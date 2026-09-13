Lyon : une station-service cambriolée avec du matériel de désincarcération volé aux pompiers

Un cambriolage spectaculaire a visé une station-service TotalEnergies située avenue Barthélémy-Buyer, à Lyon.

Vers 4 heures du matin ce dimanche, deux individus se seraient introduits dans le commerce avant de forcer le coffre-fort à l’aide d’un matériel de désincarcération. Les recettes de la station ont été dérobées, mais le montant du butin n’a pas été communiqué.

Alertée par la télésurveillance, la police a rapidement déployé plusieurs patrouilles dans le secteur.

Des outils retrouvés dans un Porsche Cayenne volé

Les policiers ont repéré peu après un Porsche Cayenne déclaré volé, occupé par deux jeunes hommes.

Tous deux ont été interpellés.

Comme le révèle Actu.fr, l’intérieur du véhicule, les forces de l’ordre ont découvert plusieurs appareils de désincarcération.

Cette trouvaille intervient alors qu’une dizaine d’équipements de ce type ont été dérobés cet été dans des casernes de pompiers du Rhône, de l’Ain et de l’Isère.

Les investigations devront désormais déterminer si le matériel retrouvé fait bien partie de ces équipements volés.