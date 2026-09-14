Municipales : vers une annulation des élections à Vaulx-en-Velin et Vénissieux ?

Six mois après les élections municipales, les résultats des deux communes de la Métropole de Lyon ont été examinés ce lundi 14 septembre par le tribunal administratif de Lyon. Le rapporteur public a préconisé l'annulation des deux scrutins, en raison d'irrégularités dénoncées sur d'autres listes.
Ses conclusions ne constituent toutefois pas la décision du tribunal, qui reste libre de les suivre ou non.
À Vaulx-en-Velin, Abdelkader Lahmar avait remporté la mairie au terme d'un scrutin particulièrement serré. Le député insoumis avait devancé la maire socialiste sortante Hélène Geoffroy de seulement 104 voix. Deux recours avaient ensuite été déposés pour contester le résultat de l'élection. Le rapporteur public estime désormais que les irrégularités relevées justifient l'organisation d'un nouveau scrutin.
La situation est également contestée à Vénissieux. Idir Boumertit avait créé la surprise en s'imposant face à Michèle Picard, mettant fin à plusieurs décennies de gestion communiste de la ville. Là encore, l'écart avait été extrêmement faible : seulement 25 voix séparaient les deux candidats au terme du second tour.
La décision du tribunal administratif est désormais attendue dans les prochains jours. Si les juges suivent les conclusions du rapporteur public, les électeurs de Vaulx-en-Velin et de Vénissieux pourraient être appelés une nouvelle fois aux urnes.
A vomir ce parti 🤮🤮🤮Signaler Répondre
C’est pas une annulation qu’il faut… c’est une interdiction de ce mouvement politique qui est conduit par une bande d’enragés dangereux !Signaler Répondre
Exact, depuis que tu attends le Pen , quand il arrivera il sera dur , tans pis pour tes dents 🦷..lolSignaler Répondre
C'est fascinant votre mauvaise foi 🤮Signaler Répondre
Non, comme en français.Signaler Répondre
Mais bon, je suppose que le français ne doit pas être votre langue maternelle si vous ne comprenez pas la différence.
Sur les deux situations, une irrégularité semble relever de la triche, l'autre de l'erreur.
Oui... comme au foot..Signaler Répondre
La grosse faute, la petite faute.. voire "l'expérience" ou "le métier".. et bien sûr "en Angleterre ça ne se siffle pas".
Et là sans juge rouge qui ne met pas de carton rouge pour endosser le laxisme.
Enfin c'est bien, ça va habituer les gens, ça fera moins bizarre au printemps.
Même en l'écrivant, vous ne faites pas la différence entre Venissieux et Vaulx en Vélin?Signaler Répondre
Je sais bien que ça commence par la même lettre, mais vous devriez pouvoir vous rendre compte que ça diffère ensuite.
Non, ouvrez un dictionnaire.Signaler Répondre
C'est votre façon de comprendre les choses qui est corrompue, l'article fait référence à LFI, comme le commentaire auquel vous avez répondu qui est pourtant très explicite sur la méthode et comportement de ce clan.Signaler Répondre
Vous faites du LFI avec vôtre comportement ?
ON va se marrer. Cela fera les mêmes résultats, mais en pire!Signaler Répondre
C’est curieux comme ces grands démocrates donneurs de leçons ne veulent pas refaire l’élection en étant propre sur tout ce qui leur est reproché… une bonne fois pour toute ils feraient taire tous leurs déracteurs avec un écart significatif sur les voix incontestable. .De vrais grands démocrates qu’ils disent….manifestement, comme on dit « Circulez y a rien à voir »..😭Signaler Répondre
Mauvaises perdantes. Il faut savoir s’incliner quand l’élève dépasse le maître.Signaler Répondre
Par contre, les dindons de la farce sont toujours les mêmes quel que soit le vainqueur de cette grande mascarade !
Il faut prendre le temps de lire et de comprendre.Signaler Répondre
Il est question de vaulx-en-velin dans mon commentaire.
Il n'y a pas de liste RN donc pas concerné.
Mais je crois que vous faites une fixation. Cela se soigne.
encore fait il que les juges suivent les recommandations de la rapporteuseSignaler Répondre
heureusement que dans une puissance industrielle et nucléaire comme la nôtre on ne met pas 6 mois pour analyser les possibles irrégularités d'un scrutin, laissant ainsi des politiques potentiellement illégitimes prendre leurs aises, encaisser les indemnités, commencer à faire leur œuvre... ah bah si.Signaler Répondre
C'est tout le parti qui est corrompu, à l'image de sa présidente Marine Le Pen.Signaler Répondre
Les condamnations ne manquent pas.
Mentir sur sa domiciliation et, en plus, donner une adresse fictive qui n’existe plus, c’est un double mensonge. Un élu aussi menteur que falsificateur, c’est indigne — à l’image de la soirée de son élection, marquée par le comportement infect de ses soutiens.Signaler Répondre
C'est bonnet blanc et blanc bonnet !Signaler Répondre
On parle de Lfi la. 🤣🤣🤣Signaler Répondre
Tu parles des maires plutôt. Aller va faire la sieste c'est mieux. 🤣🤣🤣Signaler Répondre
Et tout le monde déteste LFI !!Signaler Répondre
À Vénissieux, Quentin Taïeb, RN, a fait de fausses déclarations de domiciliation avec une intention frauduleuse.Signaler Répondre
Ça craint ce parti de voyyous
L'insoumis va devoir se soumettre !!!Signaler Répondre
Vous ne faites pas la différence entre Venissieux et Vaulx en Vélin?Signaler Répondre
Déjà, on est en France, nos anciens se sont battus pour que nous parlions français.Signaler Répondre
Est-ce si difficile de dire "Anecdote" au lieu de "Fun Fact".
Ensuite, Abdelkader Lahmar n'a t'il jamais triché avec son adresse ? Il avait donné celle d'un immeuble détruit, on se sait toujours pas où il habite vraiment.
Et dans l'attente des nouvelles élections, les conseillers municipaux déchus pourront-ils voter aux élections sénatoriales dans deux semaines ?Signaler Répondre
avec une intention frauduleuseSignaler Répondre
Tu sais pas lire ??
Bizarrement, vous ne dites pas que le rapporteur estime que l'irrégularité à Vaux en Velin a été commis de bonne foi.Signaler Répondre
Relisez donc l'ensemble des échanges...Signaler Répondre
Recours rejeté, a priori. (est-ce que ça surprendra quelqu'un ?)Signaler Répondre
Les arguments avancés par l’ancien président de l’OL n’ont pas été jugés assez graves par la rapporteuse publique, qui ne recommande pas l’annulation de l’élection municipale à Lyon.Signaler Répondre
Il a perdu (encore). Doucet a été élu parfaitement démocratiquement. Aulas avait le gros seum (encore).Signaler Répondre
LFI dans les 2 cas !Signaler Répondre
"fausses déclarations de domiciliation avec intention frauduleuse" selon la rapporteure.Signaler Répondre
> Le RN est un parti de triches et de magouilles. Arrête de les défendre face aux évidences.
Quand la liste de liste RN donne un faux justificatif de domicile pour se faire élire à Vénissieux, c'est bien de la tricherie, ce n'est pas une simple irrégularité.Signaler Répondre
C'est d'ailleurs pour ça que ce n'est pas juste l'annulation de l'élection qui est possible, mais le type risque une peine d'inéligibilité (en cours chez le procureur). Et si les faits sont confirmés, ce serait amplement mérité.
et le recours de JMA?Signaler Répondre
En français ça donne quoi?Signaler Répondre
Irrégularité ne veut pas pour autant dire tricherie.Signaler Répondre
Ce serait une bonne chose, ces fachos doivent être exclus de l'arc républicain !!Signaler Répondre
Il ne faut pas s’emballer : il n’y a quasiment aucune chance que les élections soient annulées. Le rapporteur public donne seulement un avis a force de vouloir refaire l’élection parce que le résultat ne plaît pas à certains on en oublie le vote des électeurs la Métropole de Lyon doit soumettre aux grandes villes de la métropole sachant que la métropole n’aucun programme hormis tickets tcl pour la police et renommée des rues et réouvrir des ruesSignaler Répondre
Sur Vaulx-en-velin vous racontez n'importe quoi.Signaler Répondre
En premier c'est Abdelkarder Lahmar qui a déclaré une fausse adresse à Vaulx-en-velin alors qu'il habite Caluire.
Concernant la liste Bertin, elle a été validée par la préfecture qui n'a rien vu et a été présente au premier tour sans remarque particulière.
C'est au second tour, deux heures après l'ouverture du scrutin, quelqu'un a prévenu la préfecture.
Il n'y a donc aucune volonté de fraude, c'est juste une omission qui n'a pas été remarqué par un service dont c'est le travail.
Le RN n'a donc rien à voir.
De la fraude aux élections, comment est-ce possible ?Signaler Répondre
Comme c'est étonnant en effet, le RN et Coeur Lyonnais encore en train de tricher :Signaler Répondre
- À Vénissieux, Quentin Taïeb, RN, a fait de fausses déclarations de domiciliation avec une intention frauduleuse.
- À Vaulx-en-Velin, Christine BERTIN, Grand Coeur Lyonnais, a omis de mentionner la nationalité néerlandaise de sa colistière.
LM ne le dit pas, ça ne plairait pas à ses lecteurs.
Fun fact: à Vénissieux ce serait annulé à cause de la tête de liste RN Quentin Taïeb qui a triché sur sa véritable adresse !Signaler Répondre
Bravo le parti de l'ordre lol.
Oh bah les amis LFIstes à la justice ne vont certainement pas faire ça à leurs protégés, ils ne suivront sûrement pas les recommandations pensez-vous donc !!Signaler Répondre
On aurait triché dans ces deux belles municipalités ? ? non est ce possible ? ? ?Signaler Répondre
Dans ces 2 villes malheureusement ça ne changera pas grand chose pour les habitants honnêtes...Signaler Répondre