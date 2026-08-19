Faits Divers

Lyon : un chevreuil tombe dans la Saône, l'animal aperçu en train de nager à contre-courant

Lyon : un chevreuil tombe dans la Saône, l'animal aperçu en train de nager à contre-courant

Un chevreuil a été aperçu dans la Saône dans le 2e arrondissement de Lyon en train de nager à contre-courant. On ignore si l'animal a pu être récupéré dans un secteur où les quais sont trop élevés pour lui permettre de sortir de l'eau.

Effets de la canicule ou chute accidentelle ? Ce mardi, un chevreuil a été aperçu dans la Saône au niveau du quai Rambaud à la Confluence.

La scène a été filmée par margotleb3 et postée sur les réseaux sociaux, on y voit l'animal nager sans trop d'effort à contre-courant dans la rivière. L'auteure de la vidéo précise avoir prévenu les pompiers, qui ont délégué la tâche de récupérer le chevreuil à la police.

@margotleb3

*CHEVREUIL le pauvre 😭 (oui on a appelé les pompiers, ils envoient la police / sécurité routière)

♬ Atlantis (Sped Up Version) - Seafret

L'issue de cette mésaventure reste pour le moment inconnue, d'autant que le chevreuil n'avait aucune chance de s'extirper de l'eau s'il continuait à longer le quai lyonnais, plutôt que celui d'en face, plus accessible, côté La Mulatière.

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saône

Lyon

chevreuil

1 commentaire
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bon nageur le 19/08/2026 à 08:29

' on a appelé les pompiers '
Tu as appeller le GIGN aussi? 🤣
Sacré Margot

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