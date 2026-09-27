Lyon : un lycéen pointe une arme factice sur un camarade devant le lycée Saint-Exupéry

La scène s’est déroulée peu avant 14h ce jeudi, alors que de nombreux élèves attendaient la reprise des cours sur le parvis du lycée Saint-Exupéry.

Un adolescent de 17 ans aurait saisi un camarade par le col avant de sortir une arme ressemblant à un pistolet automatique et de la pointer sous sa gorge. Plusieurs élèves présents ont été choqués.

L’arme s’est finalement révélée factice.

La direction évoque un possible harcèlement

Selon un témoin cité par le Progrès, un élève est intervenu pour aider à maîtriser le lycéen avant que les surveillants ne prennent le relais.

Dans un message adressé aux parents, la direction indique qu’"un élève a cherché à intimider ses potentiels harceleurs". Les différents protagonistes ont été interdits d’accès à l’établissement jusqu’à nouvel ordre.

Le rectorat a été informé et des signalements sont en cours auprès des autorités compétentes.