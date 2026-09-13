Une dette liée à des travaux d’électricité a fini devant le tribunal de Villefranche-sur-Saône.
Le prévenu affirmait réclamer 2 500 euros pour une intervention réalisée dans un appartement de la victime. Une première confrontation avait eu lieu le 30 juillet 2025 dans le commerce de cette dernière.
L’homme de 32 ans a contesté avoir porté des coups ce jour-là.
Un enfant de 9 ans touché au visage
La situation a de nouveau dégénéré le 10 novembre dernier, cette fois devant l’école de Quincié-en-Beaujolais, alors que les deux hommes venaient récupérer leurs enfants.
Le prévenu s’est approché de la victime, installée dans sa voiture, et lui a porté plusieurs coups. Le fils de celle-ci, âgé de 9 ans, a également été touché au visage en tentant de s'interposer et a souffert d’importantes douleurs à la mâchoire.
Le tribunal l’a finalement condamné à trois mois de prison avec sursis.
Un mauvais payeur qui tôt ou tard finira dans le Rhône . Quand ont arnaque les gens, il faut s’attendre à un retour de bâton ! J’en connais qui en son mort , une Pince qui devait de l’argent à un vieux maçon l’a tué et enterré dans le jardin il y à longtemps. Il a été arrêté plus tard et a purgé une peine de prison qui lui a tué sa vie entière pour de l’argent uniquement, comme quoi …Signaler Répondre
C’est tout ce que vous avez trouvé comme commentaire ?Signaler Répondre
Mon pauvre….
Perso j'aurai mis 2500€ voir même 5000€ de dédommagement à la victime en + des 3 mois avec sursis...Signaler Répondre
Une histoire de cassos comme ça été dit précédemment
Et les 2500 € ? Qu'est ce qu'ils deviennent ? J'espère qu'on aura un article quand le mauvais payeur se sera décidé à régler sa dette. C'est la moindre des choses. Beaujolais, Beujolalaises, tenez nous au courant.Signaler Répondre
148 013 dossiers de surendettement ont été déposés en France hexagonale en 2025, Les ménages concernés représentaient environ 5 milliards d’euros de dettes ces chiffres ne prennent pas en comptes les dettes non déclarées comme le cas de ces personnesSignaler Répondre
il a raison il faut payer ses dettesSignaler Répondre
Et l'autre n''est pas condamné pour la dette?Signaler Répondre
Et l'autre lui devait bien 2500€ ? Si c'est le cas, a-t-il été également condamné à 3 mois de prison ?Signaler Répondre
On pourrait les mettre dans la même cellule.
Histoire de cas soc'. PassonsSignaler Répondre
Serait ce du travail au black, on ne parle pas d'entrepreneur ?Signaler Répondre
Sympa le profil des habitants locaux, les différents entre commercant mauvais payeur et artisan un peu violent, c'est la qualité du vin qui est peut être en causeSignaler Répondre
L'apprentissage de l'encaissement est un peu dur pour le gamin
il frappe un homme et son fils à la sortie de l'école pour une dette, il y en a vraiment qui ont aucun respect de rien à cause d'une mauvaises ou inexistante éducation. Ça joue les dure mais ça fait vraiment pitié comme acte. En souhaitant qu'une plainte soit déposé et cette homme n'est pas d'enfants car c'est pas un modèle à suivre, triste avenir.Signaler Répondre
Attention le beaujolpif va être corsé cette année en plus d'être acide, les cerveaux de certains ne vont pas résister, enfin moins que d'habitude avec ce liquide ;-)Signaler Répondre
Le Beaujolais. Voilà où la consommation du vin mène jeunes gens.Signaler Répondre