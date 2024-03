Christian Duchêne : "Que les citoyens de Saint-Fons sachent que je ne lâcherai rien"

Ce jeudi soir, tout Saint-Fons aura les yeux rivés sur le conseil municipal. Car pour la deuxième fois ce mois-ci, Christian Duchêne va tenter de faire voter le budget 2024. Rejeté il y a deux semaines à l'occasion d'une fronde au sein de sa majorité, le maire négocie pour le faire valider. "Nous sommes sur le point de signer un accord pour terminer ce mandat", déclare-t-il, alors que certains postes d'envergure devraient être cédés en échange de votes favorables.

Les huit élus frondeurs dont la 1ère adjointe dénoncent une gouvernance trop autoritaire. Pour Christian Duchêne, c'est une "tentative de déstabilisation" : "Je subis des calomnies et des mensonges. Je ne suis pas autoritaire".

"Je me suis engagé pour six ans, je veux être loyal et sûr que les citoyens de Saint-Fons sachent que je ne lâcherai rien des projets que j'ai promis de mettre en place", poursuit l'élu apparenté écologiste.

Christian Duchêne est aussi revenu sur la plainte de l'ancienne maire Nathalie Frier pour prise illégale d'intérêts : "Ca tombe en même temps que la crise actuelle, je ne peux que m'interroger sur cette coïncidence".

00:00 Crise politique à Saint-Fons

01:54 Patron de la police municipale

02:53 Ancien DGS

03:43 Conseil municipal de jeudi

05:40 T10

06:57 Plainte pour prise illégale d'intérêts

08:21 Collège Katia Kraft