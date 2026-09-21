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Près de Lyon : le corps retrouvé dans le Rhône avait les pieds et les mains liés

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Près de Lyon : le corps retrouvé dans le Rhône avait les pieds et les mains liés

Le corps sans vie d’un homme d’une quarantaine d’années a été repêché dans le Rhône ce samedi 19 septembre, à hauteur du quai Charles-de-Gaulle et à proximité du pont Raymond-Poincaré, entre Villeurbanne et Caluire-et-Cuire. Une enquête doit déterminer les circonstances du décès.

Mise à jour : De nouveaux éléments viennent éclairer les circonstances particulièrement troublantes de la découverte d’un corps dans le Rhône, samedi après-midi à Lyon. 

La victime, un homme qui serait âgé d’une quarantaine d’années, avait les pieds et les mains liés lorsqu’elle a été repêchée, rapporte Le Progrès. Une enquête du chef de meurtre a été ouverte par le parquet de Lyon et confiée à la Direction interdépartementale de la police nationale (DIPN) du Rhône.

Les investigations se poursuivent désormais pour déterminer précisément ce qui est arrivé à cet homme. Des examens médico-légaux ont notamment été ordonnés afin d'établir les causes exactes de sa mort et de déterminer si le décès résulte de l'intervention d'une autre personne.

Article initial 20/09 à 11h28 : Le corps a été découvert vers 17h ce samedi 19 septembre, au niveau de la promenade du Bas Rhône.

Quatorze sapeurs-pompiers et cinq véhicules ont été mobilisés pour l’intervention visant à repêcher la victime dans les eaux du Rhône entre Villeurbanne et Caluire-et-Cuire. Le SAMU et les forces de l’ordre se sont également rendus sur place.

Un périmètre de sécurité a été installé afin d’éloigner le public pendant les opérations.

Les circonstances du décès de cet homme, âgé d’une quarantaine d’années, restent pour l’heure inconnues. Une enquête doit permettre d’en déterminer les causes.

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9 commentaires
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RNLFI le 21/09/2026 à 16:30
Kid 69 a écrit le 21/09/2026 à 13h42

Bonjour, 14 sapeurs-pompiers et 5 véhicules pour retirer un noyé, en extrapolant si un bateau de croisière coule, 2 à 3000 serait mobilisé et 4 à 500 véhicules.?????

Et pour dompter ou soigner ta bêtise l'ensemble des moyens de secours en France n'y suffirait pas alors ouste, file dans un pays, s'il existe, qui pourra t'accueillir.

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Pathétiques le 21/09/2026 à 16:08

Le carburant flambe, les produits de première nécessité aussi… et pendant ce temps, on s’écharpe dans les commentaires d’un triste fait divers. Un peu de respect pour le drame, et un peu d’attention aux difficultés du quotidien.
Pas de censure LM ça suffit vos censure

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Kid 69 le 21/09/2026 à 13:42

Bonjour, 14 sapeurs-pompiers et 5 véhicules pour retirer un noyé, en extrapolant si un bateau de croisière coule, 2 à 3000 serait mobilisé et 4 à 500 véhicules.?????

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maxPTT le 21/09/2026 à 13:14
Affligeant a écrit le 21/09/2026 à 12h17

Certains commentaires sont vraiment affligeants. Un homme est mort, et tout ce que vous trouvez à dire, c’est parler de « souk » ? La mort finit par frapper à toutes les portes : aucun de nous n’y échappera. Un peu de respect pour cet homme et ses proches. La décence, ça s’apprend aussi.

Voilà ce qu'il se passe quand un média laisse son commentaire accessible anonymement.
Les racelards se déchainent.

C'est marrant car dans la vraie vie, on les croise peu en revanche.

Alors ici, ils se déchaînent.

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LFI de partout le 21/09/2026 à 12:19
RNLFI a écrit le 20/09/2026 à 22h56

Le premier qui met en cause LFI a gagné....le droit de recommencer

J adore

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Affligeant le 21/09/2026 à 12:17

Certains commentaires sont vraiment affligeants. Un homme est mort, et tout ce que vous trouvez à dire, c’est parler de « souk » ? La mort finit par frapper à toutes les portes : aucun de nous n’y échappera. Un peu de respect pour cet homme et ses proches. La décence, ça s’apprend aussi.

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RNLFI le 21/09/2026 à 09:55
LE SOUK a écrit le 21/09/2026 à 06h35

C’est partout le souk ! Il peut vous arrivez des trucs de fous et personne ne s’en étonnera. On ne peut pas trouvé meilleure description du chaos.

Un homme meurt noyé et "c'est le souk" . Voilà comment certains raisonnent. C'est désolant, voire grave.

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LE SOUK le 21/09/2026 à 06:35

C’est partout le souk ! Il peut vous arrivez des trucs de fous et personne ne s’en étonnera. On ne peut pas trouvé meilleure description du chaos.

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RNLFI le 20/09/2026 à 22:56

Le premier qui met en cause LFI a gagné....le droit de recommencer

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