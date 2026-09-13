Dur, dur de passer de maire à opposant.
Nadine Georgel quitte le conseil du 5e arrondissement de Lyon, mais pas la vie politique locale.
L’ancienne écologiste écologiste du 5e, désormais dirigé par Thomas Rudigoz, annonce sa décision pour des raisons politiques. Elle assure vouloir "concentrer [son] énergie là où elle peut être utile", tout en promettant de rester active dans l’opposition.
"Je ne quitte pas l’opposition", insiste-t-elle.
Une critique de la nouvelle majorité du 5e
Nadine Georgel attaque directement la manière dont la majorité actuelle traite, selon elle, ses opposants. "La façon dont une majorité traite son opposition dit beaucoup de sa conception de la démocratie", estime-t-elle.
Elle rappelle que l’opposition a recueilli 49,62% des suffrages dans le 5e arrondissement et dénonce une parole "traitée comme une gêne ou une faveur — y compris lorsqu’elle dénonce les fake news". Sans plus d'exemples.
Nadine Georgel élargit également sa critique au fonctionnement de la Métropole de Lyon. Elle affirme que "les méthodes réactionnaires de Laurent Wauquiez, déjà à l’œuvre à la Région, gagnent la Métropole", où elle dénonce notamment une réduction du temps de parole des oppositions et la fin de la retransmission des débats.
Malgré cette même méthode appliquée au conseil métropolitain selon elle, l'écologiste choisit de conserver son mandat, et les indemnités plus importantes qui vont avec (le mandat de conseiller d'arrondissement n'est pas rémunéré ndlr), à la Métropole.
Elle cite notamment les mobilités, la qualité de l’air et de l’eau, la justice sociale et la transition écologique parmi les dossiers sur lesquels elle compte continuer à intervenir.
Dans le 5e arrondissement, il revient donc à Marie-Noëlle Fréry, Mohamed Aït-Yahia et Bertrand Artigny de batailler seuls et à continuer de représenter les écologistes et la gauche sans leur ex-maire.
"Je reste engagée pour le 5e, pour la Métropole et pour l’écologie — plus librement et plus résolument que jamais", conclut-elle.
une cure de space-lax?Signaler Répondre
Oui oui, « la justice sociale », les écolos d’EELV sont connus pour ça…🤡Signaler Répondre
Bien penser à s'hydrater Spacelex 😅Signaler Répondre
La rapacité de ses gens là, leur moralité à géométrie variable. Ces bouches dégoulinantes de bons sentiments plein de générosité. Des bouffeurs de soupes élevés aux subventions financées par nos impôts. Et la réalité, ils ont toujours un copain qui a un bureau d’étude qui souffle le vent toujours dans la bonne direction. Depuis plus de 25 ans la montée (sic) du Chemin Neuf aura été la quasi seule voie d’accès pour me rendre à Lyon. Et depuis 5 ans, comme c’est ballot…. comme des milliers d’autres venant de l’ouest je passe contraint et forcé par cette bande de khmers vert 🤢, par la montée (ré-sic) de Choulans. C’est vraiment ballot …Signaler Répondre
Les fake news dont elle parle sont répertoriées par Saint-Just Respire (seulement celles concernant la mobilité vers Saint-Just, il y en a surement d'autres):Signaler Répondre
1, un adjoint disait qu'il faut rajouter des voitures pour sécuriser les cyclistes. Elle a été empêchée de répondre à ça durant le conseil de Juin. Saint-Just Respire en parle ici: https://saint-justrespire.wordpress.com/2026/05/15/non-mr-ladjoint-a-la-voirie-partager-la-route-avec-des-voitures-ne-securise-pas-les-cyclistes/
2, la mairie raconte aussi n'importe quoi sur le trafic de Choulans qui souffrirait du report des voitures de chemin neuf. C'est faux, c'est une fake news, c'est un mensonge.
Lire https://saint-justrespire.wordpress.com/2026/08/24/reservation-du-chemin-neuf-les-chiffres-refutent-la-these-dun-report-de-trafic-sur-choulans/
Donc je la comprend, comment travailler quand on vous empêche de parler alors qu'ils sortent des fake news ? Moi ça me rappelle question, un certain Trmup!
Reste chez toi Georgel, ça nous fera des vacances.Signaler Répondre
économisez-vous : vous allez devoir écrire beaucoup d'autres délires gauchards à partir de mai 2027.Signaler Répondre
ya en mare de payer leurs coneries et celle du gouvernement ils faut faire la révolution ensemble nous gagnerontSignaler Répondre
,Qu'elle fasse bien ce qu'elle veut , on s'en fout royalement ! !Signaler Répondre
"La façon dont une majorité traite son opposition dit beaucoup de sa conception de la démocratie", remarque pittoresque de la part de khmer vertSignaler Répondre
Comment tenter de transformer de petits calculs mesquins en posture idéologique ... Là, on est en pleine masterclass !Signaler Répondre
Le capitalisme à la sauce EELV 🤣🤣Signaler Répondre
C'est qui elle ?Signaler Répondre
Concentrer son énergie là où elle rapporte le plus, tout ce qu'il y a de plus humain et banal.Signaler Répondre
et comment elle compte éviter le bracelet !Signaler Répondre
mais quand on ne comprend rien a rien , que l'on est mauvais partout et que l'on foire tout ce que l'on touche ; c'est toujours de la faute des autres (Trump , Macron , Wauquiez , Didier Deschamps , Céline Dion , GéGé , Louis Pradel , Munacius Plancus ... )Signaler Répondre
Un élu n'est pas un salarié, et est fondamentalement bénévole. Il se présente aux élections pour être au service des citoyens pas pour toucher un salaire. Dans la pratique il peut reçoit une indemnité proportionnelle à l'importance de sa fonction.Signaler Répondre
rien à voir avec le fait qu'elle gagne de l'argent à la métropole mais pas dans son mandat d'arrondissement....Signaler Répondre
Ce n' est franchement pas un coup de tonnerre dans le paysage politique local, vu que personne ou presque ne connaissait cette dame.Signaler Répondre
un constante chez les bobos pseudos écolos des Verts la « filiale de LFI »… c’est l’intérêt financier ! juste là pour en « prendre un max » et même plus que le max quand on regarde les decisions de Doucet sur ses augmentations personnelles et celles de ceux de sa bande … c’est le grand gaspillage organisé par les Verts et ce qui est sur c’est que le gaspillage ça n’a rien d’écologique… a chacun d’en tirer les enseignements… ça confirme qulils ne sont que des bobos pseudos écoloSignaler Répondre
Rentre chez toi faire la soupeSignaler Répondre
Si ton patron venait te voir demain et te dis, mec t’as le choix bosser pour zero euro ou avoir un salaire tu choisis quoi duc ?Signaler Répondre
mais que vient faire Wauquiez dans cette histoire alors qu’il ne siège ni à la ville ni à la métropole ?Signaler Répondre
part et loin, comme tous les écolos.Signaler Répondre
C’est faux , 34.5% du montant de référenceSignaler Répondre
L'utilité des camionettes n'est pas sans intérêt non plus, vu le nombre et l'apparent succès , qui pose problèmeSignaler Répondre
Elle a raison sur toute la ligneSignaler Répondre
Fascine de droite au méthode trumpienne ce fou alié qui détruit la planète finance les genocides et piétine les lois internationales pour du business! pour soutenir wauqiez Sarselli Aulas le pen Zemmour c News europ 1 bolloré et j’en passe , il faut soit être milliardaire soit etre con
Il ne semble pas que les mailliardaires perdent du temps à commenter sur Lyo, vous avez donc votre réponse suceur de cailloux
Existe-t-il la possibilité de greffer un cerveau pour les nuisibles croyant être utiles ?Signaler Répondre
Elle aurait pu partir avec la saleté les tags et les tentes...Signaler Répondre
Ecolos dangereux et nuisibles !
Quelle energie, plutôt son intérêt personnel, comme tous ces politiques. Vos bla bla on s'en foutSignaler Répondre
A Gerland, les personnes en camionnette qui font ça pour de l'argent, ont une autre appelation, en contre partie elles offrent un serviceSignaler Répondre
Pour la suite si faut un recyclage ?
Entre un mandat non rémunéré et un mandat rémunéré, elle a vite fait son choix !Signaler Répondre
Les méthodes réactionnaires de Laurent Wauquiez qui est arrogant avec un égo démesuré et préfère sa petite carrière au citoyens. C'est dommage mais il fait partie de l'ancien monde politique.Signaler Répondre
Si la méthode WAUQUIEZ pousse la Metropole à se bouger c'est parfaitSignaler Répondre
pas sur que les opposants à la mairie central eux aussi battus de peu par greg doudou soient mieux traités...moi j'appelle plutôt ça être mauvaise perdante après qu'on lui ait retiré son joujou ...Signaler Répondre
"Concentrer mon énergie là où ça paie le plus" aurait été plus sincère.Signaler Répondre
En même temps se faire des réunions avec Rudigoz , je peux comprendre sa décisionSignaler Répondre
Où est elle la plus utile? Chez elle sans aucun doute. Et on ne parle même pas de Sonia Popoff qui est incapable d’assumer des postes d’administrateur: 2 fois en 6 ans. Et en plus ça la ramène…, une honte!Signaler Répondre
"La façon dont une majorité traite son opposition dit beaucoup de sa conception de la démocratie", j'adore ce commentaire de la part d'une khmer verteSignaler Répondre
A gauche on a le coeur à gauche mais le portefeuille à droite...Signaler Répondre
Elle démissionne d’un poste non rémunère et garde le poste où elle est payée !!’n C’est pas trop bizarre ?Signaler Répondre
elle oublie qu elle à perdu au premier tour avec seulement 30% des voies en se représentant, il faut croire que les lyonnais du 5’ n en voulaient vraiment plusSignaler Répondre
C est donner beaucoup d'importance à une personne battue au 1er tour que d accorder un article.Signaler Répondre
Soit elle reste, à zéro euro d indemnité et là elle est audible. Et en plus à la Métropole elle peut parler aussi en tant qu élue qui siège et bosse dans un conseil d arrondissement.
Sinon, elle se tait
On surveillera aussi sa déclaration à la hatvp...histoire de pleurer
Elle a regardé comment se comportait la majorité ecologiste lors de la precedente mandature?Signaler Répondre
Bon débarrasSignaler Répondre
La démocratie c'est moi et pas vous !Signaler Répondre
Encore une preuve que ces écolos sont des cupides intéressés, le maire en premier
Elle ne supporte pas ce qu'elle imposait en pire ? C'est très écolo comme réaction.Signaler Répondre
En gros là où il faut être bénévole et utile je démissionneSignaler Répondre
La où il y a une belle gamelle je reste
Sacré écolo
vous avez la mémoire courte chère madame, il conviendrait de vous souvenir la manière dont vous avez traité l’opposition lorsque vous étiez en poste. Déni complet de votre opposition et maintenant, vous venez pleurer. Quand on perd son siège au premier tour dans son propre arrondissement on se pose des questions…mais pas vous !Signaler Répondre
Et de ses sbiresSignaler Répondre