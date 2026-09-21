Près de Lyon : le corps retrouvé dans le Rhône avait les pieds et les mains liés

Mise à jour : De nouveaux éléments viennent éclairer les circonstances particulièrement troublantes de la découverte d’un corps dans le Rhône, samedi après-midi à Lyon.

La victime, un homme qui serait âgé d’une quarantaine d’années, avait les pieds et les mains liés lorsqu’elle a été repêchée, rapporte Le Progrès. Une enquête du chef de meurtre a été ouverte par le parquet de Lyon et confiée à la Direction interdépartementale de la police nationale (DIPN) du Rhône.

Les investigations se poursuivent désormais pour déterminer précisément ce qui est arrivé à cet homme. Des examens médico-légaux ont notamment été ordonnés afin d'établir les causes exactes de sa mort et de déterminer si le décès résulte de l'intervention d'une autre personne.

Article initial 20/09 à 11h28 : Le corps a été découvert vers 17h ce samedi 19 septembre, au niveau de la promenade du Bas Rhône.

Quatorze sapeurs-pompiers et cinq véhicules ont été mobilisés pour l’intervention visant à repêcher la victime dans les eaux du Rhône entre Villeurbanne et Caluire-et-Cuire. Le SAMU et les forces de l’ordre se sont également rendus sur place.

Un périmètre de sécurité a été installé afin d’éloigner le public pendant les opérations.

Les circonstances du décès de cet homme, âgé d’une quarantaine d’années, restent pour l’heure inconnues. Une enquête doit permettre d’en déterminer les causes.