Lyon : plus de 200 policiers déployés pendant une semaine dans ces deux secteurs, 45 personnes interpellées

Du 14 au 20 septembre 2026, une opération "ville sécurité renforcée" a été menée dans les 1er et 4e arrondissements dans le cadre du plan départemental de restauration de la sécurité du quotidien.

Le dispositif était conséquent : 203 policiers nationaux, issus notamment de la sécurité publique, de la police judiciaire, des CRS et de la police aux frontières, ont été engagés. Ils étaient accompagnés de 18 policiers municipaux et de 18 agents de contrôle de Keolis.

Au total, 1 122 personnes ont été contrôlées au cours de cette semaine. La préfecture fait état de 45 interpellations, dont 13 ayant débouché sur un placement en garde à vue. Six personnes en situation irrégulière ont par ailleurs été mises à disposition de la police aux frontières.

600g de drogue

Les contrôles ont également conduit au relevé de 13 infractions, notamment pour des défauts de contrôle technique ou des infractions liées au permis de conduire. Trente amendes forfaitaires délictuelles ont été dressées pour différents faits, parmi lesquels des infractions liées aux stupéfiants, des défauts d'assurance, des vols simples, des défauts de permis de conduire ou encore des ports d'arme.

Cinq voitures et quatre deux-roues ont également été immobilisés. Les forces de l'ordre ont saisi près de 800 euros, plus de 600g de drogue ainsi que trois répliques d'armes factices de type airsoft.

Parmi les interpellations figure notamment un individu suspecté d'être impliqué dans six vols par effraction. Plusieurs dealers et acheteurs ont aussi été arrêtés sur un point de deal situé au niveau de la Grande Côte.

Au total, 22 opérations ont été organisées au cours de la semaine, allant des contrôles routiers aux contrôles d'identité et dans les transports en commun. Une action spécifique contre les vols à la tire a aussi été menée sur le marché de la Croix-Rousse.

À l'issue de l'opération, le préfet du Rhône Étienne Guyot a félicité les policiers et les différents partenaires mobilisés dans cette action visant notamment "la lutte contre les trafics de stupéfiants et la sécurité au quotidien des Lyonnaises et des Lyonnais."