Villeurbanne : un vol avec séquestration aurait été commandité depuis la prison de Corbas

Un téléphone clandestin depuis la prison de Corbas aurait permis de préparer un violent vol à distance.
Dans la nuit du 28 juin 2022, vers 1 heure, un jeune vendeur en boulangerie ouvre la porte de son appartement situé rue du 8-Mai-1945, dans le quartier des Buers à Villeurbanne. Une jeune femme se présente devant lui, accompagnée de deux hommes.
Le trio pénètre dans le logement. La victime est frappée au visage, menacée avec une arme puis dépouillée. Les agresseurs repartent notamment avec son téléphone, sa carte bancaire et les clés de sa voiture.
Deux détenus soupçonnés d’avoir donné les ordres
Rapidement interpellés, les suspects ont mis en cause deux autres hommes qui se trouvaient alors incarcérés à Corbas.
Âgés d’une trentaine d’années et déjà condamnés pour des faits similaires, ces deux codétenus auraient commandité le vol depuis la prison à l’aide d’un téléphone clandestin.
Quatre hommes comparaîtront à partir de lundi 15 septembre devant la cour d’assises du Rhône. Les deux accusés soupçonnés d’avoir directement participé à l’agression comparaissent libres sous contrôle judiciaire.
La jeune femme présente au moment des faits, alors mineure et en fugue d’un foyer de l’aide à l’enfance, ne sera pas jugée avec eux.
Les deux détenus soupçonnés d’avoir organisé l’opération se trouvent en état de récidive.
Qu'est ce que vous lui mettez à l'autre !Signaler Répondre
que depuis les les grandes réformes de la justice de madame Guigou , l'hyper administrativation , la paperasserie et les procédures d'appel ont décuplé le boulot des enquêteurs , des juges et des greffiers avec les résultats désastreux que nous constatons et payons en tant que contribuablesSignaler Répondre
en france le juge instruit à charge et à décharge et un enquête ca prend du temps.Signaler Répondre
en moyenne un juge d'instruction à 100 affaires en cours en même temps.
Faudrait nous expliquer que ce soit passé en 2022 et c'est en 2026 qu'il y a le procès...on marche sur la tête dans ce pays..Signaler Répondre
Aucun liens, tu ne connais pas l'affaire donc avant de dire "ils sont pas là par hasard..." ça serai bien de moins juger et de se renseigner et si jamais c'est ouvert au public à la court d'appelSignaler Répondre
Il ouvre sa porte à des inconnus ? ? ? ? à 1 heure du matin , mais c'est quoi ça ? ? ? ?Signaler Répondre
La racaille des cités vote RN ??? Tu devrais arrêter le gaz qui fait rire.Signaler Répondre
Personne ne se demande quel lien le boulanger a avec les détenus ??? Ils ne sont pas là par hasard…Signaler Répondre
T'inquiète, bientôt tu iras le rejoindre.Signaler Répondre
Bienvenue dans la nouvelle France by EELV-LFI !Signaler Répondre
"Les deux accusés soupçonnés d’avoir directement participé à l’agression comparaissent libres sous contrôle judiciaire."Signaler Répondre
On s'y attendait ^^ ! Pas d'autre commentaire, tout le monde a compris !
madame Taubira pour vos réglementations qui protègent les trafiquants et leur trafics dans les prisons ; c'est open barSignaler Répondre
Y a vraiment pas un meilleur endroit que la prison pour faire des affaires à l'extérieur des murs 😂😂Signaler Répondre
Faut surtout pas mettre en prison tous les voyous, voleurs et voleuses issus de l'élevage du RN, ils finiront par s'enrichir davantage 🤫🤫🤫