Les migrants du Jardin des Chartreux mis à l'abri à Lyon

Le maire, Grégory Doucet, a annoncé ce lundi mettre à disposition le bâtiment de l’ex-internat social Favre-Chazière à la Croix-Rousse pour accueillir les mineurs isolés installés depuis vingt mois sous des tentes dans le jardin des Chartreux.
La prise en charge débutera fin octobre.
Ce sont environ 130 jeunes migrants qui dorment sous des tentes dans ce jardin du quartier de la Croix-Rousse.
Des travaux sont en cours.
Un charter pour un hub extra européen dans un pays chaud c'est le mieux à faire pour eux et en toute humanité.Signaler Répondre
Déjà avant de vouloir importer la misère d'ailleurs il faudrait déjà s'occuper de celle qu'on a chez nous.
Nos gauchiste qui crachent sur la misère présente dans les campagnes, on a préféré déverser à perte des centaines de milliards dans des banlieues pour avoir au final des ghettos mêlant islamisme et narco ... bravo le bilan et au passage des personnes se sont bien servis dans ses milliards (on ne le dit pas trop).
On ne parlera pas des salaires de certains cadres dans ses associations d'aides aux migrants... car l'argent des associations (comme celui des syndicats) est un sujet très tabou en France... même si on pique le fric dans la poche des pauvres censés être aidés...
La classe moyenne en moyen long terme va disparaitre (c'est une prévision sérieuse) on aura donc réellement un fossé infranchissable entre "pauvres" et "classes supérieures" , ce n'est donc pas spécialement le moment de rajouter du pauvre sur du pauvre... car au final le moins pauvre payera pour le plus pauvre car notre modèle social n'est qu'une pyramide de Ponzi si on réfléchit bien.
Leur pays d'origine aucune responsabilitéSignaler Répondre
On se débarrasse des excedants
Les méchants colonialistes s'en occuperont.
Les fameuses associations se dorent la pilule a peut de frais car ce n' est pas elles qui vont supporter la charge financière.
Les "migrants" eux ils sont les idiots utiles du système bien pensants locaux ...
Et Nicolas 45,% lui paye pour tout ça
Et après on s'étonne de résultats électoraux en Allemagne !Signaler Répondre
Je peux venir moi, je suis mineur né en 47, 1947, Grégory tu te fous du monde , en ignorant les LyonnaisSignaler Répondre
Utiliser la jeunesse ( bof) des développement c'est du vol , de cette jeunesse, une honte sociale
Et pour les pauvres Francais, ça vient quand la solution ? La préférence internationale vous trouvez ça normal pas moi. Il y a des Francais qui crèvent mais le maire de Lyon ne les voit pas.Signaler Répondre
Et rien pour les SDF non-migrants ???Signaler Répondre