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Municipales : vers une annulation des élections à Vaulx-en-Velin et Vénissieux ?

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Municipales : vers une annulation des élections à Vaulx-en-Velin et Vénissieux ?

Les victoires de La France insoumise à Vaulx-en-Velin et Vénissieux pourraient-elles être annulées ?

Six mois après les élections municipales, les résultats des deux communes de la Métropole de Lyon ont été examinés ce lundi 14 septembre par le tribunal administratif de Lyon. Le rapporteur public a préconisé l'annulation des deux scrutins, en raison d'irrégularités dénoncées sur d'autres listes.

Ses conclusions ne constituent toutefois pas la décision du tribunal, qui reste libre de les suivre ou non.

À Vaulx-en-Velin, Abdelkader Lahmar avait remporté la mairie au terme d'un scrutin particulièrement serré. Le député insoumis avait devancé la maire socialiste sortante Hélène Geoffroy de seulement 104 voix. Deux recours avaient ensuite été déposés pour contester le résultat de l'élection. Le rapporteur public estime désormais que les irrégularités relevées justifient l'organisation d'un nouveau scrutin.

La situation est également contestée à Vénissieux. Idir Boumertit avait créé la surprise en s'imposant face à Michèle Picard, mettant fin à plusieurs décennies de gestion communiste de la ville. Là encore, l'écart avait été extrêmement faible : seulement 25 voix séparaient les deux candidats au terme du second tour.

La décision du tribunal administratif est désormais attendue dans les prochains jours. Si les juges suivent les conclusions du rapporteur public, les électeurs de Vaulx-en-Velin et de Vénissieux pourraient être appelés une nouvelle fois aux urnes.

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vénissieux

LFI

47 commentaires
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air haine le 16/09/2026 à 00:48
RN pourri a écrit le 14/09/2026 à 18h36

À Vénissieux, Quentin Taïeb, RN, a fait de fausses déclarations de domiciliation avec une intention frauduleuse.

Ça craint ce parti de voyyous

A vomir ce parti 🤮🤮🤮

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Oli69 le 15/09/2026 à 18:21

C’est pas une annulation qu’il faut… c’est une interdiction de ce mouvement politique qui est conduit par une bande d’enragés dangereux !

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Le pain dur le 15/09/2026 à 17:08
Le Pen viiite a écrit le 14/09/2026 à 19h23

C'est tout le parti qui est corrompu, à l'image de sa présidente Marine Le Pen.
Les condamnations ne manquent pas.

Exact, depuis que tu attends le Pen , quand il arrivera il sera dur , tans pis pour tes dents 🦷..lol

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Rom1 le 15/09/2026 à 08:43
Aucun rapport a écrit le 15/09/2026 à 07h55

Non, comme en français.

Mais bon, je suppose que le français ne doit pas être votre langue maternelle si vous ne comprenez pas la différence.
Sur les deux situations, une irrégularité semble relever de la triche, l'autre de l'erreur.

C'est fascinant votre mauvaise foi 🤮

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Aucun rapport le 15/09/2026 à 07:55
Nimbus a écrit le 15/09/2026 à 06h25

Oui... comme au foot..
La grosse faute, la petite faute.. voire "l'expérience" ou "le métier".. et bien sûr "en Angleterre ça ne se siffle pas".
Et là sans juge rouge qui ne met pas de carton rouge pour endosser le laxisme.

Enfin c'est bien, ça va habituer les gens, ça fera moins bizarre au printemps.

Non, comme en français.

Mais bon, je suppose que le français ne doit pas être votre langue maternelle si vous ne comprenez pas la différence.
Sur les deux situations, une irrégularité semble relever de la triche, l'autre de l'erreur.

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Nimbus le 15/09/2026 à 06:25
Aucun rapport a écrit le 14/09/2026 à 16h14

Irrégularité ne veut pas pour autant dire tricherie.

Oui... comme au foot..
La grosse faute, la petite faute.. voire "l'expérience" ou "le métier".. et bien sûr "en Angleterre ça ne se siffle pas".
Et là sans juge rouge qui ne met pas de carton rouge pour endosser le laxisme.

Enfin c'est bien, ça va habituer les gens, ça fera moins bizarre au printemps.

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Aucun rapport le 15/09/2026 à 01:35
RN pourri a écrit le 14/09/2026 à 18h36

À Vénissieux, Quentin Taïeb, RN, a fait de fausses déclarations de domiciliation avec une intention frauduleuse.

Ça craint ce parti de voyyous

Même en l'écrivant, vous ne faites pas la différence entre Venissieux et Vaulx en Vélin?

Je sais bien que ça commence par la même lettre, mais vous devriez pouvoir vous rendre compte que ça diffère ensuite.

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Aucun rapport le 15/09/2026 à 01:33
mais bien sur a écrit le 14/09/2026 à 19h10

C'est bonnet blanc et blanc bonnet !

Non, ouvrez un dictionnaire.

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HUG69003 le 14/09/2026 à 22:39
Le Pen viiite a écrit le 14/09/2026 à 19h23

C'est tout le parti qui est corrompu, à l'image de sa présidente Marine Le Pen.
Les condamnations ne manquent pas.

C'est votre façon de comprendre les choses qui est corrompue, l'article fait référence à LFI, comme le commentaire auquel vous avez répondu qui est pourtant très explicite sur la méthode et comportement de ce clan.
Vous faites du LFI avec vôtre comportement ?

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le fait politique le 14/09/2026 à 21:30

ON va se marrer. Cela fera les mêmes résultats, mais en pire!

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Clarification le 14/09/2026 à 21:05

C’est curieux comme ces grands démocrates donneurs de leçons ne veulent pas refaire l’élection en étant propre sur tout ce qui leur est reproché… une bonne fois pour toute ils feraient taire tous leurs déracteurs avec un écart significatif sur les voix incontestable. .De vrais grands démocrates qu’ils disent….manifestement, comme on dit « Circulez y a rien à voir »..😭

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Tricherie le 14/09/2026 à 21:01

Mauvaises perdantes. Il faut savoir s’incliner quand l’élève dépasse le maître.

Par contre, les dindons de la farce sont toujours les mêmes quel que soit le vainqueur de cette grande mascarade !

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Jesaistout le 14/09/2026 à 20:54
Tu sais rien a écrit le 14/09/2026 à 16h41

"fausses déclarations de domiciliation avec intention frauduleuse" selon la rapporteure.

> Le RN est un parti de triches et de magouilles. Arrête de les défendre face aux évidences.

Il faut prendre le temps de lire et de comprendre.
Il est question de vaulx-en-velin dans mon commentaire.
Il n'y a pas de liste RN donc pas concerné.
Mais je crois que vous faites une fixation. Cela se soigne.

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jeanvaljean le 14/09/2026 à 19:51

encore fait il que les juges suivent les recommandations de la rapporteuse

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quelle rapidité le 14/09/2026 à 19:38

heureusement que dans une puissance industrielle et nucléaire comme la nôtre on ne met pas 6 mois pour analyser les possibles irrégularités d'un scrutin, laissant ainsi des politiques potentiellement illégitimes prendre leurs aises, encaisser les indemnités, commencer à faire leur œuvre... ah bah si.

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Le Pen viiite le 14/09/2026 à 19:23
Indicateur idéologique a écrit le 14/09/2026 à 19h19

Mentir sur sa domiciliation et, en plus, donner une adresse fictive qui n’existe plus, c’est un double mensonge. Un élu aussi menteur que falsificateur, c’est indigne — à l’image de la soirée de son élection, marquée par le comportement infect de ses soutiens.

C'est tout le parti qui est corrompu, à l'image de sa présidente Marine Le Pen.
Les condamnations ne manquent pas.

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Indicateur idéologique le 14/09/2026 à 19:19
Aucun rapport a écrit le 14/09/2026 à 16h14

Irrégularité ne veut pas pour autant dire tricherie.

Mentir sur sa domiciliation et, en plus, donner une adresse fictive qui n’existe plus, c’est un double mensonge. Un élu aussi menteur que falsificateur, c’est indigne — à l’image de la soirée de son élection, marquée par le comportement infect de ses soutiens.

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mais bien sur le 14/09/2026 à 19:10
Aucun rapport a écrit le 14/09/2026 à 16h14

Irrégularité ne veut pas pour autant dire tricherie.

C'est bonnet blanc et blanc bonnet !

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Lfi chiotte le 14/09/2026 à 18:56
RN pourri a écrit le 14/09/2026 à 18h36

À Vénissieux, Quentin Taïeb, RN, a fait de fausses déclarations de domiciliation avec une intention frauduleuse.

Ça craint ce parti de voyyous

On parle de Lfi la. 🤣🤣🤣

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Ville de droite le 14/09/2026 à 18:53
ville de gauche a écrit le 14/09/2026 à 16h07

Il ne faut pas s’emballer : il n’y a quasiment aucune chance que les élections soient annulées. Le rapporteur public donne seulement un avis a force de vouloir refaire l’élection parce que le résultat ne plaît pas à certains on en oublie le vote des électeurs la Métropole de Lyon doit soumettre aux grandes villes de la métropole sachant que la métropole n’aucun programme hormis tickets tcl pour la police et renommée des rues et réouvrir des rues

Tu parles des maires plutôt. Aller va faire la sieste c'est mieux. 🤣🤣🤣

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Siamo tutti antiLFI le 14/09/2026 à 18:47

Et tout le monde déteste LFI !!

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RN pourri le 14/09/2026 à 18:36
Aucun rapport a écrit le 14/09/2026 à 18h07

Vous ne faites pas la différence entre Venissieux et Vaulx en Vélin?

À Vénissieux, Quentin Taïeb, RN, a fait de fausses déclarations de domiciliation avec une intention frauduleuse.

Ça craint ce parti de voyyous

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Ritchie le 14/09/2026 à 18:21

L'insoumis va devoir se soumettre !!!

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Aucun rapport le 14/09/2026 à 18:07
Relis andouil a écrit le 14/09/2026 à 17h47

avec une intention frauduleuse

Tu sais pas lire ??

Vous ne faites pas la différence entre Venissieux et Vaulx en Vélin?

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Jacques20 le 14/09/2026 à 17:55
RN a écrit le 14/09/2026 à 15h29

Fun fact: à Vénissieux ce serait annulé à cause de la tête de liste RN Quentin Taïeb qui a triché sur sa véritable adresse !
Bravo le parti de l'ordre lol.

Déjà, on est en France, nos anciens se sont battus pour que nous parlions français.
Est-ce si difficile de dire "Anecdote" au lieu de "Fun Fact".
Ensuite, Abdelkader Lahmar n'a t'il jamais triché avec son adresse ? Il avait donné celle d'un immeuble détruit, on se sait toujours pas où il habite vraiment.

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Senatoriales le 14/09/2026 à 17:51

Et dans l'attente des nouvelles élections, les conseillers municipaux déchus pourront-ils voter aux élections sénatoriales dans deux semaines ?

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Relis andouil le 14/09/2026 à 17:47
Aucun rapport a écrit le 14/09/2026 à 17h17

Bizarrement, vous ne dites pas que le rapporteur estime que l'irrégularité à Vaux en Velin a été commis de bonne foi.

avec une intention frauduleuse

Tu sais pas lire ??

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Aucun rapport le 14/09/2026 à 17:17
En effet a écrit le 14/09/2026 à 15h30

Comme c'est étonnant en effet, le RN et Coeur Lyonnais encore en train de tricher :

- À Vénissieux, Quentin Taïeb, RN, a fait de fausses déclarations de domiciliation avec une intention frauduleuse.

- À Vaulx-en-Velin, Christine BERTIN, Grand Coeur Lyonnais, a omis de mentionner la nationalité néerlandaise de sa colistière.

LM ne le dit pas, ça ne plairait pas à ses lecteurs.

Bizarrement, vous ne dites pas que le rapporteur estime que l'irrégularité à Vaux en Velin a été commis de bonne foi.

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Heu... le 14/09/2026 à 17:15
Triche a écrit le 14/09/2026 à 16h37

Quand la liste de liste RN donne un faux justificatif de domicile pour se faire élire à Vénissieux, c'est bien de la tricherie, ce n'est pas une simple irrégularité.
C'est d'ailleurs pour ça que ce n'est pas juste l'annulation de l'élection qui est possible, mais le type risque une peine d'inéligibilité (en cours chez le procureur). Et si les faits sont confirmés, ce serait amplement mérité.

Relisez donc l'ensemble des échanges...

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out le 14/09/2026 à 17:08
des news a écrit le 14/09/2026 à 16h28

et le recours de JMA?

Recours rejeté, a priori. (est-ce que ça surprendra quelqu'un ?)

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Merci JMA le 14/09/2026 à 17:08
des news a écrit le 14/09/2026 à 16h28

et le recours de JMA?

Les arguments avancés par l’ancien président de l’OL n’ont pas été jugés assez graves par la rapporteuse publique, qui ne recommande pas l’annulation de l’élection municipale à Lyon.

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LM n'en parlera pas le 14/09/2026 à 16:56
des news a écrit le 14/09/2026 à 16h28

et le recours de JMA?

Il a perdu (encore). Doucet a été élu parfaitement démocratiquement. Aulas avait le gros seum (encore).

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coke en stock le 14/09/2026 à 16:49

LFI dans les 2 cas !

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Tu sais rien le 14/09/2026 à 16:41
Jesaistout a écrit le 14/09/2026 à 16h00

Sur Vaulx-en-velin vous racontez n'importe quoi.
En premier c'est Abdelkarder Lahmar qui a déclaré une fausse adresse à Vaulx-en-velin alors qu'il habite Caluire.
Concernant la liste Bertin, elle a été validée par la préfecture qui n'a rien vu et a été présente au premier tour sans remarque particulière.
C'est au second tour, deux heures après l'ouverture du scrutin, quelqu'un a prévenu la préfecture.
Il n'y a donc aucune volonté de fraude, c'est juste une omission qui n'a pas été remarqué par un service dont c'est le travail.
Le RN n'a donc rien à voir.

"fausses déclarations de domiciliation avec intention frauduleuse" selon la rapporteure.

> Le RN est un parti de triches et de magouilles. Arrête de les défendre face aux évidences.

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Triche le 14/09/2026 à 16:37
Aucun rapport a écrit le 14/09/2026 à 16h14

Irrégularité ne veut pas pour autant dire tricherie.

Quand la liste de liste RN donne un faux justificatif de domicile pour se faire élire à Vénissieux, c'est bien de la tricherie, ce n'est pas une simple irrégularité.
C'est d'ailleurs pour ça que ce n'est pas juste l'annulation de l'élection qui est possible, mais le type risque une peine d'inéligibilité (en cours chez le procureur). Et si les faits sont confirmés, ce serait amplement mérité.

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des news le 14/09/2026 à 16:28

et le recours de JMA?

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Rentrée scolaire le 14/09/2026 à 16:21
ville de gauche a écrit le 14/09/2026 à 16h07

Il ne faut pas s’emballer : il n’y a quasiment aucune chance que les élections soient annulées. Le rapporteur public donne seulement un avis a force de vouloir refaire l’élection parce que le résultat ne plaît pas à certains on en oublie le vote des électeurs la Métropole de Lyon doit soumettre aux grandes villes de la métropole sachant que la métropole n’aucun programme hormis tickets tcl pour la police et renommée des rues et réouvrir des rues

En français ça donne quoi?

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Aucun rapport le 14/09/2026 à 16:14
allons bon a écrit le 14/09/2026 à 15h10

On aurait triché dans ces deux belles municipalités ? ? non est ce possible ? ? ?

Irrégularité ne veut pas pour autant dire tricherie.

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Siamo tutti antiLFI le 14/09/2026 à 16:11

Ce serait une bonne chose, ces fachos doivent être exclus de l'arc républicain !!

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ville de gauche le 14/09/2026 à 16:07

Il ne faut pas s’emballer : il n’y a quasiment aucune chance que les élections soient annulées. Le rapporteur public donne seulement un avis a force de vouloir refaire l’élection parce que le résultat ne plaît pas à certains on en oublie le vote des électeurs la Métropole de Lyon doit soumettre aux grandes villes de la métropole sachant que la métropole n’aucun programme hormis tickets tcl pour la police et renommée des rues et réouvrir des rues

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Jesaistout le 14/09/2026 à 16:00
En effet a écrit le 14/09/2026 à 15h30

Comme c'est étonnant en effet, le RN et Coeur Lyonnais encore en train de tricher :

- À Vénissieux, Quentin Taïeb, RN, a fait de fausses déclarations de domiciliation avec une intention frauduleuse.

- À Vaulx-en-Velin, Christine BERTIN, Grand Coeur Lyonnais, a omis de mentionner la nationalité néerlandaise de sa colistière.

LM ne le dit pas, ça ne plairait pas à ses lecteurs.

Sur Vaulx-en-velin vous racontez n'importe quoi.
En premier c'est Abdelkarder Lahmar qui a déclaré une fausse adresse à Vaulx-en-velin alors qu'il habite Caluire.
Concernant la liste Bertin, elle a été validée par la préfecture qui n'a rien vu et a été présente au premier tour sans remarque particulière.
C'est au second tour, deux heures après l'ouverture du scrutin, quelqu'un a prévenu la préfecture.
Il n'y a donc aucune volonté de fraude, c'est juste une omission qui n'a pas été remarqué par un service dont c'est le travail.
Le RN n'a donc rien à voir.

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Solidarité 69 le 14/09/2026 à 15:33

De la fraude aux élections, comment est-ce possible ?

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En effet le 14/09/2026 à 15:30
allons bon a écrit le 14/09/2026 à 15h10

On aurait triché dans ces deux belles municipalités ? ? non est ce possible ? ? ?

Comme c'est étonnant en effet, le RN et Coeur Lyonnais encore en train de tricher :

- À Vénissieux, Quentin Taïeb, RN, a fait de fausses déclarations de domiciliation avec une intention frauduleuse.

- À Vaulx-en-Velin, Christine BERTIN, Grand Coeur Lyonnais, a omis de mentionner la nationalité néerlandaise de sa colistière.

LM ne le dit pas, ça ne plairait pas à ses lecteurs.

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RN le 14/09/2026 à 15:29

Fun fact: à Vénissieux ce serait annulé à cause de la tête de liste RN Quentin Taïeb qui a triché sur sa véritable adresse !
Bravo le parti de l'ordre lol.

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Lyyyyyoooonnnnnnn le 14/09/2026 à 15:25

Oh bah les amis LFIstes à la justice ne vont certainement pas faire ça à leurs protégés, ils ne suivront sûrement pas les recommandations pensez-vous donc !!

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allons bon le 14/09/2026 à 15:10

On aurait triché dans ces deux belles municipalités ? ? non est ce possible ? ? ?

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Ex Précisions le 14/09/2026 à 14:55

Dans ces 2 villes malheureusement ça ne changera pas grand chose pour les habitants honnêtes...

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