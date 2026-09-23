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Lyon : une bijouterie cambriolée en Presqu'île, les voleurs repartent dans la voiture d'une société

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Lyon : une bijouterie cambriolée en Presqu'île, les voleurs repartent dans la voiture d'une société

INFO LYONMAG. Au moins quatre individus ont cambriolé une bijouterie de la rue des Archers à Lyon dans la nuit de mardi à mercredi. On ignore le montant du butin.

C'est une scène surréaliste que LyonMag a capté peu avant 4h du matin dans la nuit de mardi à mercredi.

On croit d'abord assister à une manifestation classique à Lyon, avec trois individus vêtus de noir et munis de marteaux comme des casseurs, s'attaquer à la devanture de la bijouterie Edenly rue des Archers.

A proximité, un chauffeur attend, moteur allumé, dans la voiture d'une société givordine, potentiellement volée, mais dont le signalement risque de faciliter la tâche des forces de l'ordre.

La sirène s'étant immédiatement déclenchée, les trois cambrioleurs ont rapidement pris la fuite. On ignore le montant de leur butin.

En remontant dans le véhicule, l'un d'eux manque de tomber. "Attends zeubi !" hurle-t-il au chauffeur.

Une enquête a été ouverte pour tenter de retrouver le quatuor de malfaiteurs, qui semblent davantage relever de la trempe de jeunes Pieds nickelés que d'as de la cambriole.

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