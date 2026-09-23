Menacé, le maire de Sainte-Foy-lès-Lyon placé sous protection : le suspect expulsé de son logement social ?

Les services de l’État assurent être "mobilisés" après les menaces visant Bruno Jacolin.

Le maire de Sainte-Foy-lès-Lyon avait révélé la semaine dernière avoir été la cible de plusieurs actes malveillants après une réunion publique organisée en mai sur la sécurité dans le quartier de La Gravière, notamment confronté au narcotrafic.

Deux vidéos tournées les 17 mai et 6 juin donnent désormais un aperçu des faits dénoncés. Sur l’une, des tirs de mortier sont dirigés vers les balcons d’immeubles. Sur l’autre, un homme interpelle directement le maire : "On va te brûler ton balcon !"

Quatre plaintes auraient été déposées.

Un suspect interpellé à plusieurs reprises

Selon une source proche du dossier, Bruno Jacolin a rapidement bénéficié de mesures de protection et a été reçu le 16 juin par la direction interdépartementale de la police nationale.

Le principal suspect avait été interpellé dès le 6 juin et placé en garde à vue. Selon M6, il aurait depuis été condamné à six mois de prison avec sursis.

Il a également fait l’objet à deux reprises d’une interdiction de paraître prise dans le cadre des dispositions de lutte contre le narcotrafic. Une procédure pour violation de cette interdiction a ensuite conduit à une convocation pour une composition pénale.

Le 10 juillet, l’homme a de nouveau été interpellé, cette fois pour détention et usage de stupéfiants dans une zone concernée par l’interdiction. Une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité est prévue le 14 octobre.

Son bail également menacé

Selon nos informations, les conséquences pourraient aussi être civiles.

Les services de l’État ont saisi le bailleur social du logement occupé par le principal suspect afin qu’une procédure de résiliation du bail soit engagée.

Le bailleur a depuis confirmé avoir saisi le juge civil. Une audience est programmée le 5 octobre.

La préfecture a réaffirmé ce mardi son soutien au maire et assuré que les services de l’État restaient mobilisés face aux menaces et intimidations dont il a fait l’objet.