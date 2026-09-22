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Près de Lyon : important incendie dans une entreprise de déchets, les habitants appelés à fermer leurs fenêtres

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Près de Lyon : important incendie dans une entreprise de déchets, les habitants appelés à fermer leurs fenêtres
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Un important incendie s’est déclaré lundi soir dans le parc d’activités Les Portes du Dauphiné, à Saint-Pierre-de-Chandieu. Face aux importantes fumées dégagées par le feu dans une entreprise de traitement de déchets, la mairie a recommandé aux habitants de garder leurs fenêtres fermées.

Mise à jour à 7h30 : Les analyses réalisées après l’important incendie survenu lundi soir dans une entreprise de traitement de déchets à Saint-Pierre-de-Chandieu n’ont révélé "aucune valeur problématique" dans les fumées. Les habitants avaient d’abord été invités à fermer leurs fenêtres par précaution. Les premières mesures se veulent rassurantes après l’incendie qui a dégagé d’importants panaches de fumée lundi soir à Saint-Pierre-de-Chandieu.

Article initial : Les habitants de Saint-Pierre-de-Chandieu ont été appelés à la prudence lundi soir.

Alors qu’un épais panache de fumée était encore visible vers 20h, la commune a relayé une recommandation des pompiers : maintenir les fenêtres fermées, les fumées pouvant présenter un risque de toxicité.

À l’origine de cette alerte, un incendie déclaré en début de soirée route de Saint-Bonnet-de-Mûre, dans le parc d’activités Les Portes du Dauphiné.

Le feu a pris dans une entreprise spécialisée dans le traitement des déchets, qui serait un établissement du groupe Derichebourg.

D’importants stocks de matières à protéger

La quantité de matériaux présente sur le site a conduit les sapeurs-pompiers à déployer un dispositif important afin de maîtriser les flammes et d’empêcher leur propagation.

Les circonstances du départ de feu n’étaient pas encore connues lundi soir.

Ce secteur a déjà été confronté à plusieurs incendies ces dernières années. En février 2025, un feu avait notamment touché sur le site Derichebourg un stock d’environ 3 000 m³ de chauffe-eaux usagés, nécessitant l’intervention de 48 pompiers et quinze engins.

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Saint-Pierre-de-Chandieu

7 commentaires
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Lyyyyyoooonnnnnnn le 22/09/2026 à 09:04

Étrangement les fumées ne sont jamais nocives, comme à Feyzin quand la torche crame, faut revoir la fiabilité des capteurs je pense, par contre méchants automobilistes qui polluent 🤣🤣

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Le monde des déchets le 22/09/2026 à 08:59
Ex Précisions a écrit le 22/09/2026 à 08h02

C'est surtout que le recyclage qui a été payé est bien plus rapide...

Le recyclage des déchets coute cher, mais rapporte beaucoup, surtout quand une partie de travail est fait par le feu
Les collecteurs et recycleurs, un monde de magouilleurs professionnels

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Horreur le 22/09/2026 à 08:14

La plupart des incendies proviennent de batteries au lithium

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Solidarité 69 le 22/09/2026 à 08:13

Encore une combustion spontanée comme à Notre Dame.

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Emmanuel Mac Rond le 22/09/2026 à 08:09

C'est un coup des russes for sure !!

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Ex Précisions le 22/09/2026 à 08:02
des sites dangeureux a écrit le 22/09/2026 à 07h48

les incendies dans des installations de tri traitement valorisation ou gestion des déchets au moins 60 incendies depuis le début d’année il y a gros problème de sécurité sur ce type de site

C'est surtout que le recyclage qui a été payé est bien plus rapide...

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des sites dangeureux le 22/09/2026 à 07:48

les incendies dans des installations de tri traitement valorisation ou gestion des déchets au moins 60 incendies depuis le début d’année il y a gros problème de sécurité sur ce type de site

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Et ? le 22/09/2026 à 07:29

Les roms ont des entreprises ?

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