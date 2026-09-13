Villefranche-sur-Saône : 36 mangas et près de 600 euros d’alcool volés, huit mois de prison ferme

Jugé cette semaine en visioconférence depuis son centre de détention, un homme de 44 ans n’a pas contesté les vols qui lui étaient reprochés.

Le 18 février, il avait dérobé 36 mangas dans un Monoprix de Villefranche-sur-Saône. Moins de deux mois plus tard, le 11 avril, il avait tenté de repartir d’un Carrefour d’Anse avec près de 600 euros d’alcool.

Le prévenu a tenté d’expliquer son comportement par un passé personnel qu’il décrit comme difficile. Il a également indiqué être en grève de la faim depuis 23 jours.

Des arguments qui n’ont pas convaincu le tribunal. Le procureur a de son côté rappelé que son casier judiciaire comptait 33 mentions et évoqué 26 années passées en détention.

Le tribunal l’a finalement condamné à huit mois de prison ferme et a ordonné son maintien en détention.