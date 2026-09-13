Lyon : une station-service cambriolée avec du matériel de désincarcération volé aux pompiers

Un cambriolage spectaculaire a visé une station-service TotalEnergies située avenue Barthélémy-Buyer, à Lyon.
Vers 4 heures du matin ce dimanche, deux individus se seraient introduits dans le commerce avant de forcer le coffre-fort à l’aide d’un matériel de désincarcération. Les recettes de la station ont été dérobées, mais le montant du butin n’a pas été communiqué.
Alertée par la télésurveillance, la police a rapidement déployé plusieurs patrouilles dans le secteur.
Des outils retrouvés dans un Porsche Cayenne volé
Les policiers ont repéré peu après un Porsche Cayenne déclaré volé, occupé par deux jeunes hommes.
Tous deux ont été interpellés.
Comme le révèle Actu.fr, l’intérieur du véhicule, les forces de l’ordre ont découvert plusieurs appareils de désincarcération.
Cette trouvaille intervient alors qu’une dizaine d’équipements de ce type ont été dérobés cet été dans des casernes de pompiers du Rhône, de l’Ain et de l’Isère.
Les investigations devront désormais déterminer si le matériel retrouvé fait bien partie de ces équipements volés.
Maurice-Bellemain, Champvert : le quartier où « l’élite » se reconnaît au survêtement COSTLA. Ils parlent comme s’ils possédaient Lyon, alors qu’ils possèdent surtout l’ensemble jogging assorti. 😂Signaler Répondre
Pas de censure merci une simple vérités
Liberté d expression
"la vraie gauche" ! LFI parti d'extrème gauche dont le proxy violent Jeune Garde a été dissous. Et le gorou stalinien, antisémite, raciste.. "tout blancs, tout moches que vous êtes' sic JLMSignaler Répondre
En 3 mandats socialo-liberaux : terrorisme islamiste, chômage, violence, immigration, dette, gilets jaunes, confinement, immigration++, dette ++, chienlit, geurre... !Signaler Répondre
Avec LFI et EELV ça serait encore pire que tout ce qu'on a connu jusqu'ici.Signaler Répondre
Cordon sanitaire avec les fachos !
Le retour de Max la patate , tu as perdu ton pote nimbus au passage ?Signaler Répondre
A quel moment LFI ou les écolos ont-il gouverné la France ?Signaler Répondre
Et en quoi le fait de voter extrême droite par exemple va endiguer les cambriolages et les vols ?
Le RN étant, eux-mêmes, un parti de voleurs
Ça fait 45 ans que ça radote que le danger c est lesstreme drouate chez les vieux socialos pour occulter tous les échecs de la gauche, on a vu le résultatSignaler Répondre
Zon pas peçu de temps les malfarts avec les pinces à désincarcération !Signaler Répondre
Du matériel de désincarcération de première nécessité pour les pompiers, rappelons-le. Pendant que ces crevures sans cerveau se vautrent dans leur bêtise crasse et leur goût de l'argent facile !Signaler Répondre
La gauche au pouvoir et tout va aller mieux , ah ah ah c'est beau de rêver !Signaler Répondre
La France a décliné depuis l'arrivée de Mitterrand, ensuite les 35 heures ... et les caisses qui se vidées et vidées.
C'est sûr que ça va plaire au juge qui va les féliciter pour leur amour de la France...Signaler Répondre
Voilà un échantillon de ce que nous réserve LFI.Signaler Répondre
ça radote un peu..Signaler Répondre
Les voyous deviennent écolos : ils utilisent des ressources de proximité afin de réduire leur empreinte carbone . Voilà de la délinquance durable !Signaler Répondre
Bienvenue dans la nouvelle France by EELV-LFI dont la macronie a été le marché pied.Signaler Répondre
Pas de conclusions hâtives.Signaler Répondre
Le propriétaire de la Porsche est peut-être un conducteur qui a pour habitude de rouler vite. Pour pouvoir assurer sa sécurité personnelle, en cas d'accident, il s'est équipé d'un matériel de désincarcération qu'il s'est acheté dans le seul but d'assurer sa sécurité. Ce n'est pas forcément du matériel volé.
Un argument qui tient très bien la route.
C'est bien la gauche qui a supprimé la peine de mort, ben voilà.Signaler Répondre
Mais t'en as pas marre de rabâcher à longueur de sujets tes mêmes conneries ?Signaler Répondre
« Les pieds nickelés… Bande de blaireaux, vous êtes vraiment des champions du monde ! »Signaler Répondre
une 'incivilité ' tout au plusSignaler Répondre
BONJOUR; Les politiques de droite, du centre ou e gauche toutes les extrêmes comprises ne parviendront pas à régler ces problèmes. Ce qu'il faut en FRANCE ce sont des femmes et des hommes qui cessent de travailler si l on peut dire pour encaisser le fric national dans leur propre compte. Et puis il y a aussi la justice qui rame et lorsqu'elle ne rame plus elle gouverne à l'opposé du bon sens.Signaler Répondre
Mes 2 clients sont innocents. Ces deux jeunes hommes, ne savaient pas que la voiture était volée. C'est un ami, dont ils ne connaissent pas le nom, qui leur à prêté cette voiture.Signaler Répondre
Et bien évidemment, ils n'ont pas vérifié ce qu'il y avait dans le coffre. D'ailleurs qui l'aurait fait ?
Et dans 24h, tout ce beau monde est dehors.
Qui croyait que ces vols c'était pour s'entraîner à devenir des pompiers ?Signaler Répondre
Bravo à la police !!! Nul doute qu'ils vont pouvoir remonter la filiale et retrouver le reste du matériel dérobé ainsi que d'éventuels complices...Signaler Répondre
Ces gens-là ont une longueur d'avance mais ils sont au final pas très futés... car aveuglés par l'argent facile. On imagine que la justice leur trouvera quelques circonstances atténuantes et ils pourront recommencer d'ici quelques mois? années ?
Si seulement, elle pouvait être aussi efficace que la police, on dormirait mieux.
Ils ont intérêt à remettre le matos au SDIS le plus tôt possible.Signaler Répondre
J'espère que ces malfrats vont prendre cher, au moins 6 mois avec sursis ;-)
10ans de Macron avec une gouvernance de droite et d’extrême droite Retailleau, Darmanin, Édouard Philippe et le Mozart de l’économie Bruno Lemaire ont mené la France dans la misère la France est dans un tunnel sans lumière vivement que la vraie gauche prenne le pouvoir afin de sortir la France de ce tunnel et de la conduire vers la lumièreSignaler Répondre