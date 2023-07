Près de Lyon : la Métropole paye les loyers d’entreprises incendiées à Saint-Fons durant les émeutes

Dans la nuit de vendredi à samedi, la coursive de Saint-Fons rue Robert et Reynier a été ravagée par un incendie dont l’origine serait criminelle. Malgré l’intervention des sapeurs-pompiers, le site a été entièrement détruit par les flammes, impactant 25 sociétés. La Métropole de Lyon assure s’être mobilisée dès le samedi "pour des solutions de relogement d’urgence" et proposer "d’accompagner dans la recherche d’un hébergement plus pérenne".

"Comme cela a été le cas lors de l’incendie du Bel Air Camp (en octobre 2019, ndlr), nos équipes se mobilisent pour leur trouver d’urgence des locaux pour poursuivre leur activité", affirme Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon. Ce dernier condamne également cet incendie volontaire, "qui met dans de grandes difficultés l’ensemble des entreprises hébergées au sein de la Coursive". Toujours d’après l’élu, "leur activité indispensable pour l’économie du territoire et porteuse d’espoir pour l’insertion des habitants de la commune est mise à mal et les premières victimes de cet acte de violence délibéré sont les entrepreneurs et les personnes éloignées de l’emploi".

Ainsi, la collectivité a proposé de reloger gratuitement les sociétés qui ont brûlé au sein des locaux disponibles "dans les trois pôles LYVE du territoire : Lyon 9e dans le quartier de la Duchère, Neuville-sur-Saône et enfin Givors. Leurs partenaires que sont le H7 et la Sem patrimoniales ont aussi proposé d’héberger ces entreprises", expliquent encore les services de le Métropole qui prendra en charge les loyers jusqu’à la fin de l’année.