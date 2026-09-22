Grosse frayeur à Lyon : la porte d’un appartement incendiée en pleine nuit, une enquête ouverte

Les faits se sont produits vers 1h45, dans la nuit de samedi 19 à dimanche 20 septembre, dans le quartier de la Plaine-Santy, rapporte le Progrès.

Le feu a été allumé au niveau de la porte d’entrée du logement. Face à la récurrence de ce type d’agissements, ces incendies de portes d’entrée sont désormais tristement désignés sous le terme de "paillassonnage."

Cet acte ne s’est toutefois pas limité à la porte : les flammes se sont propagées et ont également endommagé l’entrée de l’appartement. L’incendie a finalement pu être rapidement circonscrit.

Plusieurs enfants vivent dans le logement

Les circonstances et le mobile de cet incendie restent désormais à déterminer. La piste d’un possible acte d’intimidation sur fond de trafic de stupéfiants est notamment évoquée, sans être établie à ce stade.

Une enquête de police a été ouverte et les forces de l’ordre ont procédé aux constatations sur place. Pour l’heure, aucune interpellation n’a été réalisée.

Plusieurs enfants vivent habituellement dans l’appartement pris pour cible. Leur éventuelle présence dans le logement au moment de l’incendie n’est pas connue.