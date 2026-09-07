Social

Les migrants du Jardin des Chartreux mis à l'abri à Lyon

Ajouter Lyon Mag en tant que source préférée
Les migrants du Jardin des Chartreux mis à l'abri à Lyon
DR

La Ville de Lyon va proposer une solution de mise à l'abri pour les jeunes migrants du campement des Chartreux.

Le maire, Grégory Doucet, a annoncé ce lundi mettre à disposition le bâtiment de l’ex-internat social Favre-Chazière à la Croix-Rousse pour accueillir les mineurs isolés installés depuis vingt mois sous des tentes dans le jardin des Chartreux.

La prise en charge débutera fin octobre.

Ce sont environ 130 jeunes migrants qui dorment sous des tentes dans ce jardin du quartier de la Croix-Rousse.

Des travaux sont en cours.

Tags :

jardin des chartreux

mineurs isolés

Lyon

6 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Titus69 le 07/09/2026 à 19:49

Un charter pour un hub extra européen dans un pays chaud c'est le mieux à faire pour eux et en toute humanité.

Déjà avant de vouloir importer la misère d'ailleurs il faudrait déjà s'occuper de celle qu'on a chez nous.
Nos gauchiste qui crachent sur la misère présente dans les campagnes, on a préféré déverser à perte des centaines de milliards dans des banlieues pour avoir au final des ghettos mêlant islamisme et narco ... bravo le bilan et au passage des personnes se sont bien servis dans ses milliards (on ne le dit pas trop).
On ne parlera pas des salaires de certains cadres dans ses associations d'aides aux migrants... car l'argent des associations (comme celui des syndicats) est un sujet très tabou en France... même si on pique le fric dans la poche des pauvres censés être aidés...

La classe moyenne en moyen long terme va disparaitre (c'est une prévision sérieuse) on aura donc réellement un fossé infranchissable entre "pauvres" et "classes supérieures" , ce n'est donc pas spécialement le moment de rajouter du pauvre sur du pauvre... car au final le moins pauvre payera pour le plus pauvre car notre modèle social n'est qu'une pyramide de Ponzi si on réfléchit bien.

Signaler Répondre
avatar
Ils ont gagnes ... Tous. le 07/09/2026 à 19:48

Leur pays d'origine aucune responsabilité
On se débarrasse des excedants
Les méchants colonialistes s'en occuperont.
Les fameuses associations se dorent la pilule a peut de frais car ce n' est pas elles qui vont supporter la charge financière.
Les "migrants" eux ils sont les idiots utiles du système bien pensants locaux ...
Et Nicolas 45,% lui paye pour tout ça

Signaler Répondre
avatar
Ritchie le 07/09/2026 à 19:45

Et après on s'étonne de résultats électoraux en Allemagne !

Signaler Répondre
avatar
Mineur le 07/09/2026 à 19:39

Je peux venir moi, je suis mineur né en 47, 1947, Grégory tu te fous du monde , en ignorant les Lyonnais
Utiliser la jeunesse ( bof) des développement c'est du vol , de cette jeunesse, une honte sociale

Signaler Répondre
avatar
lululaberlue le 07/09/2026 à 19:30

Et pour les pauvres Francais, ça vient quand la solution ? La préférence internationale vous trouvez ça normal pas moi. Il y a des Francais qui crèvent mais le maire de Lyon ne les voit pas.

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 07/09/2026 à 19:29

Et rien pour les SDF non-migrants ???

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.