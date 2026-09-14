Près de Lyon : nouvelle tentative de cambriolage dans une caserne de pompiers

Le mot est passé. Et la série visant les centres de secours se poursuit autour de Lyon.

Durant le week-end, le centre de Vourles-Brignais a été la cible d’une effraction. Le ou les auteurs seraient parvenus à pénétrer dans les locaux, sans toutefois réussir à emporter du matériel.

L’Amicale des sapeurs-pompiers de Vourles-Brignais a déploré une attaque visant "des locaux, du matériel et des équipements indispensables aux interventions et à la sécurité de la population".

Plus d’une dizaine de casernes ciblées

Depuis le début de l’été, plus d’une dizaine de centres de secours ont été cambriolés ou visés dans le Rhône, l’Ain, l’Isère et la Haute-Savoie. Quatre sites avaient encore été ciblés la semaine dernière dans l’ouest lyonnais.

Le matériel de désincarcération figure régulièrement parmi les équipements recherchés. Ces scies et pinces hydrauliques utilisées lors des accidents de la route peuvent également permettre de forcer des portes ou des coffres.

La disparition de ces équipements peut surtout avoir des conséquences sur les interventions des pompiers en retardant certains secours.

Plusieurs enquêtes sont ouvertes pour identifier les auteurs de cette série. Un travail de sécurisation des casernes est également engagé avec les référents sûreté de la police et de la gendarmerie.