Lyon : surpris en pleine transaction à Gerland, 21 pochons de cocaïne saisis

Mercredi 16 septembre, vers 14h30, des policiers menaient une mission de sécurisation dans le secteur de Gerland, à Lyon 7e, lorsqu’ils ont remarqué deux hommes au niveau du square de l’Îlot-de-l’Effort.

Selon la police nationale du Rhône, les deux individus étaient alors en train d’effectuer une transaction de stupéfiants. Les fonctionnaires sont intervenus et ont interpellé l’acheteur, retrouvé avec une petite quantité de résine de cannabis.

21 pochons de cocaïne saisis

Le vendeur présumé a également été contrôlé. Les policiers ont découvert en sa possession de la cocaïne et ont saisi au total 21 pochons, ainsi que 135 euros en espèces.

Âgé de 26 ans et défavorablement connu des services de police, l’homme a été placé en garde à vue. Au cours de son audition, il a reconnu les faits, précise la police. La somme saisie a été placée à la Caisse des dépôts et consignations.

De son côté, l’acheteur a été entendu librement avant d’être verbalisé.

Le vendeur a finalement été présenté au parquet de Lyon le 18 septembre dans le cadre d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC). Il a été condamné à neuf mois d’emprisonnement.