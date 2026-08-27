Faits Divers

Lyon : un quadragénaire sauvé de la noyade par les secours

Lyon : un quadragénaire sauvé de la noyade par les secours

Ce jeudi matin, aux alentours de 5h, un quadragénaire est tombé à l'eau dans le Rhône à Lyon. La victime a été transportée à l'hôpital.

Une nouvelle noyade évitée ce jeudi à Lyon.

Selon nos informations, les secours et les forces de l'ordre sont intervenus vers 5h du matin pour venir en aide à un homme de 41 ans qui avait chuté dans le Rhône entre le centre nautique Tony-Bertrand et le pont Gallieni.

Les circonstances de sa chute ne sont pas encore connues.

La victime a été prise en charge puis hospitalisée.

Cet été, plusieurs noyades mortelles avaient été à déplorer dans le fleuve lyonnais, poussant le préfet du Rhône à lancer un appel à la vigilance.

Tags :

noyade

Lyon

5 commentaires
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Msg pour laisser les le 27/08/2026 à 08:38

Ça devait être ton papa ou ta maman qui devrait se noyer ça nous ferait des vacances

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Zig le 27/08/2026 à 08:19

C'est trés glissant tôt le matin, surtout par là...

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un cas soss le 27/08/2026 à 08:10
Soif 45 a écrit le 27/08/2026 à 07h20

Ces un bon français renseigne toi avant

5heures du matin , il ne devait pas être à jeun
Ceux qui ont appelés les secours, des amis, des ennemis ?

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Soif 45 le 27/08/2026 à 07:20
Laissez-les a écrit le 27/08/2026 à 07h02

Bof, faut les laisser se noyer, ça réduit un peu la faune de la Guillotiere, c'est toujours ça de pris.

Ces un bon français renseigne toi avant

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Laissez-les le 27/08/2026 à 07:02

Bof, faut les laisser se noyer, ça réduit un peu la faune de la Guillotiere, c'est toujours ça de pris.

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