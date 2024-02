Saint-Fons : Nathalie Frier attaque le maire et son gendre pour prise illégale d'intérêts

Nathalie Frier, qui fut à la tête de la commune entre 2014 et 2020, vient de déposer plainte pour prise illégale d'intérêts. Dans le viseur de celle qui siège désormais dans l'opposition : le maire apparenté écologiste Christian Duchêne et son gendre Thibaut Casters, par ailleurs 4e adjoint.

Elle reproche au duo d'avoir voté une délibération le 27 mai 2021 qui permet le remboursement d'une partie des frais de cantine scolaire aux enfants de Saint-Fons qui sont scolarisés à l'école Jean Gerson à Lyon et qui font partie de la Maitrise de l'Opéra de Lyon dans le 5e arrondissement. Une mesure ancienne et ultra-précise, qui avait été stoppée en 2018 par Nathalie Frier alors qu'elle était maire.

Lors du vote de 2021, l'opposition avait pointé du doigt le fait que cette mesure n'allait servir qu'aux enfants de Thibaut Casters, par ricochet petits-enfants de Christian Duchêne.

S'il est vrai que les trois enfants de l'adjoint sont scolarisés à l'école Jean Gerson à Saint-Paul, un seul était membre de la Maîtrise. Le plus jeune de la fratrie avait passé une audition quelques semaines avant le conseil municipal et le vote, mais il avait été recalé. S'il l'avait réussie, il aurait bénéficié du remboursement.

Aucun autre jeune Saint-Foniard n'était membre du choeur de la Maîtrise de l'Opéra et n'aurait donc été concerné par cette délibération "sur-mesure".

Il aurait donc fallu que Christian Duchêne et Thibaut Casters ne prennent pas part au vote et quittent la salle, mais les élus ont fait le contraire. Ils n'avaient pas non plus indiqué au reste du conseil municipal les liens forts qui les unissaient à la Maîtrise de l'Opéra de Lyon.

Nathalie Frier a décidé, près de trois ans après ce vote, de passer à la vitesse supérieure.

La justice enquête actuellement à tous les étages dans la commune voisine de Vénissieux, avec des auditions d'élus par le Parquet national financier et l'association Anticor qui s'est saisi du dossier du journal Expressions.

Sa voisine Saint-Fons est-elle la prochaine sur la liste ?