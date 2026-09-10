Cegid prépare son rapprochement avec Silae : un géant du logiciel à plus de 10 milliards d’euros en vue

Une opération majeure se prépare dans la tech française. Cegid, dont l’histoire est étroitement liée à Lyon, et Silae, société née à Aix-en-Provence, annoncent leur intention de se rapprocher pour créer un groupe intégré autour de la comptabilité, de la fiscalité, de la paie, des ressources humaines, de la facturation électronique et des paiements.

Le projet reste soumis à la consultation des représentants du personnel et à l’approbation des autorités réglementaires. Sous réserve de ces étapes, sa finalisation est annoncée pour le premier semestre 2027.

Un groupe valorisé à plus de 10 milliards d’euros

Avec Silae et Shine, récemment acquis par Cegid, le futur ensemble revendique aujourd’hui 2 millions de clients finaux, plus de 15 000 cabinets d’expertise-comptable et plus de 13 millions de bulletins de paie produits chaque mois en Europe.

Le groupe combiné devrait être valorisé à plus de 10 milliards d’euros en valeur d’entreprise, ce qui le placerait parmi les plus importantes sociétés françaises du secteur des logiciels.

Le rapprochement doit aussi permettre de réunir environ 1 400 développeurs, avec l’objectif affiché d’accélérer les investissements dans l’intelligence artificielle et l’intégration des différents outils.

Une plateforme unique pour les entreprises et les experts-comptables

La stratégie repose sur la complémentarité des trois enseignes.

Cegid apporterait ses solutions de comptabilité, fiscalité et gestion, Silae ses outils de paie et de ressources humaines, tandis que Shine compléterait l’ensemble avec ses services financiers digitaux et ses solutions de paiement.

Le projet prévoit notamment de connecter directement les outils de paie aux logiciels utilisés par les cabinets comptables, d’intégrer les services Shine à la plateforme mySilae et de développer davantage d’outils de gestion et de prévision de trésorerie.

L’intelligence artificielle doit jouer un rôle central dans cette nouvelle offre, notamment pour automatiser une partie des tâches administratives et financières des PME.

Christian Pedersen prend la tête de Cegid

Dans le cadre de l’opération, Christian Pedersen a été nommé CEO de Cegid.

Ancien dirigeant d’IFS, SAP et Microsoft, il sera chargé de conduire l’intégration entre Cegid et Silae puis de diriger le futur groupe combiné.

"En réunissant nos forces au sein d’une même plateforme européenne intégrée, nous pouvons accélérer l’innovation et libérer tout le potentiel de l’IA pour nos clients", estime-t-il.

Pierre Cesarini doit continuer à diriger Silae tandis que Rico Adlor-Andersen conservera la direction de Shine. Bruno Vaffier doit pour sa part devenir directeur général adjoint du groupe.

Jean-Michel Aulas associé à la future gouvernance

Le rapprochement conserve aussi un lien fort avec l’histoire lyonnaise de Cegid.

Un Comité Experts-Comptables commun à Cegid, Silae et Shine doit être créé afin d’associer davantage la profession aux orientations commerciales et produits du groupe.

Mathieu Perrymond en prendra la présidence, tandis que Jean-Michel Aulas, fondateur de Cegid et président d’honneur du conseil d’administration, doit également y siéger.

Silver Lake, actionnaire majoritaire de Cegid depuis 2016 et de Silae depuis 2020, conservera enfin le contrôle du futur ensemble.