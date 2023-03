Près de Lyon : violente bagarre lors d’un match de futsal à Oullins

Pour une rencontre de district D2, l’AC Pierre-Bénite Oullins a reçu le FC Villefranche-Beaujolais. Lors du match aller, les Caladois l’avaient emporté 6-0 et avaient chambré leurs adversaires du jour. Des blagues bénignes selon le responsable futsal du FC Villefranche Wilfried Devillers : "C’était plus que respectable par rapport à ce qu’on peut entendre dans les gymnases de futsal." Un avis qui n'est pas partagé par le président du club d'Oullins Mehdi Sahraoui qui déclare que des insultes racistes ont eu lieu lors de la rencontre, ce que dément le responsable de Villefranche. Pour autant, cette bagarre n'est "en aucun cas une réponse au match précédent" d'après Mehdi Sahraoui.

Lors de la rencontre retour, tout a commencé avec un coup de poing envoyé par un joueur d’Oullins. S’en est suivi une bagarre générale entre les deux équipes où les spectateurs ont aussi participé en sautant des gradins pour participer à la mêlée. Wilfried Devillers salue tout de même le gardien adverse et son père qui ont tout fait pour stopper cette rixe.

Bien qu’il n’y ait aucun blessé grave, quatre joueurs caladois sont inaptes et ont obtenu plusieurs jours d’arrêts. Une cellule psychologique a également été ouverte par le club.

Plaintes, suspensions et radiation

Au-delà des conséquences physiques, des retombées sportives et judiciaires vont aussi voir le jour. Le responsable futsal ainsi que plusieurs joueurs ont porté plainte et une vidéo des évènements va être envoyée au commissariat d’Oullins. Désormais, Wilfried Devillers craint le pire pour son équipe : "J’ai peur que le club soit radié et qu’il y ait de lourdes suspensions." Du côté d'Oullins, les plaintes vont aussi tomber puisque Mehdi Sahraoui compte "dénoncer un par un" ceux qui ont pris part aux violences. Une situation qu'il juge inacceptable car "ça fait 15 ans qu'on éduque nos jeunes" et ce débordement est le premier selon lui.

Le temps de l’enquête, les deux équipes ne devraient pas reprendre la compétition mais pourront tout de même continuer les entraînements, cela déprendra du bon vouloir des joueurs. Pour l’instant, le responsable de Villefranche-Beaujolais veut surtout "retrouver tout le monde et partager un moment de convivialité".

Si à l’avenir, une nouvelle rencontre devait avoir lieu entre ces deux équipes, Wilfried Devillers fera tout pour prendre les "mesures nécessaires" et éviter un nouveau débordement.

