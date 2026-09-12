Lyon Kayak 2026 : trois parcours sur la Saône et un grand nettoyage de la rivière les 19 et 20 septembre

Kayaks, canoës, paddles, pirogues ou encore Dragon-Boats vont reprendre possession de la Saône. Lyon Kayak revient les 19 et 20 septembre avec un village installé à Confluence et une grande descente organisée le dimanche.

Plus important événement français de sports de pagaie en nombre de participants, le rendez-vous est ouvert aussi bien aux pratiquants équipés de leur propre embarcation qu’à ceux qui souhaitent louer un canoë biplace lors de leur inscription.

Des animations dès le samedi à Confluence

Le week-end débutera dès le 19 septembre avec l’ouverture du village exposants à Confluence.

La journée sera notamment rythmée par la Zhik Speed Session, avec des courses jeunes, du slalom cross, du sprint, des épreuves de Stand Up Paddle et du Pump Foil. Des initiations gratuites seront également proposées aux enfants.

La soirée se poursuivra avec le Zhik Mix Open Air, un DJ set gratuit pour les participants jusqu’à 21h.

Le retrait des dossards, obligatoire, sera possible de 14h à 18h.

6, 14 ou 21 kilomètres sur la Saône

La grande journée de navigation aura lieu le 20 septembre.

Trois formats sont proposés : un parcours Famille de 6 kilomètres, un parcours Découverte de 14 kilomètres et un parcours Sportif de 21 kilomètres.

Les premières navettes quitteront Confluence à 7h50 en direction de Rochetaillée-sur-Saône, avant les départs des parcours de 14 et 21 kilomètres annoncés à 11h. Pour le parcours familial, des navettes conduiront les participants jusqu’à la passerelle Masaryk, où le départ sera donné à midi.

Les premières arrivées à Confluence sont attendues vers 13h30, avant une remise des prix à 15h30.

Ramasser les déchets tout en pagayant

Lyon Kayak reconduit également son opération "Clean The River", déjà organisée lors des précédentes éditions.

Les participants volontaires pourront profiter de leur descente pour récupérer des déchets présents sur la Saône, en ciblant notamment les plastiques.

Des gants et des récipients seront distribués au départ. À l’arrivée, des bénévoles récupéreront les déchets collectés et plusieurs lots seront attribués par tirage au sort aux participants.

Une manière d’ajouter une dimension environnementale à un événement qui entend faire découvrir Lyon depuis la Saône, pagaie à la main.