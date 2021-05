Nadine Georgel : "Les habitants de Lyon sont fort satisfaits de l’approche des écologistes"

Le 5e arrondissement est l’un des arrondissements de Lyon qui a le plus de visages différents. A sa tête depuis l’été 2020, Nadine Georgel lui promet "un avenir résilient pour préparer ce territoire aux enjeux du changement climatique mais aussi de penser une économie qui soit plus durable. Dans le Vieux Lyon, c’est repenser un modèle qui ne soit plus uniquement basé sur le tourisme international. Nous, ce qu’on aimerait surtout, c’est que les Lyonnais reviennent y faire leurs courses au quotidien".

On a récemment célébré les 300 premiers jours de Grégory Doucet à la mairie de Lyon. Selon la maire d’arrondissement écologiste, "on assiste à un débat très caricatural et outrancier, où la moindre prise de parole fait l’objet de polémiques difficilement compréhensibles. Moi, le retour que j’ai du terrain, il est assez différent. On est face à des habitants qui sont fort satisfaits de l’approche de terrain, d’écoute et d’association que l’on a".

"Les habitants sont surpris parce qu’on ne correspond pas à la caricature que l’on fait de nous. Nous ne sommes pas sectaires, nous ne sommes pas des idéologues", conclut Nadine Georgel.

