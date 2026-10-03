Le LOU s’incline 51-28 à Bordeaux après une première période à sens unique

Le LOU a payé cher sa première période à Chaban-Delmas. Samedi, les Lyonnais ont encaissé six essais avant la pause et rejoint les vestiaires avec un retard de 32 points (39-7). Seul Wainiqolo, à la demi-heure de jeu, avait réussi à leur donner un peu d’air au tableau d’affichage.

Lyon a retrouvé des forces en seconde période. Moukoro, Regard puis Allen ont inscrit trois essais supplémentaires, permettant au LOU de réduire l’écart. Cette réaction n’a toutefois pas suffi à remettre en cause la victoire bordelaise : les visiteurs se sont inclinés 51-28.

Deux déplacements, deux défaites

En face, Bordeaux-Bègles a terminé la rencontre avec huit essais. Cameron Woki s’est offert un doublé, tandis que Louis Bielle-Biarrey a marqué pour son retour à la compétition. L’UBB s’est ainsi relancée après sa défaite à Perpignan (38-25).

Pour le LOU, ce revers suit celui concédé à Paris contre le Stade Français (31-10), après trois victoires en début de saison. Les Lyonnais auront l’occasion de repartir de l’avant à domicile, samedi 10 octobre à Gerland, face à La Rochelle.