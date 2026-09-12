Transition énergétique : la Métropole de Lyon retenue parmi les "100 Territoires d’électrification"

La Métropole de Lyon veut accélérer sur l’électrification. La collectivité a été retenue par l’État dans le cadre du programme national "100 Territoires d’électrification", dont les lauréats ont été dévoilés ce vendredi 11 septembre.

Au total, 109 territoires ont finalement été sélectionnés. La Métropole bénéficiera jusqu’en 2030 d’un accompagnement renforcé, coordonné localement par le préfet avec l’appui de l’Ademe.

Le nouvel exécutif métropolitain présente cette sélection comme son premier projet structurant en matière de transition énergétique, six mois après son arrivée aux responsabilités.

Sortir du fioul et réduire l’usage du gaz

L’objectif affiché est de diminuer progressivement la dépendance du territoire aux énergies fossiles lorsque l’électrification constitue une solution pertinente.

Plusieurs priorités ont déjà été identifiées : accélérer la sortie du fioul et réduire l’usage du gaz fossile dans les bâtiments résidentiels et tertiaires, accompagner les entreprises dans l’électrification de leurs équipements, développer les véhicules électriques et les infrastructures de recharge ou encore poursuivre l’électrification du parc d’autobus de SYTRAL Mobilités.

La Métropole souhaite également identifier un site susceptible d’accueillir une station de recharge destinée aux poids lourds électriques.

Les 58 communes associées au projet

Le programme doit être décliné à l’échelle des 58 communes de la Métropole. SIGERLy, SYTRAL Mobilités, ALEC Lyon, entreprises et associations doivent notamment participer à la démarche.

Les bâtiments publics, collèges, EHPAD et établissements médico-sociaux, logements ou encore activités économiques seront passés au crible afin d’identifier les usages pouvant être électrifiés et les investissements à accélérer.

"Mobilités, bâtiments, collèges, EHPAD, économie : nous voulons accélérer l’électrification dans toutes nos politiques publiques et entraîner les 58 communes et les acteurs du territoire dans cette dynamique", indique Christophe Geourjon, vice-président de la Métropole chargé notamment de la transition énergétique.

Davantage de solaire produit localement

La collectivité insiste toutefois sur le fait que l’électricité ne constituera pas l’unique réponse.

Elle entend poursuivre le développement du biogaz, de la géothermie, des réseaux de chaleur et de froid ainsi que des autres énergies renouvelables.

La Métropole veut parallèlement accélérer la solarisation du territoire afin de produire davantage d’électricité localement et de réduire l’exposition des habitants et des entreprises aux fluctuations du prix des énergies fossiles.

Pour le député Renaissance du Rhône Jean-Luc Fugit, "l’électrification des usages est un levier majeur de notre stratégie nationale de décarbonation et de souveraineté énergétique".