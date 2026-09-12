Transition énergétique : la Métropole de Lyon retenue parmi les "100 Territoires d’électrification"

La Métropole de Lyon veut accélérer sur l’électrification. La collectivité a été retenue par l’État dans le cadre du programme national "100 Territoires d’électrification", dont les lauréats ont été dévoilés ce vendredi 11 septembre.
Au total, 109 territoires ont finalement été sélectionnés. La Métropole bénéficiera jusqu’en 2030 d’un accompagnement renforcé, coordonné localement par le préfet avec l’appui de l’Ademe.
Le nouvel exécutif métropolitain présente cette sélection comme son premier projet structurant en matière de transition énergétique, six mois après son arrivée aux responsabilités.
Sortir du fioul et réduire l’usage du gaz
L’objectif affiché est de diminuer progressivement la dépendance du territoire aux énergies fossiles lorsque l’électrification constitue une solution pertinente.
Plusieurs priorités ont déjà été identifiées : accélérer la sortie du fioul et réduire l’usage du gaz fossile dans les bâtiments résidentiels et tertiaires, accompagner les entreprises dans l’électrification de leurs équipements, développer les véhicules électriques et les infrastructures de recharge ou encore poursuivre l’électrification du parc d’autobus de SYTRAL Mobilités.
La Métropole souhaite également identifier un site susceptible d’accueillir une station de recharge destinée aux poids lourds électriques.
Les 58 communes associées au projet
Le programme doit être décliné à l’échelle des 58 communes de la Métropole. SIGERLy, SYTRAL Mobilités, ALEC Lyon, entreprises et associations doivent notamment participer à la démarche.
Les bâtiments publics, collèges, EHPAD et établissements médico-sociaux, logements ou encore activités économiques seront passés au crible afin d’identifier les usages pouvant être électrifiés et les investissements à accélérer.
"Mobilités, bâtiments, collèges, EHPAD, économie : nous voulons accélérer l’électrification dans toutes nos politiques publiques et entraîner les 58 communes et les acteurs du territoire dans cette dynamique", indique Christophe Geourjon, vice-président de la Métropole chargé notamment de la transition énergétique.
Davantage de solaire produit localement
La collectivité insiste toutefois sur le fait que l’électricité ne constituera pas l’unique réponse.
Elle entend poursuivre le développement du biogaz, de la géothermie, des réseaux de chaleur et de froid ainsi que des autres énergies renouvelables.
La Métropole veut parallèlement accélérer la solarisation du territoire afin de produire davantage d’électricité localement et de réduire l’exposition des habitants et des entreprises aux fluctuations du prix des énergies fossiles.
Pour le député Renaissance du Rhône Jean-Luc Fugit, "l’électrification des usages est un levier majeur de notre stratégie nationale de décarbonation et de souveraineté énergétique".
Sur 109, on est à quelle place ?Signaler Répondre
Qui va payer une fois de plus ?
si on veut encourager l'électrique alors il faut arrêter de matraquer le marché électrique, sortir du marché commun qui nous plombe et peut-être bien vendre des voitures à tarif décentSignaler Répondre
sortir du marché commun de l'énergie ne coupe pas les interconnexions qui existaient bien avant l'UE
bien au contraire ça place la France en position de force , géographique et énergétique ... c'est bien pour ça que la Deutch-UE nous matraque depuis toujours et détruit notre model singulier Français
si c'était pas subventionné personne n'irait à ces solutions qui ne sont pas prête de remplacer le nucléaire, le gaz ou le pétrole...Signaler Répondre
qd on pourra plus se déplacer faute de pouvoir se payer des bagnoles à pile a prix d'or ,
qd on pourra plus se chauffer faute de stockage du solaire et du vent surtout en hiver et que les subventions auront absorbés les capacités d'entretien des centrales existantes,
qd y aura plus de touriste faute de station pétrole pour leurs bagnoles 'normqkes'
alors faudra pas se plaindre que l'économie meurt. ah non, elle est déjà morte ou sous perfusion tant qu'il reste de l'épargne à syphonner pour de grands projets ...
Bref encore des milliards de contrats bidons avec commissions occultes pour détourner l'argent public avec des prétextes débilesSignaler Répondre
Gabegie
Désordre important dans la gestion d'une administration, d'une entreprise ou d'un pays, provoquant des dépenses excessives et du gaspillage
Corruption politique
Détournement du pouvoir public par des élus ou des agents de l'État dans le but d'obtenir des avantages illégaux ou personnels.
Le pot-de-vin : Une somme d'argent versée pour obtenir un marché public ou un service.
Le trafic d'influence : Un responsable utilise son poids politique pour obtenir une faveur pour un tiers.
Le détournement de fonds : L'utilisation illicite d'argent appartenant à la collectivité.
La prise illégale d'intérêts : Un dirigeant prend des décisions qui avantagent ses propres affaires ou sa famille.
Les conséquences sur la société
La perte de confiance : Les citoyens croient de moins en moins en la justice et en leurs institutions.
La baisse du service public : L'argent détourné manque dans les hôpitaux, les écoles ou les infrastructures.
L'injustice : Les décisions ne servent plus l'intérêt général, mais les intérêts d'un petit groupe.
Bon appétit messieurs.
on pourrait ainsi peut-être être mieux électrifier les métros afin qu'ils roulent mieux et plus souvent...Signaler Répondre