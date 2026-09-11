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Métropole de Lyon : LFI fustige la réintégration de Jean-Michel Aulas et réclame sa démission

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Métropole de Lyon : LFI fustige la réintégration de Jean-Michel Aulas et réclame sa démission

La France insoumise dénonce la décision de Véronique Sarselli de réintégrer Jean-Michel Aulas, Laure Cédat et Emmanuel Imberton au sein de la Métropole de Lyon. Le mouvement réclame leur démission et accuse la présidente de la collectivité de "renoncement politique".

La réintégration de Jean-Michel Aulas au sein de l’exécutif métropolitain provoque la colère de La France insoumise.

Dans un communiqué, les Insoumis lyonnais condamnent la décision de la présidente de la Métropole, Véronique Sarselli, de rétablir Jean-Michel Aulas dans ses fonctions de premier vice-président, ainsi que Laure Cédat et Emmanuel Imberton.

Pour LFI, ce choix constitue "un renoncement politique grave" et traduirait "un mépris inacceptable face aux enjeux fondamentaux de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles".

LFI met directement en cause Véronique Sarselli

Le mouvement attaque également la gestion du dossier par la présidente de la Métropole.

Selon LFI, Véronique Sarselli aurait été informée de l’affaire un mois avant sa médiatisation sans prendre immédiatement de mesure à l’encontre des personnes concernées.

"Cette réaction tardive, uniquement dictée par l’urgence médiatique puis suivie d’un rétropédalage, démontre une absence totale de cohérence", accuse le mouvement, qui estime que la présidente privilégie "la sauvegarde d’intérêts politiques".

Jean-Michel Aulas accusé de "minimisation des faits"

LFI revient également sur les raisons ayant conduit à la mise à l’écart de Jean-Michel Aulas. Le mouvement affirme qu’il lui était reproché d’avoir manqué à son "devoir de protection" envers la militante ayant dénoncé des faits de viol par soumission chimique impliquant Roman Abreu, le communicant de la campagne de Coeur Lyonnais.

La France insoumise lui reproche aujourd’hui de minimiser son attitude passée en évoquant une "appréciation initiale pas pleinement adaptée" et des réactions "pas toujours opportunes".

"Réduire l’abandon d’une victime qui a eu le courage de parler de faits impliquant un homme de pouvoir à une simple “appréciation incomplète” constitue un mépris intolérable face à la gravité des faits", estime LFI.

Le mouvement renouvelle donc sa demande de démission immédiate de Jean-Michel Aulas, mais aussi de Laure Cédat et Emmanuel Imberton. LFI réclame plus largement le départ de "l’ensemble des personnes qui savaient et n’ont rien dit".

"Face à cette complaisance inacceptable et au signal d’impunité envoyé à toutes les victimes", les Insoumis considèrent que la réintégration des trois responsables envoie un mauvais signal dans la lutte contre les violences sexistes et sexuelles.

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Jean-Michel Aulas

Véronique Sarselli

LFI

10 commentaires
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insoumission le 11/09/2026 à 17:08

c'est beau tous ces commentaires qui s'insurgent.
c'est bizarre il y en a moins qui s'insurge quand il s'agit de personne qui ont en toute connaissance de cause protégé un violeur.

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Chris25 le 11/09/2026 à 16:52

D'accord avec LFI sur la dénonciation de la réintégration de Aulas par Sarselli.
Mais pas d'accord avec LFI sur le sujet des prédateurs sexuels car c'est l'hôpital qui se fout de la charité...

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LFI pourri moisi..... le 11/09/2026 à 16:52

Ohé les LFIstes, comment va votre pote Pierre alain Cottineau, le pédophile sur enfant handicapé ?
Danièle OBONO, Thomas Porte, Ersilia Soudais sont ils allés le voir comme Sarkozy en prison ?

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Jacques20 le 11/09/2026 à 16:50
Ex Précisions a écrit le 11/09/2026 à 16h27

Ils veulent peut-être gérer la métropole ces barbares incultes...

Crévindiou, n'allez pas leur mettre de telles idées en tête, ils sont capables de tout.

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perso le 11/09/2026 à 16:27
phil 6 a écrit le 11/09/2026 à 16h08

LFI va nous dire ce qu’il on fait quand leurs amis la jeune garde a lynché Quentin : rien et maintenant ils veulent faire la morale, qu ils fassent deja le ménage chez eux

je demande la démission des députés lfi

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Ex Précisions le 11/09/2026 à 16:27

Ils veulent peut-être gérer la métropole ces barbares incultes...

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Arthur le 11/09/2026 à 16:25

Chez LFI, ils les ont tous réintégrés voire intégrés tous ceux ont été accusés de violences faites sur des femmes.
Aulas contrairement aux LFIstes visés, il n'a pas violenté directement la victime.
Néanmoins, que Jean-Michel Aulas ne soit pas réintégré, oui, que ce soit LFI le plus gros défenseur de violences en tous genres qui le demande, c'est énorme.

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en fait le 11/09/2026 à 16:21

mais ils font quoi lfi à part hurler sans arrêt pou imposer leur dictature nauséabonde ??

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Free Lyon le 11/09/2026 à 16:20

LFI complice d'assassinat et ils ont toujours pas démissionné ????

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Bribri2 le 11/09/2026 à 16:20

LFI ne fait que fustiger....donc.c'est une info parfaitement inutile

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phil 6 le 11/09/2026 à 16:08

LFI va nous dire ce qu’il on fait quand leurs amis la jeune garde a lynché Quentin : rien et maintenant ils veulent faire la morale, qu ils fassent deja le ménage chez eux

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raleur le 11/09/2026 à 16:06

ils n’ont pas autres choses à faire comme s’occuper des citoyens en grande difficulté économique par exemple

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on attend quoi le 11/09/2026 à 16:05

Mettre du carburant pour aller travailler. Aller travailler pour mettre du carburant. On est des hamsters dans une roue. ça va péter

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Les faits, toujours les faits ...ça pique., le 11/09/2026 à 16:04

Et nous fustigeons le retour de Arnault a l assemblée nationale après sa condamnation pour violence, le retour de Quatemens après sa condamnation pour violence conjugale, le retour de Karbrac après avoir été pris en flagrant délit d achat de drogue dure a un mineurs, le retour de Delogu après sa condamnation pour violence contre un CPE....et on attend les jugements de Hassan pour apologie du terrorisme de Melenchon pour propos racistes, la condamnation de Chikirou pour escroquerie.....la liste est longue chez eux, et la balance touche le sol ...
Si après ça et la reconnaissance de son antisémitisme passionnée reconnue par la justice dans le procès Enthoven. LFI n est pas dissous.....c est que finalement c est bien des copains du gouvernement actuel.....

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