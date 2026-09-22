Près de Lyon : important incendie dans une entreprise de déchets, les habitants appelés à fermer leurs fenêtres

Mise à jour à 7h30 : Les analyses réalisées après l’important incendie survenu lundi soir dans une entreprise de traitement de déchets à Saint-Pierre-de-Chandieu n’ont révélé "aucune valeur problématique" dans les fumées. Les habitants avaient d’abord été invités à fermer leurs fenêtres par précaution. Les premières mesures se veulent rassurantes après l’incendie qui a dégagé d’importants panaches de fumée lundi soir à Saint-Pierre-de-Chandieu.

Article initial : Les habitants de Saint-Pierre-de-Chandieu ont été appelés à la prudence lundi soir.

Alors qu’un épais panache de fumée était encore visible vers 20h, la commune a relayé une recommandation des pompiers : maintenir les fenêtres fermées, les fumées pouvant présenter un risque de toxicité.

À l’origine de cette alerte, un incendie déclaré en début de soirée route de Saint-Bonnet-de-Mûre, dans le parc d’activités Les Portes du Dauphiné.

Le feu a pris dans une entreprise spécialisée dans le traitement des déchets, qui serait un établissement du groupe Derichebourg.

D’importants stocks de matières à protéger

La quantité de matériaux présente sur le site a conduit les sapeurs-pompiers à déployer un dispositif important afin de maîtriser les flammes et d’empêcher leur propagation.

Les circonstances du départ de feu n’étaient pas encore connues lundi soir.

Ce secteur a déjà été confronté à plusieurs incendies ces dernières années. En février 2025, un feu avait notamment touché sur le site Derichebourg un stock d’environ 3 000 m³ de chauffe-eaux usagés, nécessitant l’intervention de 48 pompiers et quinze engins.