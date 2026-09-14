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Près de Lyon : nouvelle tentative de cambriolage dans une caserne de pompiers

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Près de Lyon : nouvelle tentative de cambriolage dans une caserne de pompiers

Le centre de secours de Vourles-Brignais a été visé par une tentative de cambriolage durant le week-end. Aucun matériel n’aurait été dérobé, mais cet épisode s’ajoute à une série de vols et d’effractions dans plusieurs casernes de la région.

Le mot est passé. Et la série visant les centres de secours se poursuit autour de Lyon.

Durant le week-end, le centre de Vourles-Brignais a été la cible d’une effraction. Le ou les auteurs seraient parvenus à pénétrer dans les locaux, sans toutefois réussir à emporter du matériel.

L’Amicale des sapeurs-pompiers de Vourles-Brignais a déploré une attaque visant "des locaux, du matériel et des équipements indispensables aux interventions et à la sécurité de la population".

Plus d’une dizaine de casernes ciblées

Depuis le début de l’été, plus d’une dizaine de centres de secours ont été cambriolés ou visés dans le Rhône, l’Ain, l’Isère et la Haute-Savoie. Quatre sites avaient encore été ciblés la semaine dernière dans l’ouest lyonnais.

Le matériel de désincarcération figure régulièrement parmi les équipements recherchés. Ces scies et pinces hydrauliques utilisées lors des accidents de la route peuvent également permettre de forcer des portes ou des coffres.

La disparition de ces équipements peut surtout avoir des conséquences sur les interventions des pompiers en retardant certains secours.

Plusieurs enquêtes sont ouvertes pour identifier les auteurs de cette série. Un travail de sécurisation des casernes est également engagé avec les référents sûreté de la police et de la gendarmerie.

10 commentaires
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tartuffe69 le 15/09/2026 à 10:23
Titus69 a écrit le 14/09/2026 à 20h42

Marrant sachant que les macronistes sont en réalité tous des anciens PS de Hollande qui se sont cachés derrière le terme "les marcheurs" en 2017 pour faire oublier qu'ils étaient PS... C'est une intervenante des grandes gueules elle même ancienne PS qui racontait les soirées pré-électorales macroniennes de 2017.
Constat macronien en terme d'immigration ?

en réalité il faut le savoir Macron est un européiste néo-libéral anciennement socialiste.
Il y a une alliance objective entre ce mouvement mondialiste libéral et les mouvements d'extrême gauche car en effet il faut remplacer les populations pour avoir des masses d'employés peu chères et malléables à merci... tout bêtement une ubérisation des sociétés occidentales nouveau servage moderne.

Donc alliance des mondialistes et des gauchistes.

edouard philippe pas ps
francois bayroud pas ps
sebastien lecornu pas ps
gerald darmanin pas ps
marlene chiappa pas ps
muriel penicaud pas ps
jean michel blanquer pas ps

comment penser juste quand on se base sur des éléments faux?

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Titus69 le 14/09/2026 à 20:42
EXTRÊMES a écrit le 14/09/2026 à 19h02

L'extrême-gauche a aussi participé au désastre, soit dans des alliances de circonstances électoralistes, soit en faisant de l'obstruction pour empêcher les institutions de fonctionner.

Marrant sachant que les macronistes sont en réalité tous des anciens PS de Hollande qui se sont cachés derrière le terme "les marcheurs" en 2017 pour faire oublier qu'ils étaient PS... C'est une intervenante des grandes gueules elle même ancienne PS qui racontait les soirées pré-électorales macroniennes de 2017.
Constat macronien en terme d'immigration ?

en réalité il faut le savoir Macron est un européiste néo-libéral anciennement socialiste.
Il y a une alliance objective entre ce mouvement mondialiste libéral et les mouvements d'extrême gauche car en effet il faut remplacer les populations pour avoir des masses d'employés peu chères et malléables à merci... tout bêtement une ubérisation des sociétés occidentales nouveau servage moderne.

Donc alliance des mondialistes et des gauchistes.

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EXTRÊMES le 14/09/2026 à 19:02
la france a Macron a écrit le 14/09/2026 à 16h16

10ans de Macron avec une gouvernance de droite et d’extrême droite Retailleau, Darmanin, Édouard Philippe et le Mozart de l’économie Bruno Lemaire ont mené la France dans la misère la France est dans un tunnel sans lumière vivement que la vraie gauche prenne le pouvoir afin de sortir la France de ce tunnel et de la conduire vers la lumière

L'extrême-gauche a aussi participé au désastre, soit dans des alliances de circonstances électoralistes, soit en faisant de l'obstruction pour empêcher les institutions de fonctionner.

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la france a Macron le 14/09/2026 à 16:16

10ans de Macron avec une gouvernance de droite et d’extrême droite Retailleau, Darmanin, Édouard Philippe et le Mozart de l’économie Bruno Lemaire ont mené la France dans la misère la France est dans un tunnel sans lumière vivement que la vraie gauche prenne le pouvoir afin de sortir la France de ce tunnel et de la conduire vers la lumière

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Absurde le 14/09/2026 à 15:08
Ouiauxvoituresnonauxverts a écrit le 14/09/2026 à 10h51

Je demande la nationalité de ces malfaisants, et que leurs noms et photos soient publiés sur tous les médias de France, que ce soit la presse écrite ou dans les journaux télévisés.
On ne va pas se laisser embêter par des petits salopiauds

Ce cambriolage en dit long sur le monde actuel. Plus de respect pour rien ni pour personne. Cambrioler un centre de secours, il faut vraiment être désinhibé et irrespectueux de tout. Le comble, c’est que demain, ces mêmes cambrioleurs pourraient avoir besoin d’être secourus avec le matériel qu’ils ont volé.

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Ex Précisions le 14/09/2026 à 14:53
Ouiauxvoituresnonauxverts a écrit le 14/09/2026 à 10h51

Je demande la nationalité de ces malfaisants, et que leurs noms et photos soient publiés sur tous les médias de France, que ce soit la presse écrite ou dans les journaux télévisés.
On ne va pas se laisser embêter par des petits salopiauds

Désolé j'avais la réponse en désignant des points cardinaux mais j'ai été censuré...

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Pauv C le 14/09/2026 à 14:12

« Les ingénieurs de la NASA de la rue Pierre-Bellmain et de Champvert en pleine action… Ils savent toujours quoi faire, c’est un autre monde ! 😂🚀 »
Pas de censure

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Impuissance le 14/09/2026 à 13:35

Depuis des semaines, les casernes de la région sont la cible de cambriolage, et les pouvoirs publics semblent laisser faire. Le nombre de caserne est relativement réduit et assez facile à surveiller. Il serait très simple d’équiper chaque caserne d'un dispositif de vidéo-surveillance, et d'alerter immédiatement la gendarmerie la plus proche, qui est en général pas bien loin.

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Ce sketch sécuritaire le 14/09/2026 à 11:53

Ce genre d'épisodes en dit long sur l'état global de la gestion de la sécurité dans notre pays.

Les "autorités" sont averties, elles savent qu'une série de cambriolages est en cours.

Et en plus sur un nombre hyper réduit de "cibles".

Et malgré cela, ces "autorités" sont dans l'incapacité de protéger ces quelques caserne...

Cela explique incidemment pourquoi les gens se font cambrioler eux-mêmes dans leurs propres domiciles, dans la plus parfaite impunité pour les auteurs (7% de vols élucidés seulement).

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Ouiauxvoituresnonauxverts le 14/09/2026 à 10:51

Je demande la nationalité de ces malfaisants, et que leurs noms et photos soient publiés sur tous les médias de France, que ce soit la presse écrite ou dans les journaux télévisés.
On ne va pas se laisser embêter par des petits salopiauds

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