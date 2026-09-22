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RN du Rhône : Pierre Costantino prend la tête de la fédération après la polémique autour de Tiffany Joncour et son mari

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RN du Rhône : Pierre Costantino prend la tête de la fédération après la polémique autour de Tiffany Joncour et son mari

Le Rassemblement national change de patron dans le Rhône. Pierre Costantino, 32 ans, succède à Tiffany Joncour à la tête de la fédération départementale, secouée depuis plusieurs semaines par de fortes tensions internes exposées au grand jour par une histoire d'infidélité présumée.

Le RN mise sur un profil extérieur à son appareil rhodanien pour tenter de reprendre la main.

Pierre Costantino a été choisi pour diriger la fédération du Rhône après la mise à l’écart de Tiffany Joncour selon le Progrès. La députée de la 13e circonscription avait été fragilisée par une fronde interne apparue après la condamnation et l’incarcération de son mari, une figure de l'ultradroite qui avait passé à tabac l'assistant parlementaire de sa femme après les avoir soupçonnés d'entretenir ensemble une relation extraconjugale.

Une quarantaine de cadres et militants locaux avaient notamment réclamé son départ en dénonçant une "rupture de confiance".

Trois noms circulaient pour prendre sa succession : Marco Charavia, Florian Patard et Pierre Costantino. C’est finalement ce dernier qui a été retenu selon nos confrères.

Un ancien LR pour tenter de réunifier le parti

Collaborateur du député RN de l’Isère Thierry Perez, Pierre Costantino n’appartenait jusqu’ici pas à la direction départementale du Rhône.

Il connaît toutefois le territoire : il y a grandi, y a suivi des études de droit public à Lyon 3 et avait même participé aux élections municipales de 2020 à Bron sur la liste LR conduite par Jérémie Bréaud.

Âgé de 32 ans, il a rejoint le Rassemblement national il y a deux ans.

Sa première mission sera surtout interne : reprendre une fédération divisée entre soutiens et adversaires de Tiffany Joncour et de son collaborateur Tim Bouzon.

La nouvelle direction devra ensuite préparer l’organisation locale du parti en vue de la présidentielle de 2027 et les élections législatives, anticipées ou non. Reste à savoir si la purge se poursuivra l'an prochain, et si Tiffany Joncour sera autorisée à se représenter pour tenter de conserver son mandat dans la 13e circonscription du Rhône.

Tags :

Tiffany Joncour

rassemblement national

RN

7 commentaires
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maxPTT le 22/09/2026 à 13:13

Se marier avec un néo-nazi multi-condamné pour des faits de violence, c'est s'exposer à des problèmes de toute manière.

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LFI pourri, moisi. ... le 22/09/2026 à 12:52

Pendant ce temps MELENCHON et les détenteurs du bien font revenir a l assemblée ARNAULT, DELOGU , QUATEMENS enfin tous les condamnés ......

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Ex Précisions le 22/09/2026 à 12:46

Moins sexy le nouveau ;-)
Hein Tim !

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Secondaire le 22/09/2026 à 12:33

L'important s'est qu'elle soit heureuse !

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lyonnise du.. saix!! le 22/09/2026 à 11:53
Lyonnaisedu6 a écrit le 22/09/2026 à 11h33

Constantino, Charavia, ça fleure bon le terroir ça.
Que des tuyaux de poêle ...

moi ,apres un bon mâchon,je ferais bien le dernier manchon

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Lyonnaisedu6 le 22/09/2026 à 11:33

Constantino, Charavia, ça fleure bon le terroir ça.
Que des tuyaux de poêle ...

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Le RN le 22/09/2026 à 10:54

Seul parti qui combat l’extrème droite...

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roco le 22/09/2026 à 09:23

nul doute qu en 2027 elle aura bien de temps de vivre sa relation d amour !

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