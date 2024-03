"Je ne commence pas une carrière de dictateur" : à Saint-Fons, le maire réplique

Ce mardi 26 mars, Christian Duchêne a décidé qu’il était temps de contre-attaquer : secouée par une fronde politique d’ampleur, la majorité du maire Saint-Foniard tente de lutter, entouré des quelques adjoints qu’il lui reste. Premier point à l’ordre du jour : remettre les points sur les I, et les barres sur les T : suite à une fracture de la majorité, le budget n’a pas été voté au conseil municipal. "Les personnes qui ont pris la parole lors du dernier conseil n’ont pas critiqué le budget, mais le maire que je suis et ma gouvernance." Mais naturellement, "cette tentative de décrédibilisation repose sur des mensonges et calomnies."

Explications par A+B de l’instrumentalisation politique de grande ampleur dont le maire est victime : d’abord, via le budget. "Un budget comme ça, quand on est de gauche comment on fait pour ne pas le voter ?" Le Maire évoque plusieurs occasions de prise de parole sur la question budgétaire, à mesure des différentes étapes de présentation, durant lesquelles personne ne s’est opposé. Jusqu’au fameux conseil municipal.

Puis, l’affaire du chef de police : récemment suspendu, celui-ci aurait "eu beaucoup de difficultés à respecter la lettre de mission, à s’intégrer. Il a eu de graves manquements que je n’aurais jamais imaginés au préalable." Inquiet, celui-ci précise que, malgré la plainte de l’agent pour harcèlement contre sa hiérarchie, "aucun problème de harcèlement envers les chefs de service n’est ressorti de l’enquête administrative". En revanche, l’opposition (selon lui) frappe encore : "les témoignages font état d’une instrumentalisation politique qui cherchait à m’affaiblir dans mes fonctions de maire."

Critiques à gogo et majo au dodo

Au centre des "mensonges et calomnies", les critiques suivantes ont été faites : "on m’a reproché d’être autoritaire, d’avoir rompu le dialogue avec les agents syndicaux et municipaux." Citant le général de Gaulle (en toute humilité), celui-ci leur répond : "quand on est maire à 60 ans, on ne recommence pas une carrière politique, et surtout, on ne commence pas une carrière de dictateur."

Mais alors quel plan d’action suivre pour débloquer la situation de la commune de presque 20 000 habitants ? Premièrement, établir une nouvelle majorité (pour que le budget soit enfin voté) : "Ceux qui ont voté contre le budget se sont automatiquement mis dans l’opposition, je ne négocie pas avec ces gens-là." Reste donc l’ex-groupe Saint-Fons autrement, tout juste séparé entre les LFI et le groupe dirigé par Michèle Edery : "Je négocie avec ces deux groupes, il faut se mettre d’accord sur la suite du mandat aussi, il nous reste du temps à passer ensemble."

Suite de la saga ce jeudi à 18h, pour un nouvel épisode spécial "conseil municipal". Mais Duchêne prévient : "ce serait une erreur politique de ne pas voter ce budget".

A.V.