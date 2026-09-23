Judiciaire

Val d’Oingt : 15 mois de prison ferme pour avoir étranglé et frappé sa compagne

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Val d’Oingt : 15 mois de prison ferme pour avoir étranglé et frappé sa compagne

Un homme de 43 ans a été condamné à 15 mois de prison avec maintien en détention après des violences commises sur sa compagne le 9 septembre à Val d’Oingt. Il lui était déjà interdit d’entrer en contact avec elle.

La justice avait déjà interdit au quadragénaire de revoir sa compagne. Le couple avait pourtant repris contact.

Dans la nuit du 9 septembre, à Val d’Oingt, une dispute sur fond de jalousie a dégénéré en violences. Selon les éléments évoqués devant le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, l’homme a porté des coups de poing à sa compagne et l’a étranglée.

Les gendarmes sont intervenus alors que le prévenu était alcoolisé.

Des violences déjà présentes dans le couple

L’enquête a également mis en évidence des épisodes antérieurs. Un témoin a rapporté avoir entendu des cris les nuits précédentes tandis qu’une autre personne a affirmé que le quadragénaire s’était vanté d’être violent.

À la barre, l’homme a reconnu les faits.

Sa compagne a de son côté expliqué avoir tenté de se défendre en lui portant un coup de pied au nez.

Le parquet a requis deux ans de prison, estimant notamment que les précédentes décisions judiciaires n’avaient pas été respectées.

Le tribunal caladois a finalement condamné le prévenu à 15 mois de prison, avec maintien en détention. Il lui est également interdit pendant trois ans d’entrer en contact avec la victime ou de se rendre à son domicile.

Il devra enfin lui verser 1 000 euros de dommages et intérêts.

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