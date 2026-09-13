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"Concentrer mon énergie là où elle peut être utile" : l'ancienne maire du 5e arrondissement de Lyon claque la porte

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"Concentrer mon énergie là où elle peut être utile" : l'ancienne maire du 5e arrondissement de Lyon claque la porte

Ancienne maire écologiste du 5e, Nadine Georgel annonce quitter le conseil d’arrondissement. Elle entend toutefois poursuivre son engagement à la Métropole de Lyon.

Dur, dur de passer de maire à opposant.

Nadine Georgel quitte le conseil du 5e arrondissement de Lyon, mais pas la vie politique locale.

L’ancienne écologiste écologiste du 5e, désormais dirigé par Thomas Rudigoz, annonce sa décision pour des raisons politiques. Elle assure vouloir "concentrer [son] énergie là où elle peut être utile", tout en promettant de rester active dans l’opposition.

"Je ne quitte pas l’opposition", insiste-t-elle.

Une critique de la nouvelle majorité du 5e

Nadine Georgel attaque directement la manière dont la majorité actuelle traite, selon elle, ses opposants. "La façon dont une majorité traite son opposition dit beaucoup de sa conception de la démocratie", estime-t-elle.

Elle rappelle que l’opposition a recueilli 49,62% des suffrages dans le 5e arrondissement et dénonce une parole "traitée comme une gêne ou une faveur — y compris lorsqu’elle dénonce les fake news". Sans plus d'exemples.

Nadine Georgel élargit également sa critique au fonctionnement de la Métropole de Lyon. Elle affirme que "les méthodes réactionnaires de Laurent Wauquiez, déjà à l’œuvre à la Région, gagnent la Métropole", où elle dénonce notamment une réduction du temps de parole des oppositions et la fin de la retransmission des débats.

Malgré cette même méthode appliquée au conseil métropolitain selon elle, l'écologiste choisit de conserver son mandat, et les indemnités plus importantes qui vont avec (le mandat de conseiller d'arrondissement n'est pas rémunéré ndlr), à la Métropole.

Elle cite notamment les mobilités, la qualité de l’air et de l’eau, la justice sociale et la transition écologique parmi les dossiers sur lesquels elle compte continuer à intervenir.

Dans le 5e arrondissement, il revient donc à Marie-Noëlle Fréry, Mohamed Aït-Yahia et Bertrand Artigny de batailler seuls et à continuer de représenter les écologistes et la gauche sans leur ex-maire.

"Je reste engagée pour le 5e, pour la Métropole et pour l’écologie — plus librement et plus résolument que jamais", conclut-elle.

Tags :

Nadine Georgel

5e arrondissement de Lyon

0-50 sur 55 commentaires
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et toi le 15/09/2026 à 10:43
dense69 a écrit le 14/09/2026 à 18h29

Bien penser à s'hydrater Spacelex 😅

une cure de space-lax?

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Tartuffes le 14/09/2026 à 21:10

Oui oui, « la justice sociale », les écolos d’EELV sont connus pour ça…🤡

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dense69 le 14/09/2026 à 18:29
Spacelex a écrit le 14/09/2026 à 18h04

La rapacité de ses gens là, leur moralité à géométrie variable. Ces bouches dégoulinantes de bons sentiments plein de générosité. Des bouffeurs de soupes élevés aux subventions financées par nos impôts. Et la réalité, ils ont toujours un copain qui a un bureau d’étude qui souffle le vent toujours dans la bonne direction. Depuis plus de 25 ans la montée (sic) du Chemin Neuf aura été la quasi seule voie d’accès pour me rendre à Lyon. Et depuis 5 ans, comme c’est ballot…. comme des milliers d’autres venant de l’ouest je passe contraint et forcé par cette bande de khmers vert 🤢, par la montée (ré-sic) de Choulans. C’est vraiment ballot …

Bien penser à s'hydrater Spacelex 😅

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Spacelex le 14/09/2026 à 18:04
dense69 a écrit le 14/09/2026 à 16h47

Les fake news dont elle parle sont répertoriées par Saint-Just Respire (seulement celles concernant la mobilité vers Saint-Just, il y en a surement d'autres):
1, un adjoint disait qu'il faut rajouter des voitures pour sécuriser les cyclistes. Elle a été empêchée de répondre à ça durant le conseil de Juin. Saint-Just Respire en parle ici: https://saint-justrespire.wordpress.com/2026/05/15/non-mr-ladjoint-a-la-voirie-partager-la-route-avec-des-voitures-ne-securise-pas-les-cyclistes/
2, la mairie raconte aussi n'importe quoi sur le trafic de Choulans qui souffrirait du report des voitures de chemin neuf. C'est faux, c'est une fake news, c'est un mensonge.
Lire https://saint-justrespire.wordpress.com/2026/08/24/reservation-du-chemin-neuf-les-chiffres-refutent-la-these-dun-report-de-trafic-sur-choulans/

Donc je la comprend, comment travailler quand on vous empêche de parler alors qu'ils sortent des fake news ? Moi ça me rappelle question, un certain Trmup!

La rapacité de ses gens là, leur moralité à géométrie variable. Ces bouches dégoulinantes de bons sentiments plein de générosité. Des bouffeurs de soupes élevés aux subventions financées par nos impôts. Et la réalité, ils ont toujours un copain qui a un bureau d’étude qui souffle le vent toujours dans la bonne direction. Depuis plus de 25 ans la montée (sic) du Chemin Neuf aura été la quasi seule voie d’accès pour me rendre à Lyon. Et depuis 5 ans, comme c’est ballot…. comme des milliers d’autres venant de l’ouest je passe contraint et forcé par cette bande de khmers vert 🤢, par la montée (ré-sic) de Choulans. C’est vraiment ballot …

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dense69 le 14/09/2026 à 16:47

Les fake news dont elle parle sont répertoriées par Saint-Just Respire (seulement celles concernant la mobilité vers Saint-Just, il y en a surement d'autres):
1, un adjoint disait qu'il faut rajouter des voitures pour sécuriser les cyclistes. Elle a été empêchée de répondre à ça durant le conseil de Juin. Saint-Just Respire en parle ici: https://saint-justrespire.wordpress.com/2026/05/15/non-mr-ladjoint-a-la-voirie-partager-la-route-avec-des-voitures-ne-securise-pas-les-cyclistes/
2, la mairie raconte aussi n'importe quoi sur le trafic de Choulans qui souffrirait du report des voitures de chemin neuf. C'est faux, c'est une fake news, c'est un mensonge.
Lire https://saint-justrespire.wordpress.com/2026/08/24/reservation-du-chemin-neuf-les-chiffres-refutent-la-these-dun-report-de-trafic-sur-choulans/

Donc je la comprend, comment travailler quand on vous empêche de parler alors qu'ils sortent des fake news ? Moi ça me rappelle question, un certain Trmup!

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La meute le 14/09/2026 à 16:23

Reste chez toi Georgel, ça nous fera des vacances.

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Kalmos... le 14/09/2026 à 12:48
Corp si cas a écrit le 13/09/2026 à 14h55

Elle a raison sur toute la ligne

Fascine de droite au méthode trumpienne ce fou alié qui détruit la planète finance les genocides et piétine les lois internationales pour du business! pour soutenir wauqiez Sarselli Aulas le pen Zemmour c News europ 1 bolloré et j’en passe , il faut soit être milliardaire soit etre con

Il ne semble pas que les mailliardaires perdent du temps à commenter sur Lyo, vous avez donc votre réponse suceur de cailloux

économisez-vous : vous allez devoir écrire beaucoup d'autres délires gauchards à partir de mai 2027.

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arkom le 14/09/2026 à 09:50

ya en mare de payer leurs coneries et celle du gouvernement ils faut faire la révolution ensemble nous gagneront

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après tout le 14/09/2026 à 09:12

,Qu'elle fasse bien ce qu'elle veut , on s'en fout royalement ! !

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piquant le 14/09/2026 à 09:11

"La façon dont une majorité traite son opposition dit beaucoup de sa conception de la démocratie", remarque pittoresque de la part de khmer vert

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Obsdu9 le 14/09/2026 à 07:48

Comment tenter de transformer de petits calculs mesquins en posture idéologique ... Là, on est en pleine masterclass !

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Gui le 13/09/2026 à 21:51

Le capitalisme à la sauce EELV 🤣🤣

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Gui le 13/09/2026 à 21:47

C'est qui elle ?

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Zig le 13/09/2026 à 20:33

Concentrer son énergie là où elle rapporte le plus, tout ce qu'il y a de plus humain et banal.

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Parlez nous plutôt de la famille Le Pen le 13/09/2026 à 20:08
saco697 a écrit le 13/09/2026 à 17h15

un constante chez les bobos pseudos écolos des Verts la «  filiale de LFI »… c’est l’intérêt financier ! juste là pour en « prendre un max » et même plus que le max quand on regarde les decisions de Doucet sur ses augmentations personnelles et celles de ceux de sa bande … c’est le grand gaspillage organisé par les Verts et ce qui est sur c’est que le gaspillage ça n’a rien d’écologique… a chacun d’en tirer les enseignements… ça confirme qulils ne sont que des bobos pseudos écolo

et comment elle compte éviter le bracelet !

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ha ben oui le 13/09/2026 à 19:30
n’importe quoi a écrit le 13/09/2026 à 16h01

mais que vient faire Wauquiez dans cette histoire alors qu’il ne siège ni à la ville ni à la métropole ?

mais quand on ne comprend rien a rien , que l'on est mauvais partout et que l'on foire tout ce que l'on touche ; c'est toujours de la faute des autres (Trump , Macron , Wauquiez , Didier Deschamps , Céline Dion , GéGé , Louis Pradel , Munacius Plancus ... )

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Fonction le 13/09/2026 à 19:10
T’es con ou ? a écrit le 13/09/2026 à 16h14

Si ton patron venait te voir demain et te dis, mec t’as le choix bosser pour zero euro ou avoir un salaire tu choisis quoi duc ?

Un élu n'est pas un salarié, et est fondamentalement bénévole. Il se présente aux élections pour être au service des citoyens pas pour toucher un salaire. Dans la pratique il peut reçoit une indemnité proportionnelle à l'importance de sa fonction.

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indemnités le 13/09/2026 à 18:45

rien à voir avec le fait qu'elle gagne de l'argent à la métropole mais pas dans son mandat d'arrondissement....

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Jamais entendu parler le 13/09/2026 à 17:16

Ce n' est franchement pas un coup de tonnerre dans le paysage politique local, vu que personne ou presque ne connaissait cette dame.

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saco697 le 13/09/2026 à 17:15

un constante chez les bobos pseudos écolos des Verts la «  filiale de LFI »… c’est l’intérêt financier ! juste là pour en « prendre un max » et même plus que le max quand on regarde les decisions de Doucet sur ses augmentations personnelles et celles de ceux de sa bande … c’est le grand gaspillage organisé par les Verts et ce qui est sur c’est que le gaspillage ça n’a rien d’écologique… a chacun d’en tirer les enseignements… ça confirme qulils ne sont que des bobos pseudos écolo

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Comme dirait l’autre le 13/09/2026 à 16:22

Rentre chez toi faire la soupe

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T’es con ou ? le 13/09/2026 à 16:14
Etonnant a écrit le 13/09/2026 à 10h29

Elle démissionne d’un poste non rémunère et garde le poste où elle est payée !!’n C’est pas trop bizarre ?

Si ton patron venait te voir demain et te dis, mec t’as le choix bosser pour zero euro ou avoir un salaire tu choisis quoi duc ?

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n’importe quoi le 13/09/2026 à 16:01
citoyennormal a écrit le 13/09/2026 à 12h57

Les méthodes réactionnaires de Laurent Wauquiez qui est arrogant avec un égo démesuré et préfère sa petite carrière au citoyens. C'est dommage mais il fait partie de l'ancien monde politique.

mais que vient faire Wauquiez dans cette histoire alors qu’il ne siège ni à la ville ni à la métropole ?

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honte à toi ecolo le 13/09/2026 à 15:31

part et loin, comme tous les écolos.

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Dault le 13/09/2026 à 15:12
Rt a écrit le 13/09/2026 à 13h36

Entre un mandat non rémunéré et un mandat rémunéré, elle a vite fait son choix !

C’est faux , 34.5% du montant de référence

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là où elle peut être utile le 13/09/2026 à 15:04
A Gerland a écrit le 13/09/2026 à 13h53

A Gerland, les personnes en camionnette qui font ça pour de l'argent, ont une autre appelation, en contre partie elles offrent un service
Pour la suite si faut un recyclage ?

L'utilité des camionettes n'est pas sans intérêt non plus, vu le nombre et l'apparent succès , qui pose problème

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Corp si cas le 13/09/2026 à 14:55
Corsica3333 a écrit le 13/09/2026 à 14h04

Elle aurait pu partir avec la saleté les tags et les tentes...
Ecolos dangereux et nuisibles !

Elle a raison sur toute la ligne

Fascine de droite au méthode trumpienne ce fou alié qui détruit la planète finance les genocides et piétine les lois internationales pour du business! pour soutenir wauqiez Sarselli Aulas le pen Zemmour c News europ 1 bolloré et j’en passe , il faut soit être milliardaire soit etre con

Il ne semble pas que les mailliardaires perdent du temps à commenter sur Lyo, vous avez donc votre réponse suceur de cailloux

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Rien à péter de Rousseau le 13/09/2026 à 14:50

Existe-t-il la possibilité de greffer un cerveau pour les nuisibles croyant être utiles ?

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Corsica3333 le 13/09/2026 à 14:04

Elle aurait pu partir avec la saleté les tags et les tentes...
Ecolos dangereux et nuisibles !

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Rlb le 13/09/2026 à 13:56

Quelle energie, plutôt son intérêt personnel, comme tous ces politiques. Vos bla bla on s'en fout

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A Gerland le 13/09/2026 à 13:53
Nico_C a écrit le 13/09/2026 à 08h39

Élue d'opposition à l'arrondissement => indemnité de 0 €
Élue d'opposition à la Métropole => 2.870 € brut mensuel.

Voilà peut-être l’explication de cette démission soudaine

A Gerland, les personnes en camionnette qui font ça pour de l'argent, ont une autre appelation, en contre partie elles offrent un service
Pour la suite si faut un recyclage ?

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Rt le 13/09/2026 à 13:36

Entre un mandat non rémunéré et un mandat rémunéré, elle a vite fait son choix !

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citoyennormal le 13/09/2026 à 12:57

Les méthodes réactionnaires de Laurent Wauquiez qui est arrogant avec un égo démesuré et préfère sa petite carrière au citoyens. C'est dommage mais il fait partie de l'ancien monde politique.

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Parfait le 13/09/2026 à 12:08

Si la méthode WAUQUIEZ pousse la Metropole à se bouger c'est parfait

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zoomzoom le 13/09/2026 à 12:01

pas sur que les opposants à la mairie central eux aussi battus de peu par greg doudou soient mieux traités...moi j'appelle plutôt ça être mauvaise perdante après qu'on lui ait retiré son joujou ...

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Solidarité 69 le 13/09/2026 à 11:43

"Concentrer mon énergie là où ça paie le plus" aurait été plus sincère.

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Merci le 13/09/2026 à 11:40

En même temps se faire des réunions avec Rudigoz , je peux comprendre sa décision

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LeGaGa le 13/09/2026 à 11:25

Où est elle la plus utile? Chez elle sans aucun doute. Et on ne parle même pas de Sonia Popoff qui est incapable d’assumer des postes d’administrateur: 2 fois en 6 ans. Et en plus ça la ramène…, une honte!

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culot le 13/09/2026 à 11:22

"La façon dont une majorité traite son opposition dit beaucoup de sa conception de la démocratie", j'adore ce commentaire de la part d'une khmer verte

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C’est bien connu le 13/09/2026 à 10:52

A gauche on a le coeur à gauche mais le portefeuille à droite...

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Etonnant le 13/09/2026 à 10:29

Elle démissionne d’un poste non rémunère et garde le poste où elle est payée !!’n C’est pas trop bizarre ?

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phil 6 le 13/09/2026 à 10:24

elle oublie qu elle à perdu au premier tour avec seulement 30% des voies en se représentant, il faut croire que les lyonnais du 5’ n en voulaient vraiment plus

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Pff le 13/09/2026 à 10:20

C est donner beaucoup d'importance à une personne battue au 1er tour que d accorder un article.
Soit elle reste, à zéro euro d indemnité et là elle est audible. Et en plus à la Métropole elle peut parler aussi en tant qu élue qui siège et bosse dans un conseil d arrondissement.
Sinon, elle se tait
On surveillera aussi sa déclaration à la hatvp...histoire de pleurer

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Heu.. le 13/09/2026 à 10:19

Elle a regardé comment se comportait la majorité ecologiste lors de la precedente mandature?

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Jay le 13/09/2026 à 09:36

Bon débarras

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ecolopipo le 13/09/2026 à 09:24

La démocratie c'est moi et pas vous !
Encore une preuve que ces écolos sont des cupides intéressés, le maire en premier

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Paille Poutre le 13/09/2026 à 09:02

Elle ne supporte pas ce qu'elle imposait en pire ? C'est très écolo comme réaction.

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La gamelle eelv le 13/09/2026 à 08:55

En gros là où il faut être bénévole et utile je démissionne
La où il y a une belle gamelle je reste
Sacré écolo

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Bérangère le 13/09/2026 à 08:44

vous avez la mémoire courte chère madame, il conviendrait de vous souvenir la manière dont vous avez traité l’opposition lorsque vous étiez en poste. Déni complet de votre opposition et maintenant, vous venez pleurer. Quand on perd son siège au premier tour dans son propre arrondissement on se pose des questions…mais pas vous !

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Rien à péter de Rousseau le 13/09/2026 à 08:41

Et de ses sbires

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