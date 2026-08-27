Lyon : un quadragénaire sauvé de la noyade par les secours

Une nouvelle noyade évitée ce jeudi à Lyon.

Selon nos informations, les secours et les forces de l'ordre sont intervenus vers 5h du matin pour venir en aide à un homme de 41 ans qui avait chuté dans le Rhône entre le centre nautique Tony-Bertrand et le pont Gallieni.

Les circonstances de sa chute ne sont pas encore connues.

La victime a été prise en charge puis hospitalisée.

Cet été, plusieurs noyades mortelles avaient été à déplorer dans le fleuve lyonnais, poussant le préfet du Rhône à lancer un appel à la vigilance.