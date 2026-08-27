Lyon : un quadragénaire sauvé de la noyade par les secours

Une nouvelle noyade évitée ce jeudi à Lyon.
Selon nos informations, les secours et les forces de l'ordre sont intervenus vers 5h du matin pour venir en aide à un homme de 41 ans qui avait chuté dans le Rhône entre le centre nautique Tony-Bertrand et le pont Gallieni.
Les circonstances de sa chute ne sont pas encore connues.
La victime a été prise en charge puis hospitalisée.
Cet été, plusieurs noyades mortelles avaient été à déplorer dans le fleuve lyonnais, poussant le préfet du Rhône à lancer un appel à la vigilance.
Ça devait être ton papa ou ta maman qui devrait se noyer ça nous ferait des vacancesSignaler Répondre
C'est trés glissant tôt le matin, surtout par là...Signaler Répondre
5heures du matin , il ne devait pas être à jeunSignaler Répondre
Ceux qui ont appelés les secours, des amis, des ennemis ?
Ces un bon français renseigne toi avantSignaler Répondre
Bof, faut les laisser se noyer, ça réduit un peu la faune de la Guillotiere, c'est toujours ça de pris.Signaler Répondre