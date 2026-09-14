Municipales : vers une annulation des élections à Vaulx-en-Velin et Vénissieux ?

Six mois après les élections municipales, les résultats des deux communes de la Métropole de Lyon ont été examinés ce lundi 14 septembre par le tribunal administratif de Lyon. Le rapporteur public a préconisé l'annulation des deux scrutins, en raison d'irrégularités dénoncées sur d'autres listes.

Ses conclusions ne constituent toutefois pas la décision du tribunal, qui reste libre de les suivre ou non.

À Vaulx-en-Velin, Abdelkader Lahmar avait remporté la mairie au terme d'un scrutin particulièrement serré. Le député insoumis avait devancé la maire socialiste sortante Hélène Geoffroy de seulement 104 voix. Deux recours avaient ensuite été déposés pour contester le résultat de l'élection. Le rapporteur public estime désormais que les irrégularités relevées justifient l'organisation d'un nouveau scrutin.

La situation est également contestée à Vénissieux. Idir Boumertit avait créé la surprise en s'imposant face à Michèle Picard, mettant fin à plusieurs décennies de gestion communiste de la ville. Là encore, l'écart avait été extrêmement faible : seulement 25 voix séparaient les deux candidats au terme du second tour.

La décision du tribunal administratif est désormais attendue dans les prochains jours. Si les juges suivent les conclusions du rapporteur public, les électeurs de Vaulx-en-Velin et de Vénissieux pourraient être appelés une nouvelle fois aux urnes.