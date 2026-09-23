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Menacé, le maire de Sainte-Foy-lès-Lyon placé sous protection : le suspect expulsé de son logement social ?

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Menacé, le maire de Sainte-Foy-lès-Lyon placé sous protection : le suspect expulsé de son logement social ?
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Pneus crevés, tirs de mortier et menaces visant son domicile : Bruno Jacolin a subi plusieurs actes d’intimidation ces derniers mois. Le maire de Sainte-Foy-lès-Lyon a fait l’objet de mesures de protection, tandis qu’un principal suspect a été interpellé à plusieurs reprises.

Les services de l’État assurent être "mobilisés" après les menaces visant Bruno Jacolin.

Le maire de Sainte-Foy-lès-Lyon avait révélé la semaine dernière avoir été la cible de plusieurs actes malveillants après une réunion publique organisée en mai sur la sécurité dans le quartier de La Gravière, notamment confronté au narcotrafic.

Deux vidéos tournées les 17 mai et 6 juin donnent désormais un aperçu des faits dénoncés. Sur l’une, des tirs de mortier sont dirigés vers les balcons d’immeubles. Sur l’autre, un homme interpelle directement le maire : "On va te brûler ton balcon !"

Quatre plaintes auraient été déposées.

Un suspect interpellé à plusieurs reprises

Selon une source proche du dossier, Bruno Jacolin a rapidement bénéficié de mesures de protection et a été reçu le 16 juin par la direction interdépartementale de la police nationale.

Le principal suspect avait été interpellé dès le 6 juin et placé en garde à vue. Selon M6, il aurait depuis été condamné à six mois de prison avec sursis.

Il a également fait l’objet à deux reprises d’une interdiction de paraître prise dans le cadre des dispositions de lutte contre le narcotrafic. Une procédure pour violation de cette interdiction a ensuite conduit à une convocation pour une composition pénale.

Le 10 juillet, l’homme a de nouveau été interpellé, cette fois pour détention et usage de stupéfiants dans une zone concernée par l’interdiction. Une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité est prévue le 14 octobre.

Son bail également menacé

Selon nos informations, les conséquences pourraient aussi être civiles.

Les services de l’État ont saisi le bailleur social du logement occupé par le principal suspect afin qu’une procédure de résiliation du bail soit engagée.

Le bailleur a depuis confirmé avoir saisi le juge civil. Une audience est programmée le 5 octobre.

La préfecture a réaffirmé ce mardi son soutien au maire et assuré que les services de l’État restaient mobilisés face aux menaces et intimidations dont il a fait l’objet.

Tags :

Bruno Jacolin

Sainte-Foy-lès-Lyon

narcotrafic

17 commentaires
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Master minds le 23/09/2026 à 15:57

Très étrange cette histoire de maire sous protection, cette affaire ne cacherait'elle pas un volet internement psychiatrique du fait du pouvoir de police de ce dernier ?

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tkt le 23/09/2026 à 15:47
la france de Macron a écrit le 23/09/2026 à 13h48

10ans de Macron avec une gouvernance de droite et d’extrême droite Retailleau, Darmanin, Édouard Philippe et le Mozart de l’économie Bruno Lemaire ont mené la France dans la misère la France est dans un tunnel sans lumière vivement que la vraie gauche prenne le pouvoir afin de sortir la France de ce tunnel et de la conduire vers la lumière

c’ est surtout la vraie droite qui arrive bientôt

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Ex Précisions le 23/09/2026 à 15:38
la france de Macron a écrit le 23/09/2026 à 13h48

10ans de Macron avec une gouvernance de droite et d’extrême droite Retailleau, Darmanin, Édouard Philippe et le Mozart de l’économie Bruno Lemaire ont mené la France dans la misère la France est dans un tunnel sans lumière vivement que la vraie gauche prenne le pouvoir afin de sortir la France de ce tunnel et de la conduire vers la lumière

Tiens re v'là le témoin de jéhovah et sa lumière ;-)

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Chris6969699 le 23/09/2026 à 15:34

"Les services de l’État ont saisi le bailleur social du logement occupé par le principal suspect afin qu’une procédure de résiliation du bail soit engagée."

LFI va nous proposer une manifestation antifasciste pour défendre les droits humains fondamentaux, le vivre ensemble, la lutte contre le racisme et les discriminations fondées sur le genre, la race ou la religion ...

Qui participe ?

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Master mind le 23/09/2026 à 15:20

Mon petit doigt me dit que ce gentil voyou ne va pas tarder à finir patient malade à l'asile...Le pouvoir de police du maire.

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josette le 23/09/2026 à 15:13
Solidarité 69 a écrit le 23/09/2026 à 13h12

Ce qu'a subit ce maire c'est ce que vivent des milliers de français tous les jours, ils attendent les mêmes considérations des forces de l'ordre et de la justice qu'à obtenu ce maire.

Mais tout le monde ne s'est il pas réjoui de la marche contre la police. Alors la police doit faire son travail ou pas. Les gauchistes, LGBT xyztuv ne le veulent pas

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josette le 23/09/2026 à 15:10
Maitre Capello Libriste a écrit le 23/09/2026 à 14h58

Il est impossible d'expulser quelqu'un qui possède un titre de logement et qui paient son loyer. Solidarité avec tous les logés sociaux !

Faux il est tout a fait possible de l'expulser comme il serait possible de le condamner à de la la prise fermer et mettre en tôle, les textes de loi existent mais il faut le vouloir et la justice en France est maintenant du côté des délinquants, pour peu qu'ils soient immigrés là les gauchises de juges .. on connait la suite.

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Chris25 le 23/09/2026 à 15:06

Le mis en cause, est-ce encore une chance pour la France ?

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Maitre Capello Libriste le 23/09/2026 à 14:58

Il est impossible d'expulser quelqu'un qui possède un titre de logement et qui paient son loyer. Solidarité avec tous les logés sociaux !

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solidaireuuuux le 23/09/2026 à 14:56
jpp a écrit le 23/09/2026 à 13h58

La LDH va vite venir défendre ce pauvre citoyen injustement mis dehors

Ou le DAL, toujours dans les bons coups.

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FLFT le 23/09/2026 à 14:44
la france de Macron a écrit le 23/09/2026 à 13h48

10ans de Macron avec une gouvernance de droite et d’extrême droite Retailleau, Darmanin, Édouard Philippe et le Mozart de l’économie Bruno Lemaire ont mené la France dans la misère la France est dans un tunnel sans lumière vivement que la vraie gauche prenne le pouvoir afin de sortir la France de ce tunnel et de la conduire vers la lumière

Vers la lumière ? Pfff, ils ont déjà été au pouvoir pendant plusieurs années et cela a rien fait donc ta théorie est voué à l'échec

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Anti gauchosphere le 23/09/2026 à 14:34
la france de Macron a écrit le 23/09/2026 à 13h48

10ans de Macron avec une gouvernance de droite et d’extrême droite Retailleau, Darmanin, Édouard Philippe et le Mozart de l’économie Bruno Lemaire ont mené la France dans la misère la France est dans un tunnel sans lumière vivement que la vraie gauche prenne le pouvoir afin de sortir la France de ce tunnel et de la conduire vers la lumière

10 ans de Macron avec une gouvernance de droite molle et de gauche, Mitterrand et la gauchosphere, aidés par cette droite molle ont mené la France dans la misère, elle est dans un tunnel sans lumière ,vivement que la vraie droite prenne le pouvoir, que les idées nauséabondes de cette gauchosphere et ses métastases Lfistes disparaissent, afin de sortir la France de ce tunnel et de la conduire vers la lumière.

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Racailles de m... le 23/09/2026 à 14:33

Expulsé de France serait beaucoup mieux.

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raslebol69 le 23/09/2026 à 14:29
jpp a écrit le 23/09/2026 à 13h58

La LDH va vite venir défendre ce pauvre citoyen injustement mis dehors

Vite, vite une marche blanche et des voitures brulées pour défendre le pauvre innocent qui est poursuivi par la vindicte administrative. Le "Comité vérité et justice pour Adama" va organiser cela.

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ah bon le 23/09/2026 à 14:14
la france de Macron a écrit le 23/09/2026 à 13h48

10ans de Macron avec une gouvernance de droite et d’extrême droite Retailleau, Darmanin, Édouard Philippe et le Mozart de l’économie Bruno Lemaire ont mené la France dans la misère la France est dans un tunnel sans lumière vivement que la vraie gauche prenne le pouvoir afin de sortir la France de ce tunnel et de la conduire vers la lumière

Mais c'est quoi ou qui la vrai gauche celle du tout le monde il est beau , tout le monde il est gentil ? ? ?
Celle qui nous a enfoncé en 40 ans de pouvoir ! et plus !
Ou la gauche islamiste ?

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jpp le 23/09/2026 à 13:58

La LDH va vite venir défendre ce pauvre citoyen injustement mis dehors

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ShadowFlag le 23/09/2026 à 13:55

Le suspect voulait un maire LFI, il montre sa frustration et son mécontentement. 🤔😅🤣

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Catalan le 23/09/2026 à 13:54

la seule chose qu il craint,c est l expulsion de son logement, le reste il s en fout complètement puisqu il continue a faire comme il veut.

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la france de Macron le 23/09/2026 à 13:48

10ans de Macron avec une gouvernance de droite et d’extrême droite Retailleau, Darmanin, Édouard Philippe et le Mozart de l’économie Bruno Lemaire ont mené la France dans la misère la France est dans un tunnel sans lumière vivement que la vraie gauche prenne le pouvoir afin de sortir la France de ce tunnel et de la conduire vers la lumière

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mais on est ou là le 23/09/2026 à 13:25

Arrèté à plusieurs reprises et toujours rien ? ? ? ? mais que devient la France ? ? c'est la décadence complète !

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Solidarité 69 le 23/09/2026 à 13:12

Ce qu'a subit ce maire c'est ce que vivent des milliers de français tous les jours, ils attendent les mêmes considérations des forces de l'ordre et de la justice qu'à obtenu ce maire.

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