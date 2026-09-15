Villeurbanne : un vol avec séquestration aurait été commandité depuis la prison de Corbas

Un téléphone clandestin depuis la prison de Corbas aurait permis de préparer un violent vol à distance.

Dans la nuit du 28 juin 2022, vers 1 heure, un jeune vendeur en boulangerie ouvre la porte de son appartement situé rue du 8-Mai-1945, dans le quartier des Buers à Villeurbanne. Une jeune femme se présente devant lui, accompagnée de deux hommes.

Le trio pénètre dans le logement. La victime est frappée au visage, menacée avec une arme puis dépouillée. Les agresseurs repartent notamment avec son téléphone, sa carte bancaire et les clés de sa voiture.

Deux détenus soupçonnés d’avoir donné les ordres

Rapidement interpellés, les suspects ont mis en cause deux autres hommes qui se trouvaient alors incarcérés à Corbas.

Âgés d’une trentaine d’années et déjà condamnés pour des faits similaires, ces deux codétenus auraient commandité le vol depuis la prison à l’aide d’un téléphone clandestin.

Quatre hommes comparaîtront à partir de lundi 15 septembre devant la cour d’assises du Rhône. Les deux accusés soupçonnés d’avoir directement participé à l’agression comparaissent libres sous contrôle judiciaire.

La jeune femme présente au moment des faits, alors mineure et en fugue d’un foyer de l’aide à l’enfance, ne sera pas jugée avec eux.

Les deux détenus soupçonnés d’avoir organisé l’opération se trouvent en état de récidive.