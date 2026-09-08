Rue89Lyon VS Aulas : le média évite la cour de cassation et gagne définitivement son procès en diffamation

C’est la fin d’un feuilleton judiciaire débuté en 2023. Jean-Michel Aulas et son fils Alexandre, administrateurs d’Holnest, ont renoncé à saisir la Cour de cassation après leur défaite en appel face à Rue89Lyon, a annoncé le média lyonnais.

Le 1er septembre, la cour d’appel de Lyon avait relaxé Pierre Lemerle, directeur de la publication, ainsi que les journalistes Moran Kerinec et Raphaël Da Silva. Une décision qui confirmait celle rendue en première instance le 18 mars. En l’absence de pourvoi, cette relaxe est désormais définitive.

À l’origine du litige, une enquête publiée par Rue89Lyon sous le titre “Les Aulas s’envolent en jets privés vers les paradis fiscaux”. Rue89Lyon estime avoir été la cible d’une procédure-bâillon et souligne que les Aulas n’avaient pas répondu à ses sollicitations avant la publication de l’enquête, sans pour autant contester, selon le média, la véracité des informations publiées.

Jean-Michel et Alexandre Aulas avaient engagé une procédure en diffamation contre le média en octobre 2023. La procédure a coûté plusieurs milliers d’euros à Rue89Lyon et mobilisé une partie de ses ressources, malgré le soutien de ses abonnés, donateurs et du fonds Ripostes.

Contrairement au jugement de première instance, la procédure en appel n’a pas contraint les Aulas à prendre en charge les frais engagés par Rue89Lyon. Malgré ce coût, la rédaction assure sortir confortée de ces presque trois années de procédure et entend poursuivre son travail d’enquête.

Une issue qui offre un sérieux coup de projecteur au travail d’investigation de ce média lyonnais engagé, qui signe aussi une victoire symbolique sur le terrain de la liberté de la presse.