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Lyon : surpris en pleine transaction à Gerland, 21 pochons de cocaïne saisis

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Lyon : surpris en pleine transaction à Gerland, 21 pochons de cocaïne saisis
Lyon : surpris en pleine transaction à Gerland, 21 pochons de cocaïne saisis - DR : DIPN 69

Une transaction repérée en pleine journée par une patrouille de police.

Mercredi 16 septembre, vers 14h30, des policiers menaient une mission de sécurisation dans le secteur de Gerland, à Lyon 7e, lorsqu’ils ont remarqué deux hommes au niveau du square de l’Îlot-de-l’Effort.

Selon la police nationale du Rhône, les deux individus étaient alors en train d’effectuer une transaction de stupéfiants. Les fonctionnaires sont intervenus et ont interpellé l’acheteur, retrouvé avec une petite quantité de résine de cannabis.

21 pochons de cocaïne saisis

Le vendeur présumé a également été contrôlé. Les policiers ont découvert en sa possession de la cocaïne et ont saisi au total 21 pochons, ainsi que 135 euros en espèces.

Âgé de 26 ans et défavorablement connu des services de police, l’homme a été placé en garde à vue. Au cours de son audition, il a reconnu les faits, précise la police. La somme saisie a été placée à la Caisse des dépôts et consignations.

De son côté, l’acheteur a été entendu librement avant d’être verbalisé.

Le vendeur a finalement été présenté au parquet de Lyon le 18 septembre dans le cadre d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC). Il a été condamné à neuf mois d’emprisonnement.

1 commentaire
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Pochons ? le 23/09/2026 à 18:41

Le mot "pochon" est impropre à Lyon > Sachet, sac plastique

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Calahann le 23/09/2026 à 18:23
Ex Précisions a écrit le 23/09/2026 à 17h43

Je croyais que c'était en poudre c'est finalement de petits morceaux qu'on doit piler je suppose.
Désolé j'ai déjà vu des transactions d'herbe, de cannabis, des seringues par terre, qui n'en a pas vu autour de chez soi de nos jours... mais pas de coke.
Pas vu non plus de trafic de beaujolpif, mais qui en voudrait ;-)
Ben voilà je suis un tout petit peu moins c*n aujourd'hui !

Salutations distinguées Ex Précision,
Tu as donc été témoin de plusieurs transactions de stups et t'as rien balancé aux chercheurs officiels de drogues.?
T'es un " mauvais " français ma parole.🤣🤣🤣

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déserteur en le 23/09/2026 à 18:15
Calahann a écrit le 23/09/2026 à 17h48

Trop de bruit pour rien !

rase campagne.

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Calahann le 23/09/2026 à 17:48

Trop de bruit pour rien !

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Je marre. le 23/09/2026 à 17:44

défavorablement connu des services de police . . .

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Ex Précisions le 23/09/2026 à 17:43

Je croyais que c'était en poudre c'est finalement de petits morceaux qu'on doit piler je suppose.
Désolé j'ai déjà vu des transactions d'herbe, de cannabis, des seringues par terre, qui n'en a pas vu autour de chez soi de nos jours... mais pas de coke.
Pas vu non plus de trafic de beaujolpif, mais qui en voudrait ;-)
Ben voilà je suis un tout petit peu moins c*n aujourd'hui !

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Kiss Kiss le 23/09/2026 à 17:17

Quel andouille

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