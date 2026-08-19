Lyon : un chevreuil tombe dans la Saône, l'animal aperçu en train de nager à contre-courant

Effets de la canicule ou chute accidentelle ? Ce mardi, un chevreuil a été aperçu dans la Saône au niveau du quai Rambaud à la Confluence.

La scène a été filmée par margotleb3 et postée sur les réseaux sociaux, on y voit l'animal nager sans trop d'effort à contre-courant dans la rivière. L'auteure de la vidéo précise avoir prévenu les pompiers, qui ont délégué la tâche de récupérer le chevreuil à la police.

L'issue de cette mésaventure reste pour le moment inconnue, d'autant que le chevreuil n'avait aucune chance de s'extirper de l'eau s'il continuait à longer le quai lyonnais, plutôt que celui d'en face, plus accessible, côté La Mulatière.