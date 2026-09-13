Villefranche-sur-Saône : 36 mangas et près de 600 euros d’alcool volés, huit mois de prison ferme

Jugé cette semaine en visioconférence depuis son centre de détention, un homme de 44 ans n’a pas contesté les vols qui lui étaient reprochés.
Le 18 février, il avait dérobé 36 mangas dans un Monoprix de Villefranche-sur-Saône. Moins de deux mois plus tard, le 11 avril, il avait tenté de repartir d’un Carrefour d’Anse avec près de 600 euros d’alcool.
Le prévenu a tenté d’expliquer son comportement par un passé personnel qu’il décrit comme difficile. Il a également indiqué être en grève de la faim depuis 23 jours.
Des arguments qui n’ont pas convaincu le tribunal. Le procureur a de son côté rappelé que son casier judiciaire comptait 33 mentions et évoqué 26 années passées en détention.
Le tribunal l’a finalement condamné à huit mois de prison ferme et a ordonné son maintien en détention.
pénurie de pq a la prison ...Signaler Répondre
On ne va pas se plaindre quand une racaille est enfermée. Ce qui n'est pas normal, ce sont toutes les autres racailles en liberté...Signaler Répondre
36 mangas, il doit être sérieusement atteint !Signaler Répondre
il était a priori en liberté a minima entre le 18 février et le 11 avril ? tout en ayant fait 26 ans de prison a 44 ans ?Signaler Répondre
Je soutiens pleinement cet individu dans sa grève de la faim. J'espère qu'il ira jusqu'au bout...Signaler Répondre
44 ans , 26 ans de prison, donc début a 18 ans , donc irrécupérable.Signaler Répondre
D'accord casier judiciaire avec 33 mentions et déjà 26 ans de taule MAIS :Signaler Répondre
Pour ces faits, plus cher payé que pour une agression avec violence et blessures graves...