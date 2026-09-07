Les migrants du Jardin des Chartreux mis à l'abri à Lyon

Le maire, Grégory Doucet, a annoncé ce lundi mettre à disposition le bâtiment de l’ex-internat social Favre-Chazière à la Croix-Rousse pour accueillir les mineurs isolés installés depuis vingt mois sous des tentes dans le jardin des Chartreux.

La prise en charge débutera fin octobre.

Ce sont environ 130 jeunes migrants qui dorment sous des tentes dans ce jardin du quartier de la Croix-Rousse.

Des travaux sont en cours.