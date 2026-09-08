Gerland : la Métropole débloque 350 000 euros pour sécuriser la gare routière et interpelle la Ville de Lyon

La sécurité à Gerland s’invite dans le débat entre collectivités. Et c'est un peu la réponse du berger à la bergère après une première passe d'armes à la rentrée entre Ville et Métropole de Lyon sur la sécurité dans les TCL.

Dans un communiqué publié ce mardi matin, la Métropole de Lyon annonce de nouvelles mesures autour de la gare routière internationale, installée dans le quartier depuis janvier dernier après son déménagement de la gare de Perrache.

Cette prise de position intervient après plusieurs faits récents. Dans la nuit du 5 au 6 septembre, la vitrine du restaurant l'Argenson a été brisée par ce que son exploitant présente comme un impact de balle. Quelques jours plus tôt, le 1er septembre, un homme de 19 ans avait été tué à coups de couteau dans le quartier.

350 000 euros supplémentaires pour sécuriser le site

La Métropole reconnaît que l’arrivée de cette gare, ouverte jour et nuit et accueillant selon elle près de trois millions de voyageurs par an et plus de 200 autocars chaque jour, a créé de nouvelles difficultés autour du site.

Elle affirme consacrer déjà 750 000 euros par an à sa sécurité, avec des caméras couvrant l’ensemble de la gare et des agents présents 24 heures sur 24, renforcés en soirée.

Mais elle reconnaît également que certains travaux attendus n’ont jamais été réalisés. "Dès janvier, les services de police avaient signalé les points faibles du site et de ses accès. L’engagement de les traiter avait été pris. Ces travaux n’ont jamais été réalisés", écrit la collectivité.

Une enveloppe supplémentaire de 350 000 euros doit donc être examinée par le conseil métropolitain le 28 septembre.

Elle doit permettre d’améliorer l’éclairage, de séparer la gare du parking voisin par une clôture, de sécuriser le cheminement des voyageurs depuis l’avenue Tony-Garnier et de renforcer la signalisation.

Un accès direct des autocars depuis l’avenue Tony-Garnier doit également ouvrir fin octobre, afin d’éviter que le fonctionnement de la gare ne perturbe les abords du stade les soirs de match.

La Métropole renvoie la balle à la Ville de Lyon

Pour l’exécutif métropolitain, ces aménagements ne suffiront cependant pas à résoudre les problèmes signalés par les habitants. Et c'est là que la patate chaude atterrit dans les mains de Grégory Doucet.

La Métropole estime que l’essentiel des faits dénoncés se produisent "en dehors de la gare, allée Pierre-de-Coubertin et dans les rues adjacentes", des espaces relevant selon elle de la Ville de Lyon.

Elle accuse cette dernière de ne pas avoir répondu jusqu’ici "aux appels des habitants et des commerçants" et se dit prête à apporter son concours à la Ville ainsi qu’à la mairie du 7e arrondissement.

Jérémie Bréaud : "Ce sont les habitants de Gerland qui le paient"

Le vice-président de la Métropole chargé de la Sécurité, Jérémie Bréaud, se montre particulièrement critique sur les conditions dans lesquelles la gare a été implantée.

"On n’installe pas la deuxième gare routière de France au milieu d’un quartier d’habitation sans en tirer toutes les conséquences. Cela n’a pas été fait, et ce sont les habitants de Gerland qui le paient", affirme-t-il.

Et de poursuivre : "Nous sommes prêts à aider les communes à résorber les phénomènes d’insécurité à travers des aides à l’investissement ; cette aide est à la disposition de la Ville de Lyon. Il lui reviendra de s’en saisir."