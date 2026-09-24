Conseil municipal de Lyon : périscolaire, budgets des arrondissements, handicap… les dossiers à suivre ce jeudi

Une rentrée chargée pour le conseil municipal de Lyon. Les élus se réunissent ce jeudi 24 septembre à l’Hôtel de Ville avec 187 délibérations annoncées à l’ordre du jour.

Éducation, démocratie locale, finances, handicap ou adaptation climatique : plusieurs dossiers concernent directement le quotidien des Lyonnais.

Le périscolaire va faire l’objet d’une mission d’évaluation

Le fonctionnement du périscolaire lyonnais sera particulièrement scruté. Une mission d’information et d’évaluation doit être créée à la demande de 13 élus.

Pendant six mois, ses membres devront dresser un état des lieux de l’offre, de la fréquentation et des financements, mais aussi recueillir la parole des parents, enseignants, animateurs et enfants. L’objectif sera d’identifier les pratiques qui fonctionnent et de proposer d’éventuelles améliorations.

La demande avait été formulée au printemps par 13 élus du groupe d’opposition Cœur lyonnais, dans un contexte national de préoccupations autour de l’encadrement périscolaire.

La mission sera composée de 13 élus désignés à la proportionnelle. Sa présidence ou son rapport doit revenir à un membre de l’opposition.

7,69 millions d’euros pour les neuf arrondissements

Autre sujet : les moyens attribués aux neuf arrondissements lyonnais en 2027.

L’enveloppe proposée atteint 7,69 millions d’euros, répartis entre 5,68 millions pour la gestion locale, 945 000 euros pour l’animation et 1,07 million pour l’investissement.

La Ville souhaite également adhérer à l’association Décider Ensemble, spécialisée dans les démarches de participation citoyenne, pour une cotisation annuelle de 5 000 euros.

Le bilan municipal fait notamment état de plus de 12 000 votants lors de la deuxième édition du budget participatif. Ce niveau de participation est également relevé par le suivi consacré au dispositif.

Le prêt sur gage progresse fortement

Le conseil municipal examinera également le bilan du Crédit municipal de Lyon, établissement public dont la Ville est l’actionnaire unique.

Cela ne vous dit peut-être rien, et pourtant près de 111 000 opérations de prêts sur gage ont été réalisées en 2025, avec environ 70 nouveaux prêts accordés chaque jour pour un montant moyen de 1 150 euros.

Moins de 6% des contrats aboutissent à une vente aux enchères. Le Crédit municipal confirme dans son rapport annuel que l’encours des prêts sur gage a fortement progressé en 2025, notamment sous l’effet de la hausse du cours de l’or.

L’encours aurait augmenté de 13% tandis que le résultat net atteint 924 000 euros, en progression de 21%.

Guillotière, handicap et canicules également au menu

Parmi les autres délibérations figure la participation des Archives municipales au documentaire "Guill’ Power - Mémoires croisées d’un quartier-monde", consacré à l’histoire de la Guillotière du Moyen Âge à aujourd’hui.

La municipalité présentera aussi son bilan concernant le handicap : 62% des 100 actions prévues dans le plan 2023-2026 étaient réalisées fin 2025.

Enfin, Lyon doit rejoindre pour cinq ans un programme de recherche consacré à l’adaptation des villes aux fortes chaleurs.

Le conseil municipal débutera ce jeudi matin et doit durer toute la journée à l'Hôtel de Ville.