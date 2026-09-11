Métropole de Lyon : LFI fustige la réintégration de Jean-Michel Aulas et réclame sa démission

La réintégration de Jean-Michel Aulas au sein de l’exécutif métropolitain provoque la colère de La France insoumise.

Dans un communiqué, les Insoumis lyonnais condamnent la décision de la présidente de la Métropole, Véronique Sarselli, de rétablir Jean-Michel Aulas dans ses fonctions de premier vice-président, ainsi que Laure Cédat et Emmanuel Imberton.

Pour LFI, ce choix constitue "un renoncement politique grave" et traduirait "un mépris inacceptable face aux enjeux fondamentaux de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles".

LFI met directement en cause Véronique Sarselli

Le mouvement attaque également la gestion du dossier par la présidente de la Métropole.

Selon LFI, Véronique Sarselli aurait été informée de l’affaire un mois avant sa médiatisation sans prendre immédiatement de mesure à l’encontre des personnes concernées.

"Cette réaction tardive, uniquement dictée par l’urgence médiatique puis suivie d’un rétropédalage, démontre une absence totale de cohérence", accuse le mouvement, qui estime que la présidente privilégie "la sauvegarde d’intérêts politiques".

Jean-Michel Aulas accusé de "minimisation des faits"

LFI revient également sur les raisons ayant conduit à la mise à l’écart de Jean-Michel Aulas. Le mouvement affirme qu’il lui était reproché d’avoir manqué à son "devoir de protection" envers la militante ayant dénoncé des faits de viol par soumission chimique impliquant Roman Abreu, le communicant de la campagne de Coeur Lyonnais.

La France insoumise lui reproche aujourd’hui de minimiser son attitude passée en évoquant une "appréciation initiale pas pleinement adaptée" et des réactions "pas toujours opportunes".

"Réduire l’abandon d’une victime qui a eu le courage de parler de faits impliquant un homme de pouvoir à une simple “appréciation incomplète” constitue un mépris intolérable face à la gravité des faits", estime LFI.

Le mouvement renouvelle donc sa demande de démission immédiate de Jean-Michel Aulas, mais aussi de Laure Cédat et Emmanuel Imberton. LFI réclame plus largement le départ de "l’ensemble des personnes qui savaient et n’ont rien dit".

"Face à cette complaisance inacceptable et au signal d’impunité envoyé à toutes les victimes", les Insoumis considèrent que la réintégration des trois responsables envoie un mauvais signal dans la lutte contre les violences sexistes et sexuelles.