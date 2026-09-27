Lyon : Mila affirme avoir été insultée dans un Carrefour City et diffuse la vidéo de l’employé

Nouvelle altercation largement relayée sur les réseaux sociaux autour de Mila.

Vendredi matin, l’influenceuse a publié une vidéo tournée dans un Carrefour City du centre-ville de Lyon. Elle affirme qu’un employé l’aurait reconnue avant de la traiter de "sale pute" lors de son passage en caisse.

La séquence diffusée ne permet pas d’entendre tous les propos. Elle montre en revanche un échange tendu entre Mila et le salarié qui lui rétorque "raciste".

Cet employé de Carrefour City à Lyon Rue de la République me reconnaît et me traite de « sale pute » et de « raciste » pendant que je passe en caisse.



J’ai diffusé la vidéo sur Instagram, l’enseigne ouvertement LFIste annonce porter plainte contre moi et ne sanctionnera… pic.twitter.com/EJMAxvUH9q — Mila ✨ (@milafique) September 25, 2026

"Moi quand je suis au boulot j’emmerde pas les gens", lui lance notamment la jeune femme, avant d’annoncer qu’elle ira voir son supérieur. Au moment de quitter le magasin, elle ajoute : "On se venge à chaque fois. Bonne soirée."

Carrefour demande la suppression de la vidéo

Mila a ensuite interpellé l’enseigne sur les réseaux sociaux.

arrefour lui a répondu en lui demandant de retirer la vidéo, au motif que l’employé y apparaît de manière identifiable sans avoir donné son accord à sa diffusion.

L’influenceuse a néanmoins choisi de republier les images. Elle reproche à l’enseigne de ne pas avoir publiquement condamné le comportement qu’elle attribue au salarié et annonce également vouloir déposer plainte.

De son côté, elle affirme que Carrefour envisagerait une plainte contre elle.