore toi?..toujours magistral dans l'arrogance?Signaler Répondre
Relisez le commentaire initial. Il dit bien que le racisme anti blanc n'existe pas.Signaler Répondre
Un jour certains finiront comme ces peuples autochtones qui ont dû tout laisser et s'abriter dans les montagnes ou traverser la méditerranée.Signaler Répondre
les racistes faites un effort ! on va finir par croire que vous êtes bêtesSignaler Répondre
il ne dit pas que le racisme anti blanc n'existe pas il te dit qu'entre "sale blanc" et la discrimination à l'embauche, au logement à l'accès à certain établissement au contrôle au faciès il y a une différence.
Ouvrez un dictionnaire.Signaler Répondre
Ce n'est pas parce que l'extrême gauche essaye de dévoyer le sens du racisme pour tenter d'en exclure le racisme anti blanc que ça en devient la vérité.
Le racisme anti blanc existe bien que tu le veuilles ou non, il n'y a même pas de débat là dessusSignaler Répondre
Facile de balancer un bout de vidéo quand on sait pas la totalité de la conversation quand on vois la réaction de l’employé, il avait pas l’air de l agresser mais plutôt de répondre à une provocation … 🫡Signaler Répondre
quelle bande de copieurs.Signaler Répondre
tu as une preuve matériel de jesus?
évangile de Marc vers 65 ou 70 de l'ere commune.
évangile de Matthieu 80-90
evqngile de Luc 80-90
évangile de Jean 100
Elle a besoin d'amour, elle attire l'attention pour en avoir, mais c'est pas avec des provocations qu'elle va en recevoir ! Les gens sont trop stupide pour comprendre ce qu'elle recherche ! Elle veut juste de l'attention et une ecoute empathique....Signaler Répondre
Non mais déjà qui va faire ses courses à Carrefour City à l'heure où l'inflation est en roue libre. Après elle n'a toujours pas comprsi que la Loi lui interdit de diffuser l'identité de l'agresseur sur les réseaux sociaux...elle aurait du flouter.Signaler Répondre
Ce n'est pas parce qu'un juge un peu paumé a validé un concept d'extrême droite que ce concept devient valide scientifiquement..Signaler Répondre
il n'existe pas de système hiérarchisé et systémique (racisme) ou les blancs seraient en bas de l'échelle, ou l'ensemble de la société considèrerait les blancs comme plus bêtes ou plus méchants que les autres.. Pas de système ou on refuserait d'accorder un crédit aux blancs, de les laisser entrer en boite de nuit ou de leur louer un appartement
Bien vrai! Même chose pour les autres religions.... Beaucoup de souffrances auraient pu être évitées en gardant une sage distance avec la superstition.Signaler Répondre
C'est la position de la Chine d'ailleurs, c'est pour cela qu'elle sera bientôt le maître du Monde!
le motif retenu c'est racisme. pas racisme "anti blanc" qui n'est pas une notion juridique.Signaler Répondre
Bonne réaction de Carrefour.Signaler Répondre
Bientôt un procès pour meurtre avec circonstance aggravante retenue: "Racisme anti blanc"... Crépol, ça vous dit quelque chose?Signaler Répondre
Va faire un tour a Crépol! Meme les juges gauchos-bobos se réveillent 🤣Signaler Répondre
Une recherche récente vient de démontrer que nous n'avions aucune preuve matérielle de l'existence de Mahomet! Le Coran et autres textes ont été écrits bien longtemps après...Signaler Répondre
Et j'éviterai en tout cas ce Carrefour City, puisque je pourrais être amené à y faire quelques achats quand je suis dans le secteur.Signaler Répondre
Et surtout débouche toi les oreilles !Signaler Répondre
"« Une immense partie des familles maghrébines sont consanguines, et beaucoup ont des visages difformes et assez laids, et de très petits fronts. Surtout les migrants chelous qui nous agressent dans la rue tous les jours. »"Signaler Répondre
je ne vois pas où est la critique de la religion. pourrais je avoir une explication de texte.
Toutes les religions sont des construction humaines, faut-il vous le rappeler, qui ont toujours servi des intérêts matériels. Je suis favorable par exemple à l'interdiction de tous les signes religieux dans l'espace public, quelles que soient les religions, l'obscurantisme n'y a pas sa place.Signaler Répondre
Bla, bla et blaSignaler Répondre
La liste des enseignes à boycotter s'allonge de jours en joursSignaler Répondre
après leroy merlin ,voici carrouf , qui utilise le racisme anti blancs à son avantage pour récupérer des clients racistes
Ok , pas de problème, les blancs vont boycotter aussi tous ces produits dont les pubs soit les invisibilisent ( le grand mot à la mode chez nos "amis" gauchistes) soit se foutent ouvertement de leur gueule ..
Quand ils n'auront plus que des sauvages en clients, faudra pas qu'ils viennent se plaindre ou réclament des subventions !
Critiquer la religion n'a rien à voir avec le racisme, beaucoup sombrent dans cette confusion, y compris les tribunaux gangrenés par la soumission...Signaler Répondre
Toutes les religions?? T’es sur ?? Parce qu’il y a une religion d’élus,vaudrait mieux pas,que tu en parle,si tu tiens à ta carrière ou ta vie !!Signaler Répondre
benyamîn, c’est toi?Signaler Répondre
Bientôt 2027Signaler Répondre
C'est un Carrefour market halal ?Signaler Répondre
Jamais entendu de racisme anti ''' blanc'' , c est une invention de fasho. C'est comme le grand '''remplacement'' , un concept sans fondementSignaler Répondre