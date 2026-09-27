Judiciaire

Lozanne : huit mois de prison ferme pour violences sur son ex-compagne

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Lozanne : huit mois de prison ferme pour violences sur son ex-compagne

Un homme a été condamné à huit mois de prison ferme par le tribunal de Villefranche-sur-Saône pour des violences commises sur son ancienne compagne à Lozanne. Cinq mois de sursis prononcés dans de précédentes affaires ont également été révoqués.

Le prévenu et son ancienne compagne livraient deux récits très différents de leur confrontation du vendredi 18 septembre. Le tribunal de Villefranche-sur-Saône a finalement retenu les violences et condamné le trentenaire en état de récidive légale.

Ce jour-là, après près de douze années de relation, l’homme s’était rendu dans l’appartement de son ex-conjointe à Lozanne pour récupérer ses affaires. Prévenue de sa présence, celle-ci avait rejoint les lieux avant qu’une dispute n’éclate.

La femme a raconté avoir été saisie par la nuque, tirée par les cheveux puis avoir eu la tête plongée dans les toilettes. Elle a également dénoncé des coups de poing et de pied, des jets d’eau glacée, des menaces avec des couteaux ainsi que la dégradation de son téléphone et de ses vêtements.

Les gendarmes sont intervenus après avoir été alertés par une amie qui avait entendu une partie de la scène au téléphone.

Dix mentions au casier judiciaire

À l’audience, le prévenu n’a reconnu que les jets d’eau et du téléphone. Il a affirmé que son ancienne compagne l’avait frappé et l’avait empêché de partir.

Le casier judiciaire de l’homme comporte dix mentions, notamment pour des faits de violences, harcèlement et appels malveillants dans un contexte conjugal.

Le prévenu a été condamné à huit mois d’emprisonnement ferme. Cinq mois de sursis probatoire issus de deux précédentes affaires ont également été révoqués. Il lui est en outre interdit d’entrer en contact avec son ex-compagne pendant trois ans.

9 commentaires
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et y paraît le 29/09/2026 à 15:38
dyslexique a écrit le 29/09/2026 à 13h59

pas possible...la zone à lozanne?

qu y a un exces d'ozone dans la zone de lozanne

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dyslexique le 29/09/2026 à 13:59

pas possible...la zone à lozanne?

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Linette le 28/09/2026 à 20:52
aucun commentaire? a écrit le 27/09/2026 à 09h38

A oui losane, pas le bon profil pour les lecteurs de lyon mag

Retournez sur les bancs de l école pour apprendre à écrire...Lozanne. Combien en dictée ?

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Ex Précisions le 27/09/2026 à 11:32

Notre ami le beaujolpif est bien présent cette année ;-)

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Une CHANCE pour la France le 27/09/2026 à 11:20

Pas les mêmes mœurs, on n'est pas encore habitués. Mais ça viendra, la gauche finira même par légaliser les violences conjugales au nom de l'antiracisme.

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91Dolores83 le 27/09/2026 à 10:32

Trois ans?

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Repaire des droitardés et du RN le 27/09/2026 à 10:00

Ce même drame serait arrivé à Lyon, il y aurait déjà 100 commentaires "c'est la faute de LFI" , "c'est la faute à Doucet" , "ville apaisée, les lyonnais n'ont que ce qu'ils méritent" ....
Mais là RIEN

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Solidarité 69 le 27/09/2026 à 09:55
aucun commentaire? a écrit le 27/09/2026 à 09h38

A oui losane, pas le bon profil pour les lecteurs de lyon mag

Le profil de l'agresseur, oui.

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aucun commentaire? le 27/09/2026 à 09:38

A oui losane, pas le bon profil pour les lecteurs de lyon mag

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