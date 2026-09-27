Lyon : un lycéen pointe une arme factice sur un camarade devant le lycée Saint-Exupéry

La scène s’est déroulée peu avant 14h ce jeudi, alors que de nombreux élèves attendaient la reprise des cours sur le parvis du lycée Saint-Exupéry.
Un adolescent de 17 ans aurait saisi un camarade par le col avant de sortir une arme ressemblant à un pistolet automatique et de la pointer sous sa gorge. Plusieurs élèves présents ont été choqués.
L’arme s’est finalement révélée factice.
La direction évoque un possible harcèlement
Selon un témoin cité par le Progrès, un élève est intervenu pour aider à maîtriser le lycéen avant que les surveillants ne prennent le relais.
Dans un message adressé aux parents, la direction indique qu’"un élève a cherché à intimider ses potentiels harceleurs". Les différents protagonistes ont été interdits d’accès à l’établissement jusqu’à nouvel ordre.
Le rectorat a été informé et des signalements sont en cours auprès des autorités compétentes.
Une histoire de harcèlement scolaire, et c'est la faute de LFI aussi ?Signaler Répondre
Je sais bien que vous foutez ce commentaire quasiment sous chaque article, mais je pensais que ça suivait une certaine logique.
En fait même pas, vous êtes juste un bot.
Avec un pistolet à eau ou à pétard ??Signaler Répondre
Si il a été vraiment harcelé il a raison de se défendre vu que personne ne l'aideraSignaler Répondre
La Croix-Rousse qui était avant pratiquement un village au-dessus de Lyon bien tranquille avec des retraités et des bobos pas encore écolos, et les pastèques sont arrivées à Lyon et à la Métropole...Signaler Répondre
Les pentes par contre ont toujours été craignosses.
Analyse faite par l'IA Anthropic sur la destruction des métiers.Signaler Répondre
Et en effet si vous regardez l'analyse de cette IA sur les métiers qui seront détruits par l'IA, il semble qu'il est plus utile de conseiller aux jeunes de se diriger vers du "manuel"
déjà dans les secteurs du droit (juriste), de la banque (analyste), des sciences (chercheurs)... l'effet de l'IA se fait sentir. Et on n'est que sur l'IA basique car ils n'ont pas encore mis en action la future IA qui sera x10000 par rapport à l'actuelle (une IA qui aura la capacité de contrôler et diriger d'autres IA).
En Chine, la robotisation couplé à l'IA est déjà en marche. Un journaliste justement parlait de la stupidité de nos politiques qui disaient qu'ils fallaient par exemple une immigration de travail (pour les travaux ubérisés en France)... stupidité car par exemple en Chine ses travaux sont déjà occupés par l'IA. le journaliste disait donc qu'on allait importer de futurs chômeurs car d'ici un dizaine d'années ses métiers auront disparus.
s'il y a plein d'articles tu n'auras aucune difficulté à nous en citer un.Signaler Répondre
FCPE mais il y a eu plein d'articles dessus donc je pensais que tout le monde était déjà au courantSignaler Répondre
un gros problème pour les profs (en plus des enfants qui deviennent délinquant dès la maternelle) c'est les parents.
quand on donne une info on est précis.Signaler Répondre
quelle fédération de parent d'élèves? ll y en a 2!
peux tu donner un lien vers les déclarations de ce syndicat?
sinon qu'est ce qui nous prouve que tu ne cherches pas à nous manipuler?
D'un autre coté si c'est les profs qui agressent les profs je ne vois pas pourquoi on virerait les élèves.Signaler Répondre
pas si bête le syndicat
le classement PISA est révélateur ... supprimons l'école obligatoire et le retour à l'usine à 16 ansSignaler Répondre
on verra de suite la couleur, l'effondrement PISA, le retour de la sérénité à l'école et de l'excellence
''potentiels harceleurs'' nouvelle façon de parler des chances pour la FranceSignaler Répondre
fini le temps où on reste passif... si personne ne fait rien on deviendra comme les américains
tu votes bien directement pour les délinquants...Signaler Répondre
En première ligne en UkraineSignaler Répondre
Bienvenue dans la nouvelle France by EELV-LFI !Signaler Répondre
Meurtres, violences, drogues, harcèlements, menaces, invasion... Des millions de français votent pour cela.
Pour info la Fédération des Parents d'Elève est contre l'exclusion des établissements des élèves dont les profs ont agressés des professeurs.Signaler Répondre
Ma question: un parent agresse un prof dans l'établissement X, le gosse n'est pas exclut... cela veut dire que le prof va recroiser continuellement le parent qui l'a agressé.
Marrant ce positionnement.