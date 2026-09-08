Tout part d'une casquette. Le 13 janvier, un collégien récupère sans la payer celle du fils du prévenu, qui souhaitait la vendre. N'ayant pas réussi à joindre l'établissement pour obtenir les coordonnées des parents, le père se rend sur place avec son demi-frère. À la sortie des cours, la situation dégénère : il menace le jeune, puis frappe un second collégien venu s'interposer. Coup de tête, gifles, étranglement, plaquage contre un grillage : la victime obtient un jour d'incapacité totale de travail. Un surveillant affirme également avoir entendu le prévenu proférer des menaces de mort.
À la barre, l'homme conteste cette version : "Je me suis rendu à l'école pour avoir le numéro. C'est lui qui m'a provoqué. Je ne suis pas sauvage." Des explications jugées peu convaincantes par le tribunal. La mère du collégien blessé évoque un fils "choqué" et "traumatisé", tandis que son avocat insiste sur les hématomes constatés au niveau du cou : "Il est capable de l'étrangler."
Une victime venue "en découdre".
La procureure a estimé que le prévenu s'était rendu sur place avec "la volonté d'en découdre" et a requis six mois de prison avec sursis. La défense, elle, ne conteste pas les violences : " Un père n'a pas à taper un enfant ", a reconnu l'avocat, mais a demandé au tribunal de tenir compte du contexte : depuis les faits, le fils du prévenu " vit un enfer au collège " et aurait lui-même été agressé, avec 60 jours d'ITT à la clé.
Le tribunal a condamné le père de famille à quatre mois de prison avec sursis probatoire, assortis de 105 heures de travail d'intérêt général et d'une interdiction de contact. Il devra verser 900 euros à la victime au titre du préjudice moral, et 300 euros à sa mère.
Dans la macronie on punit sévèrement les agresseurs de petites graines de la nouvelle France by EELV-LFI.Signaler Répondre
EELV et LFI qui ont voté 2 fois pour Macron ne l'oublions pas.
Je suis au regret de te dire que tu ne comprends pas bien justement.Signaler Répondre
La Justice a condamné les violences de ce père qui se conduit comme un adolescent. Si vol il y a eu cela fera droit à une autre procédure. On est pas au far-west où on mélange tout. Il est possible d'être victime mais aussi auteur, ce qui est le cas ici.
Il est bien beau de demander des couvre-feu, de la sévérité (qui en réalité existe déjà) pour les mineurs mais quand nous donnons cet exemple en tant qu'adulte, faut savoir se remettre en question sur notre propre violence.
> La mère du collégien blessé évoque un fils "choqué" et "traumatisé"Signaler Répondre
Par contre, un fils voleur de casquette elle ne l’evoque pas. “Un refus d’obtemperer, qui n’en a jamais fait?” comme dirait l’autre.
Le gars repart comme il était venu ! peine zéro !Signaler Répondre
si je comprend bien c'est celui qui vole la casquette pour la revendre, qui a raison au vue de la justice,Signaler Répondre
maintenant les juges ont changés de camp et personne au gouvernement ne veut soulever ce problème.
bientot ce sera avec les voitures et pourquoi pas les cartes bleues.