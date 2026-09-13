Une dette liée à des travaux d’électricité a fini devant le tribunal de Villefranche-sur-Saône.

Le prévenu affirmait réclamer 2 500 euros pour une intervention réalisée dans un appartement de la victime. Une première confrontation avait eu lieu le 30 juillet 2025 dans le commerce de cette dernière.

L’homme de 32 ans a contesté avoir porté des coups ce jour-là.

Un enfant de 9 ans touché au visage

La situation a de nouveau dégénéré le 10 novembre dernier, cette fois devant l’école de Quincié-en-Beaujolais, alors que les deux hommes venaient récupérer leurs enfants.

Le prévenu s’est approché de la victime, installée dans sa voiture, et lui a porté plusieurs coups. Le fils de celle-ci, âgé de 9 ans, a également été touché au visage en tentant de s'interposer et a souffert d’importantes douleurs à la mâchoire.

Le tribunal l’a finalement condamné à trois mois de prison avec sursis.