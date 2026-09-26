Le beau début de saison du LOU s’est arrêté à Jean-Bouin.

Arrivés à Paris avec trois succès consécutifs et la place de leader, les Lyonnais avaient pourtant parfaitement négocié leur première période. Une pénalité de Léo Berdeu avait ouvert le score avant que Davit Masi ne marque le premier essai rhodanien à la 26e minute.

Malgré un essai parisien de Tawera Kerr-Barlow avant la pause, Lyon regagnait les vestiaires avec cinq points d’avance (5-10).

26 points encaissés sans réponse

La rencontre a complètement basculé au retour des vestiaires.

Jeremy Ward a d’abord permis au Stade Français de prendre les commandes dès la 46e minute. Le LOU s’est ensuite retrouvé en difficulté, avec deux cartons jaunes adressés à Baptiste Couilloud puis Beka Saginadze en l’espace de trois minutes.

Paris en a profité pour accélérer. Juan Martin Scelzo a inscrit le troisième essai des locaux à la 61e minute, avant que Temo Motassi puis Lucas Peyresblanques n’alourdissent encore le score.

Au total, le Stade Français a inscrit 26 points sans réponse après la pause pour s’imposer 31-10.

Premier coup d’arrêt donc pour le LOU, qui devra réagir samedi prochain avec un nouveau déplacement, cette fois sur la pelouse de Bordeaux-Bègles.