Lozanne : huit mois de prison ferme pour violences sur son ex-compagne

Le prévenu et son ancienne compagne livraient deux récits très différents de leur confrontation du vendredi 18 septembre. Le tribunal de Villefranche-sur-Saône a finalement retenu les violences et condamné le trentenaire en état de récidive légale.

Ce jour-là, après près de douze années de relation, l’homme s’était rendu dans l’appartement de son ex-conjointe à Lozanne pour récupérer ses affaires. Prévenue de sa présence, celle-ci avait rejoint les lieux avant qu’une dispute n’éclate.

La femme a raconté avoir été saisie par la nuque, tirée par les cheveux puis avoir eu la tête plongée dans les toilettes. Elle a également dénoncé des coups de poing et de pied, des jets d’eau glacée, des menaces avec des couteaux ainsi que la dégradation de son téléphone et de ses vêtements.

Les gendarmes sont intervenus après avoir été alertés par une amie qui avait entendu une partie de la scène au téléphone.

Dix mentions au casier judiciaire

À l’audience, le prévenu n’a reconnu que les jets d’eau et du téléphone. Il a affirmé que son ancienne compagne l’avait frappé et l’avait empêché de partir.

Le casier judiciaire de l’homme comporte dix mentions, notamment pour des faits de violences, harcèlement et appels malveillants dans un contexte conjugal.

Le prévenu a été condamné à huit mois d’emprisonnement ferme. Cinq mois de sursis probatoire issus de deux précédentes affaires ont également été révoqués. Il lui est en outre interdit d’entrer en contact avec son ex-compagne pendant trois ans.