Rejet du budget : à Saint-Fons, le Maire davantage plongé dans la tourmente

"C'était assez hallucinant comme soirée" : au téléphone, Nathalie Frier, ex-maire de la commune et désormais opposante, raconte le vote du budget primitif 2024, ce jeudi 14 mars. "Il y a eu beaucoup d'interventions de la majorité, qui a lavé son linge sale en public", commence-t-elle, avant d'expliquer : " Ils ont reproché à Christinan Duchêne son autoritarisme, son manque d'écoute, le fait qu'il n'y ait eu aucune concertation sur le budget. Il a travaillé tout seul, il s’est coupé de sa majorité."

Car ce n'est pas seulement dans l'opposition que les votes ont fait défaut au maire, bien au contraire : "Certains avaient des scénarios bien élaborés pour faire tomber Chrisitan Duchêne : il y en a qui sont déjà en campagne, avant le vote du budget", rajoute Nathalie Frier.

"C'est quelque chose qu’on attendait depuis leur élection, leur alliance ne tenait pas la route", analyse de son côté Cédric Ferrapi, élu d'opposition au sein du groupe Saint-Fons l'audacieuse.

De son côté, la majorité se justifie : "j'ai pris la parole en tant que présidente de groupe pour expliquer la crise que rencontrait notre équipe : le maire a rompu le lien avec les habitants, avec ses élus, avec les agents de la ville. Il a rompu le dialogue sociale tout simplement", argumente Nadia Touris, adjointe au Maire.

Mais alors, pourquoi diviser encore davantage en ne votant pas le budget primitif ? "Aujourd'hui, si on ne vote pas le budget, c'est parce qu'il a été décidé seul, et on ne peut pas voter un budget qui n'a pas été travaillé. On a expliqué notre mécontentement, et demandé la démission du maire."

Un coup dur supplémentaire pour Christian Duchêne, qui faisait déjà face à une désapprobation quasi-totale de ses élus.

Mais alors, que va-t-il se passer ensuite ?

Pour la majorité, il n'y a pas de débat : "la suite logique, c'est que le Maire démissionne. Il n'a plus de majorité", déclare Nadia Touris.

"La suite va arriver très rapidement", rajoute Cédric Ferrapi. "Au deuxième conseil, on suppose qu’il présentera un budget similaire, en réglant les tensions internes à la majorité. A mon sens il n'y arrivera pas, les dialogues sont déjà rompus."

Selon Nathalie Frier, ces tensions se résument à une "guerre d'egos", dont les conséquences retombent sur les habitants de la commune : jeudi soir, une cinquantaine de personnes auraient été présente au conseil, contre "une vingtaine d'habitude". "Il y avait beaucoup de monde, c'était assez violent : les habitants demandaient la démission du maire, beaucoup lui reprochaient d’être venu pour sa campagne. Il ne va pas à la rencontre des habitants, et a été attaqué à la fois par ces derniers et sa majorité."

La commune et ses agents sont en attente du vote d'un nouveau budget, suspendus aux tensions internes d'une majorité affaiblie par sa diversité.