Judiciaire

Villefranche-sur-Saône : 36 mangas et près de 600 euros d’alcool volés, huit mois de prison ferme

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Villefranche-sur-Saône : 36 mangas et près de 600 euros d’alcool volés, huit mois de prison ferme

 Déjà incarcéré, un homme de 44 ans a été condamné à huit mois de prison ferme pour deux vols commis à Villefranche-sur-Saône et Anse. À l’audience, il a reconnu l’intégralité des faits.

Jugé cette semaine en visioconférence depuis son centre de détention, un homme de 44 ans n’a pas contesté les vols qui lui étaient reprochés.

Le 18 février, il avait dérobé 36 mangas dans un Monoprix de Villefranche-sur-Saône. Moins de deux mois plus tard, le 11 avril, il avait tenté de repartir d’un Carrefour d’Anse avec près de 600 euros d’alcool.

Le prévenu a tenté d’expliquer son comportement par un passé personnel qu’il décrit comme difficile. Il a également indiqué être en grève de la faim depuis 23 jours.

Des arguments qui n’ont pas convaincu le tribunal. Le procureur a de son côté rappelé que son casier judiciaire comptait 33 mentions et évoqué 26 années passées en détention.

Le tribunal l’a finalement condamné à huit mois de prison ferme et a ordonné son maintien en détention.

7 commentaires
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ou alors le 15/09/2026 à 19:09
Kassos a écrit le 14/09/2026 à 06h27

36 mangas, il doit être sérieusement atteint !

pénurie de pq a la prison ...

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Racailles de m... le 14/09/2026 à 06:29
Ex Précisions a écrit le 13/09/2026 à 09h11

D'accord casier judiciaire avec 33 mentions et déjà 26 ans de taule MAIS :
Pour ces faits, plus cher payé que pour une agression avec violence et blessures graves...

On ne va pas se plaindre quand une racaille est enfermée. Ce qui n'est pas normal, ce sont toutes les autres racailles en liberté...

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Kassos le 14/09/2026 à 06:27

36 mangas, il doit être sérieusement atteint !

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pas tout compris le 13/09/2026 à 19:36
Catalan a écrit le 13/09/2026 à 11h04

44 ans , 26 ans de prison, donc début a 18 ans , donc irrécupérable.

il était a priori en liberté a minima entre le 18 février et le 11 avril ? tout en ayant fait 26 ans de prison a 44 ans ?

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Petite Ortie le 13/09/2026 à 16:34

Je soutiens pleinement cet individu dans sa grève de la faim. J'espère qu'il ira jusqu'au bout...

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Catalan le 13/09/2026 à 11:04

44 ans , 26 ans de prison, donc début a 18 ans , donc irrécupérable.

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Ex Précisions le 13/09/2026 à 09:11

D'accord casier judiciaire avec 33 mentions et déjà 26 ans de taule MAIS :
Pour ces faits, plus cher payé que pour une agression avec violence et blessures graves...

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