Judiciaire

Pour une dette de 2500 euros, il frappe un homme et son fils à la sortie de l'école à Quincié-en-Beaujolais

Suivez-nous sur Google
Pour une dette de 2500 euros, il frappe un homme et son fils à la sortie de l'école à Quincié-en-Beaujolais

 Un individu a été condamné à trois mois de prison avec sursis après deux altercations avec un homme auquel il réclamait 2 500 euros. Lors de la seconde, devant une école de Quincié-en-Beaujolais, le fils de la victime a également été touché.

Une dette liée à des travaux d’électricité a fini devant le tribunal de Villefranche-sur-Saône.

Le prévenu affirmait réclamer 2 500 euros pour une intervention réalisée dans un appartement de la victime. Une première confrontation avait eu lieu le 30 juillet 2025 dans le commerce de cette dernière.

L’homme de 32 ans a contesté avoir porté des coups ce jour-là.

Un enfant de 9 ans touché au visage

La situation a de nouveau dégénéré le 10 novembre dernier, cette fois devant l’école de Quincié-en-Beaujolais, alors que les deux hommes venaient récupérer leurs enfants.

Le prévenu s’est approché de la victime, installée dans sa voiture, et lui a porté plusieurs coups. Le fils de celle-ci, âgé de 9 ans, a également été touché au visage en tentant de s'interposer et a souffert d’importantes douleurs à la mâchoire.

Le tribunal l’a finalement condamné à trois mois de prison avec sursis.

14 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Les pingres , pinces , finissent toujours très mal. le 14/09/2026 à 16:44

Un mauvais payeur qui tôt ou tard finira dans le Rhône . Quand ont arnaque les gens, il faut s’attendre à un retour de bâton ! J’en connais qui en son mort , une Pince qui devait de l’argent à un vieux maçon l’a tué et enterré dans le jardin il y à longtemps. Il a été arrêté plus tard et a purgé une peine de prison qui lui a tué sa vie entière pour de l’argent uniquement, comme quoi …

Signaler Répondre
avatar
Bellota le 14/09/2026 à 10:58
Dry Life a écrit le 13/09/2026 à 12h10

Le Beaujolais. Voilà où la consommation du vin mène jeunes gens.

C’est tout ce que vous avez trouvé comme commentaire ?
Mon pauvre….

Signaler Répondre
avatar
Vase Communicant le 13/09/2026 à 21:28

Perso j'aurai mis 2500€ voir même 5000€ de dédommagement à la victime en + des 3 mois avec sursis...

Une histoire de cassos comme ça été dit précédemment

Signaler Répondre
avatar
PSB 1846 le 13/09/2026 à 19:44

Et les 2500 € ? Qu'est ce qu'ils deviennent ? J'espère qu'on aura un article quand le mauvais payeur se sera décidé à régler sa dette. C'est la moindre des choses. Beaujolais, Beujolalaises, tenez nous au courant.

Signaler Répondre
avatar
la france des pauvres le 13/09/2026 à 16:06

148 013 dossiers de surendettement ont été déposés en France hexagonale en 2025, Les ménages concernés représentaient environ 5 milliards d’euros de dettes ces chiffres ne prennent pas en comptes les dettes non déclarées comme le cas de ces personnes

Signaler Répondre
avatar
innocent le 13/09/2026 à 15:31

il a raison il faut payer ses dettes

Signaler Répondre
avatar
1789 le 13/09/2026 à 14:49

Et l'autre n''est pas condamné pour la dette?

Signaler Répondre
avatar
Kassos le 13/09/2026 à 14:23

Et l'autre lui devait bien 2500€ ? Si c'est le cas, a-t-il été également condamné à 3 mois de prison ?

On pourrait les mettre dans la même cellule.

Signaler Répondre
avatar
fok le 13/09/2026 à 14:09

Histoire de cas soc'. Passons

Signaler Répondre
avatar
Rlb le 13/09/2026 à 13:53

Serait ce du travail au black, on ne parle pas d'entrepreneur ?

Signaler Répondre
avatar
Oui, malhonnêteté et violence le 13/09/2026 à 13:47
Dry Life a écrit le 13/09/2026 à 12h10

Le Beaujolais. Voilà où la consommation du vin mène jeunes gens.

Sympa le profil des habitants locaux, les différents entre commercant mauvais payeur et artisan un peu violent, c'est la qualité du vin qui est peut être en cause
L'apprentissage de l'encaissement est un peu dur pour le gamin

Signaler Répondre
avatar
simplementcitoyen le 13/09/2026 à 12:54

il frappe un homme et son fils à la sortie de l'école pour une dette, il y en a vraiment qui ont aucun respect de rien à cause d'une mauvaises ou inexistante éducation. Ça joue les dure mais ça fait vraiment pitié comme acte. En souhaitant qu'une plainte soit déposé et cette homme n'est pas d'enfants car c'est pas un modèle à suivre, triste avenir.

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 13/09/2026 à 12:38

Attention le beaujolpif va être corsé cette année en plus d'être acide, les cerveaux de certains ne vont pas résister, enfin moins que d'habitude avec ce liquide ;-)

Signaler Répondre
avatar
Dry Life le 13/09/2026 à 12:10

Le Beaujolais. Voilà où la consommation du vin mène jeunes gens.

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.