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Lyon : Mila affirme avoir été insultée dans un Carrefour City et diffuse la vidéo de l’employé

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Lyon : Mila affirme avoir été insultée dans un Carrefour City et diffuse la vidéo de l’employé

L’influenceuse Mila affirme avoir été insultée par un salarié d’un Carrefour City du centre de Lyon. Elle a diffusé une vidéo de leur échange sur les réseaux sociaux et annonce vouloir porter plainte.

Nouvelle altercation largement relayée sur les réseaux sociaux autour de Mila.

Vendredi matin, l’influenceuse a publié une vidéo tournée dans un Carrefour City du centre-ville de Lyon. Elle affirme qu’un employé l’aurait reconnue avant de la traiter de "sale pute" lors de son passage en caisse.

La séquence diffusée ne permet pas d’entendre tous les propos. Elle montre en revanche un échange tendu entre Mila et le salarié qui lui rétorque "raciste".

"Moi quand je suis au boulot j’emmerde pas les gens", lui lance notamment la jeune femme, avant d’annoncer qu’elle ira voir son supérieur. Au moment de quitter le magasin, elle ajoute : "On se venge à chaque fois. Bonne soirée."

Carrefour demande la suppression de la vidéo

Mila a ensuite interpellé l’enseigne sur les réseaux sociaux.

arrefour lui a répondu en lui demandant de retirer la vidéo, au motif que l’employé y apparaît de manière identifiable sans avoir donné son accord à sa diffusion.

L’influenceuse a néanmoins choisi de republier les images. Elle reproche à l’enseigne de ne pas avoir publiquement condamné le comportement qu’elle attribue au salarié et annonce également vouloir déposer plainte.

De son côté, elle affirme que Carrefour envisagerait une plainte contre elle.

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mila

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Milo Milo 69387 le 29/09/2026 à 18:56

Je l’ai soutenue au début, mais là franchement, ça commence à faire beaucoup. Une fois par an, ça devient presque un rendez-vous régulier…

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Heu.. le 28/09/2026 à 18:52
lulu 69 a écrit le 28/09/2026 à 15h35

Ce commerce n'est pas réputé pour l'amabilité de son personnel!

Jamais eu aucun problème avec le personnels d'un Carrefour city.
Après, le fait de ne pas les insulter doit sans doute aider.

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l'obsédé textuel le 28/09/2026 à 17:55
Ethan a écrit le 28/09/2026 à 17h25

Encore moi quoi?

Vous êtes paranoïaque?

ton obsession ortographique se retournerait -elle contre toi?

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Bizarre le 28/09/2026 à 17:46
Azdon a écrit le 28/09/2026 à 12h57

Facile de balancer un bout de vidéo quand on sait pas la totalité de la conversation quand on vois la réaction de l’employé, il avait pas l’air de l agresser mais plutôt de répondre à une provocation … 🫡

Pourquoi elle choisi toujours des personnes racisées pour enregistrer ses vidéos ?
Ne provoquerait-elle pas le scénario ?

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Ethan le 28/09/2026 à 17:44
éthan tonlinge a écrit le 28/09/2026 à 17h37

aussi parano que toi jadis avec l'ortographe!

Si vous me prenez pour Capello, vous êtes effectivement paranoïaque.

Après, ce n'est pas bien grave, les pseudos libres n'aident pas.

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tu as le 28/09/2026 à 17:44
Ethan a écrit le 28/09/2026 à 17h25

Encore moi quoi?

Vous êtes paranoïaque?

réveillé le Golem

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Larousse le 28/09/2026 à 17:43
Ethan a écrit le 28/09/2026 à 13h25

Ouvrez un dictionnaire.

Ce n'est pas parce que l'extrême gauche essaye de dévoyer le sens du racisme pour tenter d'en exclure le racisme anti blanc que ça en devient la vérité.

"Le mot raciste désigne un adjectif ou un nom qui qualifie une personne, un propos, un acte ou une idée fondés sur le racisme ou l'hostilité envers une personne en raison de son origine."

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CQQFD69! le 28/09/2026 à 17:39

BRAVO ! Suite à cette information et à l'attitude lamentable de carrefour, cette enseigne n'aura plus ma clientèle tant qu'il n'y aura pas eu d'excuses publics de leur part! Le client est Roi, une notion qu'ils vont apprendre à leur dépens.
Par ailleurs c'est inadmissible que quiconque soit irrespectueux et c'est d'autant plus grave lorsqu'il s'agit d'un employé censé représenter son employeur et ses valeurs de concordes. Je soutiens la courageuse et intelligente Mila.

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éthan tonlinge le 28/09/2026 à 17:37
Ethan a écrit le 28/09/2026 à 17h25

Encore moi quoi?

Vous êtes paranoïaque?

aussi parano que toi jadis avec l'ortographe!

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Ethan le 28/09/2026 à 17:25
capello.. a écrit le 28/09/2026 à 14h17

encore toi?..toujours magistral dans l'arrogance?

Encore moi quoi?

Vous êtes paranoïaque?

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Vendredi le 28/09/2026 à 17:18

Il faut lui couper les réseaux sociaux et quelle reste dans son coin tranquille

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lulu 69 le 28/09/2026 à 15:35

Ce commerce n'est pas réputé pour l'amabilité de son personnel!

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voilà capello le 28/09/2026 à 15:27
Et alors? a écrit le 28/09/2026 à 12h53

quelle bande de copieurs.

tu as une preuve matériel de jesus?

évangile de Marc vers 65 ou 70 de l'ere commune.
évangile de Matthieu 80-90
evqngile de Luc 80-90
évangile de Jean 100

le jésuite qui fait dans l'histoire sainte

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ouiiii le 28/09/2026 à 15:25
Faux a écrit le 28/09/2026 à 13h08

Le racisme anti blanc existe bien que tu le veuilles ou non, il n'y a même pas de débat là dessus

moi ,je n'aime que le vin rouge..hiiipppss

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partouzeur le 28/09/2026 à 15:22
le donneur de leçons......... a écrit le 28/09/2026 à 15h09

Et toi tu es qui ???

Oui comme je l'ai dit, certains n'acceptent pas qu'on leur dise leur quatre vérités en face ................

leurs 4 vérités en fesses!

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le donneur de leçons......... le 28/09/2026 à 15:09
Une Nouvelle RACE a écrit le 28/09/2026 à 14h46

Si l'Idoitie était une race , je pense que je serai classé raciste, malheureusement les idiots et aussi les idiotes, parité oblige, semble proliféré, se reproduient-ils ?
Vulagirement je les nomme CON et CONNE, ils font souvent les faits divers, et croient être des Influenseurs et influenseuses, bandes d'idiots très souvent

Et toi tu es qui ???

Oui comme je l'ai dit, certains n'acceptent pas qu'on leur dise leur quatre vérités en face ................

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Quentin D le 28/09/2026 à 14:48
18 brumaire a écrit le 28/09/2026 à 14h33

y en a qui resisteront,capello!

faites gaffe vous êtes moins forts que ce que vous croyez.

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Une Nouvelle RACE le 28/09/2026 à 14:46

Si l'Idoitie était une race , je pense que je serai classé raciste, malheureusement les idiots et aussi les idiotes, parité oblige, semble proliféré, se reproduient-ils ?
Vulagirement je les nomme CON et CONNE, ils font souvent les faits divers, et croient être des Influenseurs et influenseuses, bandes d'idiots très souvent

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Eh oui .......MILA le 28/09/2026 à 14:36

Eh oui, Mila a bien du courage, elle dit tout haut ce que beaucoup pensent tout bas ..................

certains ne tolèrent pas d'entendre la vérité, qu'elle soit discréditée par une certaine partie de la population n'est pas surprenant,

mais par une grande partie de l'autre population, alors là ça dépasse l'entendement,

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18 brumaire le 28/09/2026 à 14:33
1789 a écrit le 28/09/2026 à 13h47

Un jour certains finiront comme ces peuples autochtones qui ont dû tout laisser et s'abriter dans les montagnes ou traverser la méditerranée.

y en a qui resisteront,capello!

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tulasdis le 28/09/2026 à 14:18
Sérieux a écrit le 28/09/2026 à 13h45

les racistes faites un effort ! on va finir par croire que vous êtes bêtes
il ne dit pas que le racisme anti blanc n'existe pas il te dit qu'entre "sale blanc" et la discrimination à l'embauche, au logement à l'accès à certain établissement au contrôle au faciès il y a une différence.

Tout le monde sait que les Français sont racistes! La preuve l'Afrique entière veux venir 🤣

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capello.. le 28/09/2026 à 14:17
Ethan a écrit le 28/09/2026 à 13h25

Ouvrez un dictionnaire.

Ce n'est pas parce que l'extrême gauche essaye de dévoyer le sens du racisme pour tenter d'en exclure le racisme anti blanc que ça en devient la vérité.

encore toi?..toujours magistral dans l'arrogance?

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Ethan le 28/09/2026 à 14:11
Sérieux a écrit le 28/09/2026 à 13h45

les racistes faites un effort ! on va finir par croire que vous êtes bêtes
il ne dit pas que le racisme anti blanc n'existe pas il te dit qu'entre "sale blanc" et la discrimination à l'embauche, au logement à l'accès à certain établissement au contrôle au faciès il y a une différence.

Relisez le commentaire initial. Il dit bien que le racisme anti blanc n'existe pas.

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1789 le 28/09/2026 à 13:47

Un jour certains finiront comme ces peuples autochtones qui ont dû tout laisser et s'abriter dans les montagnes ou traverser la méditerranée.

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Sérieux le 28/09/2026 à 13:45
Faux a écrit le 28/09/2026 à 13h08

Le racisme anti blanc existe bien que tu le veuilles ou non, il n'y a même pas de débat là dessus

les racistes faites un effort ! on va finir par croire que vous êtes bêtes
il ne dit pas que le racisme anti blanc n'existe pas il te dit qu'entre "sale blanc" et la discrimination à l'embauche, au logement à l'accès à certain établissement au contrôle au faciès il y a une différence.

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Ethan le 28/09/2026 à 13:25
Calixte Guy-Mauve a écrit le 28/09/2026 à 12h39

Ce n'est pas parce qu'un juge un peu paumé a validé un concept d'extrême droite que ce concept devient valide scientifiquement..
il n'existe pas de système hiérarchisé et systémique (racisme) ou les blancs seraient en bas de l'échelle, ou l'ensemble de la société considèrerait les blancs comme plus bêtes ou plus méchants que les autres.. Pas de système ou on refuserait d'accorder un crédit aux blancs, de les laisser entrer en boite de nuit ou de leur louer un appartement

Ouvrez un dictionnaire.

Ce n'est pas parce que l'extrême gauche essaye de dévoyer le sens du racisme pour tenter d'en exclure le racisme anti blanc que ça en devient la vérité.

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Faux le 28/09/2026 à 13:08
Calixte Guy-Mauve a écrit le 28/09/2026 à 12h39

Ce n'est pas parce qu'un juge un peu paumé a validé un concept d'extrême droite que ce concept devient valide scientifiquement..
il n'existe pas de système hiérarchisé et systémique (racisme) ou les blancs seraient en bas de l'échelle, ou l'ensemble de la société considèrerait les blancs comme plus bêtes ou plus méchants que les autres.. Pas de système ou on refuserait d'accorder un crédit aux blancs, de les laisser entrer en boite de nuit ou de leur louer un appartement

Le racisme anti blanc existe bien que tu le veuilles ou non, il n'y a même pas de débat là dessus

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Azdon le 28/09/2026 à 12:57

Facile de balancer un bout de vidéo quand on sait pas la totalité de la conversation quand on vois la réaction de l’employé, il avait pas l’air de l agresser mais plutôt de répondre à une provocation … 🫡

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Et alors? le 28/09/2026 à 12:53
La vérité historique d'abord! a écrit le 28/09/2026 à 11h26

Une recherche récente vient de démontrer que nous n'avions aucune preuve matérielle de l'existence de Mahomet! Le Coran et autres textes ont été écrits bien longtemps après...

quelle bande de copieurs.

tu as une preuve matériel de jesus?

évangile de Marc vers 65 ou 70 de l'ere commune.
évangile de Matthieu 80-90
evqngile de Luc 80-90
évangile de Jean 100

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Maximus le 28/09/2026 à 12:48

Elle a besoin d'amour, elle attire l'attention pour en avoir, mais c'est pas avec des provocations qu'elle va en recevoir ! Les gens sont trop stupide pour comprendre ce qu'elle recherche ! Elle veut juste de l'attention et une ecoute empathique....

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Sarah Connor le 28/09/2026 à 12:39

Non mais déjà qui va faire ses courses à Carrefour City à l'heure où l'inflation est en roue libre. Après elle n'a toujours pas comprsi que la Loi lui interdit de diffuser l'identité de l'agresseur sur les réseaux sociaux...elle aurait du flouter.

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Calixte Guy-Mauve le 28/09/2026 à 12:39
Racisme anti-blanc? a écrit le 28/09/2026 à 11h38

Bientôt un procès pour meurtre avec circonstance aggravante retenue: "Racisme anti blanc"... Crépol, ça vous dit quelque chose?

Ce n'est pas parce qu'un juge un peu paumé a validé un concept d'extrême droite que ce concept devient valide scientifiquement..
il n'existe pas de système hiérarchisé et systémique (racisme) ou les blancs seraient en bas de l'échelle, ou l'ensemble de la société considèrerait les blancs comme plus bêtes ou plus méchants que les autres.. Pas de système ou on refuserait d'accorder un crédit aux blancs, de les laisser entrer en boite de nuit ou de leur louer un appartement

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Prudence chinoise! le 28/09/2026 à 12:20
La vérité historique d'abord! a écrit le 28/09/2026 à 11h26

Une recherche récente vient de démontrer que nous n'avions aucune preuve matérielle de l'existence de Mahomet! Le Coran et autres textes ont été écrits bien longtemps après...

Bien vrai! Même chose pour les autres religions.... Beaucoup de souffrances auraient pu être évitées en gardant une sage distance avec la superstition.
C'est la position de la Chine d'ailleurs, c'est pour cela qu'elle sera bientôt le maître du Monde!

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Non non. le 28/09/2026 à 12:14
Racisme anti-blanc? a écrit le 28/09/2026 à 11h38

Bientôt un procès pour meurtre avec circonstance aggravante retenue: "Racisme anti blanc"... Crépol, ça vous dit quelque chose?

le motif retenu c'est racisme. pas racisme "anti blanc" qui n'est pas une notion juridique.

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David Cro le 28/09/2026 à 11:51

Bonne réaction de Carrefour.

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Racisme anti-blanc? le 28/09/2026 à 11:38
Jaopinto a écrit le 28/09/2026 à 10h13

Jamais entendu de racisme anti ''' blanc'' , c est une invention de fasho. C'est comme le grand '''remplacement'' , un concept sans fondement

Bientôt un procès pour meurtre avec circonstance aggravante retenue: "Racisme anti blanc"... Crépol, ça vous dit quelque chose?

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paschala le 28/09/2026 à 11:29
Jaopinto a écrit le 28/09/2026 à 10h13

Jamais entendu de racisme anti ''' blanc'' , c est une invention de fasho. C'est comme le grand '''remplacement'' , un concept sans fondement

Va faire un tour a Crépol! Meme les juges gauchos-bobos se réveillent 🤣

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La vérité historique d'abord! le 28/09/2026 à 11:26
Mila avec les Lumières! a écrit le 28/09/2026 à 11h06

Toutes les religions sont des construction humaines, faut-il vous le rappeler, qui ont toujours servi des intérêts matériels. Je suis favorable par exemple à l'interdiction de tous les signes religieux dans l'espace public, quelles que soient les religions, l'obscurantisme n'y a pas sa place.

Une recherche récente vient de démontrer que nous n'avions aucune preuve matérielle de l'existence de Mahomet! Le Coran et autres textes ont été écrits bien longtemps après...

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Eh bien on ira chez Auchan pendant un moment le 28/09/2026 à 11:25

Et j'éviterai en tout cas ce Carrefour City, puisque je pourrais être amené à y faire quelques achats quand je suis dans le secteur.

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alors sort un peu le 28/09/2026 à 11:20
Jaopinto a écrit le 28/09/2026 à 10h13

Jamais entendu de racisme anti ''' blanc'' , c est une invention de fasho. C'est comme le grand '''remplacement'' , un concept sans fondement

Et surtout débouche toi les oreilles !

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S'il te plait le 28/09/2026 à 11:07
Paresse intellectuelle! a écrit le 28/09/2026 à 10h40

Critiquer la religion n'a rien à voir avec le racisme, beaucoup sombrent dans cette confusion, y compris les tribunaux gangrenés par la soumission...

"« Une immense partie des familles maghrébines sont consanguines, et beaucoup ont des visages difformes et assez laids, et de très petits fronts. Surtout les migrants chelous qui nous agressent dans la rue tous les jours. »"

je ne vois pas où est la critique de la religion. pourrais je avoir une explication de texte.

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Mila avec les Lumières! le 28/09/2026 à 11:06
Toit a écrit le 28/09/2026 à 10h35

Toutes les religions?? T’es sur ?? Parce qu’il y a une religion d’élus,vaudrait mieux pas,que tu en parle,si tu tiens à ta carrière ou ta vie !!

Toutes les religions sont des construction humaines, faut-il vous le rappeler, qui ont toujours servi des intérêts matériels. Je suis favorable par exemple à l'interdiction de tous les signes religieux dans l'espace public, quelles que soient les religions, l'obscurantisme n'y a pas sa place.

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Réponse prétention et orientée le 28/09/2026 à 10:48
Larousse a écrit le 28/09/2026 à 09h56

Le mot raciste n'est pas une insulte mais une réalité concernant cette fille.
"Le mot raciste désigne une personne, un propos, un acte ou une idée qui manifeste ou soutient le racisme, c'est-à-dire une idéologie ou un comportement fondé sur la discrimination ou la croyance en une hiérarchie entre les groupes humains"

Bla, bla et bla

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Boycott CARROUF le 28/09/2026 à 10:40

La liste des enseignes à boycotter s'allonge de jours en jours
après leroy merlin ,voici carrouf , qui utilise le racisme anti blancs à son avantage pour récupérer des clients racistes

Ok , pas de problème, les blancs vont boycotter aussi tous ces produits dont les pubs soit les invisibilisent ( le grand mot à la mode chez nos "amis" gauchistes) soit se foutent ouvertement de leur gueule ..
Quand ils n'auront plus que des sauvages en clients, faudra pas qu'ils viennent se plaindre ou réclament des subventions !

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Paresse intellectuelle! le 28/09/2026 à 10:40
La réalité a écrit le 28/09/2026 à 09h35

"raciste" n'est pas une insulte c'est une information. la justice aussi dit que Mila est raciste

Critiquer la religion n'a rien à voir avec le racisme, beaucoup sombrent dans cette confusion, y compris les tribunaux gangrenés par la soumission...

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Toit le 28/09/2026 à 10:35
Mila avec la Lumières! a écrit le 28/09/2026 à 09h22

Critiquer la religion, blasphémer, est autorisé par la loi. C'est même un exercice très sain pour l'esprit.

Toutes les religions?? T’es sur ?? Parce qu’il y a une religion d’élus,vaudrait mieux pas,que tu en parle,si tu tiens à ta carrière ou ta vie !!

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Purete le 28/09/2026 à 10:22
Mila présidente a écrit le 28/09/2026 à 10h00

Bravo Mila, la France est avec toi.

benyamîn, c’est toi?

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cqfd. le 28/09/2026 à 10:17

Bientôt 2027

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Question à 2 balles le 28/09/2026 à 10:13
Calahann a écrit le 28/09/2026 à 07h41

Encore cette Mila qui fait du désordre en ville !
Elle est pourtant fichée comme " personne indésirable " ou " Persona Non grata " .
En bref, elle est clairement pas la bienvenue et elle fait sa belle raciste déjà le matin.
Après, elle fait bien ce qu'elle veut aussi 🤔

C'est un Carrefour market halal ?

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Jaopinto le 28/09/2026 à 10:13
arkom a écrit le 28/09/2026 à 07h14

elle a le droit d'aller faire ses courses.. quand on entend nique la France ont va tuer les blancs tout le monde ferme sa gueule même le gouvernement est les élus politiques

Jamais entendu de racisme anti ''' blanc'' , c est une invention de fasho. C'est comme le grand '''remplacement'' , un concept sans fondement

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