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Lyon : une station-service cambriolée avec du matériel de désincarcération volé aux pompiers

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Lyon : une station-service cambriolée avec du matériel de désincarcération volé aux pompiers

Deux hommes ont été interpellés dans la nuit de samedi à dimanche après le cambriolage d’une station-service du 9e arrondissement de Lyon. Des outils de désincarcération, similaires à ceux volés ces dernières semaines dans plusieurs casernes, ont été retrouvés.

Un cambriolage spectaculaire a visé une station-service TotalEnergies située avenue Barthélémy-Buyer, à Lyon.

Vers 4 heures du matin ce dimanche, deux individus se seraient introduits dans le commerce avant de forcer le coffre-fort à l’aide d’un matériel de désincarcération. Les recettes de la station ont été dérobées, mais le montant du butin n’a pas été communiqué.

Alertée par la télésurveillance, la police a rapidement déployé plusieurs patrouilles dans le secteur.

Des outils retrouvés dans un Porsche Cayenne volé

Les policiers ont repéré peu après un Porsche Cayenne déclaré volé, occupé par deux jeunes hommes.

Tous deux ont été interpellés.

Comme le révèle Actu.fr, l’intérieur du véhicule, les forces de l’ordre ont découvert plusieurs appareils de désincarcération.

Cette trouvaille intervient alors qu’une dizaine d’équipements de ce type ont été dérobés cet été dans des casernes de pompiers du Rhône, de l’Ain et de l’Isère.

Les investigations devront désormais déterminer si le matériel retrouvé fait bien partie de ces équipements volés.

26 commentaires
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COSTLA le 14/09/2026 à 21:09

Maurice-Bellemain, Champvert : le quartier où « l’élite » se reconnaît au survêtement COSTLA. Ils parlent comme s’ils possédaient Lyon, alors qu’ils possèdent surtout l’ensemble jogging assorti. 😂
Pas de censure merci une simple vérités
Liberté d expression

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dégagite ! le 14/09/2026 à 16:58
la france a Macron a écrit le 13/09/2026 à 15h57

10ans de Macron avec une gouvernance de droite et d’extrême droite Retailleau, Darmanin, Édouard Philippe et le Mozart de l’économie Bruno Lemaire ont mené la France dans la misère la France est dans un tunnel sans lumière vivement que la vraie gauche prenne le pouvoir afin de sortir la France de ce tunnel et de la conduire vers la lumière

"la vraie gauche" ! LFI parti d'extrème gauche dont le proxy violent Jeune Garde a été dissous. Et le gorou stalinien, antisémite, raciste.. "tout blancs, tout moches que vous êtes' sic JLM

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gauchos ! le 14/09/2026 à 16:54
Jacques20 a écrit le 13/09/2026 à 19h26

C'est bien la gauche qui a supprimé la peine de mort, ben voilà.

En 3 mandats socialo-liberaux : terrorisme islamiste, chômage, violence, immigration, dette, gilets jaunes, confinement, immigration++, dette ++, chienlit, geurre... !

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Les Fachos Incultes le 14/09/2026 à 16:22
maxPTT a écrit le 14/09/2026 à 12h57

A quel moment LFI ou les écolos ont-il gouverné la France ?
Et en quoi le fait de voter extrême droite par exemple va endiguer les cambriolages et les vols ?
Le RN étant, eux-mêmes, un parti de voleurs

Avec LFI et EELV ça serait encore pire que tout ce qu'on a connu jusqu'ici.

Cordon sanitaire avec les fachos !

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L avait pas celui la le 14/09/2026 à 13:38
maxPTT a écrit le 14/09/2026 à 12h57

A quel moment LFI ou les écolos ont-il gouverné la France ?
Et en quoi le fait de voter extrême droite par exemple va endiguer les cambriolages et les vols ?
Le RN étant, eux-mêmes, un parti de voleurs

Le retour de Max la patate , tu as perdu ton pote nimbus au passage ?

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maxPTT le 14/09/2026 à 12:57
Solidarité 69 a écrit le 13/09/2026 à 20h09

Bienvenue dans la nouvelle France by EELV-LFI dont la macronie a été le marché pied.

A quel moment LFI ou les écolos ont-il gouverné la France ?
Et en quoi le fait de voter extrême droite par exemple va endiguer les cambriolages et les vols ?
Le RN étant, eux-mêmes, un parti de voleurs

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En fait le 14/09/2026 à 11:40
Mits a écrit le 13/09/2026 à 22h16

ça radote un peu..

Ça fait 45 ans que ça radote que le danger c est lesstreme drouate chez les vieux socialos pour occulter tous les échecs de la gauche, on a vu le résultat

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pince moi ! le 14/09/2026 à 08:54
La nouvelle France by LFI a écrit le 14/09/2026 à 06h25

Voilà un échantillon de ce que nous réserve LFI.

Zon pas peçu de temps les malfarts avec les pinces à désincarcération !

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Obsdu9 le 14/09/2026 à 07:43

Du matériel de désincarcération de première nécessité pour les pompiers, rappelons-le. Pendant que ces crevures sans cerveau se vautrent dans leur bêtise crasse et leur goût de l'argent facile !

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ZIgZig le 14/09/2026 à 07:33
Mits a écrit le 13/09/2026 à 22h16

ça radote un peu..

La gauche au pouvoir et tout va aller mieux , ah ah ah c'est beau de rêver !
La France a décliné depuis l'arrivée de Mitterrand, ensuite les 35 heures ... et les caisses qui se vidées et vidées.

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Justice mon c... le 14/09/2026 à 06:52

C'est sûr que ça va plaire au juge qui va les féliciter pour leur amour de la France...

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La nouvelle France by LFI le 14/09/2026 à 06:25

Voilà un échantillon de ce que nous réserve LFI.

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Mits le 13/09/2026 à 22:16
la france a Macron a écrit le 13/09/2026 à 15h57

10ans de Macron avec une gouvernance de droite et d’extrême droite Retailleau, Darmanin, Édouard Philippe et le Mozart de l’économie Bruno Lemaire ont mené la France dans la misère la France est dans un tunnel sans lumière vivement que la vraie gauche prenne le pouvoir afin de sortir la France de ce tunnel et de la conduire vers la lumière

ça radote un peu..

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GAD le 13/09/2026 à 20:13

Les voyous deviennent écolos : ils utilisent des ressources de proximité afin de réduire leur empreinte carbone . Voilà de la délinquance durable !

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Solidarité 69 le 13/09/2026 à 20:09

Bienvenue dans la nouvelle France by EELV-LFI dont la macronie a été le marché pied.

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Jacques20 le 13/09/2026 à 19:35
la france a Macron a écrit le 13/09/2026 à 15h57

10ans de Macron avec une gouvernance de droite et d’extrême droite Retailleau, Darmanin, Édouard Philippe et le Mozart de l’économie Bruno Lemaire ont mené la France dans la misère la France est dans un tunnel sans lumière vivement que la vraie gauche prenne le pouvoir afin de sortir la France de ce tunnel et de la conduire vers la lumière

Pas de conclusions hâtives.
Le propriétaire de la Porsche est peut-être un conducteur qui a pour habitude de rouler vite. Pour pouvoir assurer sa sécurité personnelle, en cas d'accident, il s'est équipé d'un matériel de désincarcération qu'il s'est acheté dans le seul but d'assurer sa sécurité. Ce n'est pas forcément du matériel volé.
Un argument qui tient très bien la route.

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Jacques20 le 13/09/2026 à 19:26
la france a Macron a écrit le 13/09/2026 à 15h57

10ans de Macron avec une gouvernance de droite et d’extrême droite Retailleau, Darmanin, Édouard Philippe et le Mozart de l’économie Bruno Lemaire ont mené la France dans la misère la France est dans un tunnel sans lumière vivement que la vraie gauche prenne le pouvoir afin de sortir la France de ce tunnel et de la conduire vers la lumière

C'est bien la gauche qui a supprimé la peine de mort, ben voilà.

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Jacques20 le 13/09/2026 à 19:23
la france a Macron a écrit le 13/09/2026 à 15h57

10ans de Macron avec une gouvernance de droite et d’extrême droite Retailleau, Darmanin, Édouard Philippe et le Mozart de l’économie Bruno Lemaire ont mené la France dans la misère la France est dans un tunnel sans lumière vivement que la vraie gauche prenne le pouvoir afin de sortir la France de ce tunnel et de la conduire vers la lumière

Mais t'en as pas marre de rabâcher à longueur de sujets tes mêmes conneries ?

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Les neuneus de champvert Belmain le 13/09/2026 à 19:18

« Les pieds nickelés… Bande de blaireaux, vous êtes vraiment des champions du monde ! »

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tout a fait le 13/09/2026 à 19:18
L'avocat a écrit le 13/09/2026 à 18h10

Mes 2 clients sont innocents. Ces deux jeunes hommes, ne savaient pas que la voiture était volée. C'est un ami, dont ils ne connaissent pas le nom, qui leur à prêté cette voiture.
Et bien évidemment, ils n'ont pas vérifié ce qu'il y avait dans le coffre. D'ailleurs qui l'aurait fait ?
Et dans 24h, tout ce beau monde est dehors.

une 'incivilité ' tout au plus

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kikou le 13/09/2026 à 19:06
la france a Macron a écrit le 13/09/2026 à 15h57

10ans de Macron avec une gouvernance de droite et d’extrême droite Retailleau, Darmanin, Édouard Philippe et le Mozart de l’économie Bruno Lemaire ont mené la France dans la misère la France est dans un tunnel sans lumière vivement que la vraie gauche prenne le pouvoir afin de sortir la France de ce tunnel et de la conduire vers la lumière

BONJOUR; Les politiques de droite, du centre ou e gauche toutes les extrêmes comprises ne parviendront pas à régler ces problèmes. Ce qu'il faut en FRANCE ce sont des femmes et des hommes qui cessent de travailler si l on peut dire pour encaisser le fric national dans leur propre compte. Et puis il y a aussi la justice qui rame et lorsqu'elle ne rame plus elle gouverne à l'opposé du bon sens.

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L'avocat le 13/09/2026 à 18:10

Mes 2 clients sont innocents. Ces deux jeunes hommes, ne savaient pas que la voiture était volée. C'est un ami, dont ils ne connaissent pas le nom, qui leur à prêté cette voiture.
Et bien évidemment, ils n'ont pas vérifié ce qu'il y avait dans le coffre. D'ailleurs qui l'aurait fait ?
Et dans 24h, tout ce beau monde est dehors.

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Racailles de m... le 13/09/2026 à 16:45

Qui croyait que ces vols c'était pour s'entraîner à devenir des pompiers ?

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Petite Ortie le 13/09/2026 à 16:31

Bravo à la police !!! Nul doute qu'ils vont pouvoir remonter la filiale et retrouver le reste du matériel dérobé ainsi que d'éventuels complices...

Ces gens-là ont une longueur d'avance mais ils sont au final pas très futés... car aveuglés par l'argent facile. On imagine que la justice leur trouvera quelques circonstances atténuantes et ils pourront recommencer d'ici quelques mois? années ?
Si seulement, elle pouvait être aussi efficace que la police, on dormirait mieux.

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Ex Précisions le 13/09/2026 à 15:59

Ils ont intérêt à remettre le matos au SDIS le plus tôt possible.
J'espère que ces malfrats vont prendre cher, au moins 6 mois avec sursis ;-)

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la france a Macron le 13/09/2026 à 15:57

10ans de Macron avec une gouvernance de droite et d’extrême droite Retailleau, Darmanin, Édouard Philippe et le Mozart de l’économie Bruno Lemaire ont mené la France dans la misère la France est dans un tunnel sans lumière vivement que la vraie gauche prenne le pouvoir afin de sortir la France de ce tunnel et de la conduire vers la lumière

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