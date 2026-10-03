Conseil municipal de Lyon : Cœur Lyonnais quitte la séance et dénonce un "déni de démocratie"

Nouvel épisode de tension à l’Hôtel de Ville de Lyon. Le groupe d’opposition Cœur Lyonnais a quitté le conseil municipal ce vendredi matin, dénonçant ce qu’il qualifie de "déni de démocratie de la majorité".
Cette réunion prolongeait la séance du 24 septembre, dont l’ordre du jour n’avait pas pu être entièrement examiné. Après le départ de plusieurs groupes d’opposition, le quorum n’était plus atteint et la séance a dû être interrompue.
Cœur Lyonnais dénonce des "silences répétés"
Dans son communiqué, Cœur Lyonnais assure pourtant vouloir continuer à "travailler de manière constructive avec la majorité municipale" ainsi qu’avec la majorité métropolitaine.
Mais le groupe de Jean-Michel Aulas pose ses conditions : "Cette démarche ne peut s’inscrire que dans un cadre démocratique clair et respectueux des règles fondamentales du débat public".
Les élus d’opposition réclament notamment davantage de transparence et des réponses sur plusieurs sujets, parmi lesquels certaines attributions de subventions et ce qu’ils présentent comme une alliance "technique", mais "profondément politique", avec la France insoumise.
"Nous n’acceptons ni les silences répétés face à nos questions, ni les postures désinvoltes, ni le mépris à l’égard d’élus qui représentent près de la moitié des suffrages exprimés dans notre ville", poursuit le groupe.
L’absence de Grégory Doucet au début de la séance critiquée
Autre motif de colère : l’absence de Grégory Doucet au début de la réunion.
Cœur Lyonnais reproche au maire écologiste d’avoir rencontré des lycéens mobilisés au lieu d’être présent dès l’ouverture des débats. Le groupe y voit une "opération de communication".
La mobilisation des lycéens s’est d'ailleurs invitée dans les débats.
Cœur Lyonnais reproche notamment à Grégory Doucet de ne pas avoir suffisamment réagi, selon lui, à des propos tenus par des élus de La France insoumise que le groupe interprète comme une justification des violences.
"Nous condamnons ces violences, qui privent les manifestants lycéens de leur message en détournant l’attention de leurs revendications", écrit l’opposition.
Face à ce qu’il décrit comme un "mépris répété envers les élus de l’opposition et les citoyens qu’ils représentent", Cœur Lyonnais a finalement décidé de quitter la séance.
D’autres élus d’opposition ont également quitté l’Hôtel de Ville. Privé du quorum nécessaire, le conseil municipal a alors été interrompu avant l’examen de l’ensemble des dossiers restant à l’ordre du jour.
Euh 50,67% des voix, en même temps ce n est pas grandiose pour un sortant ...1 lyonnais sur 2 avec l aide des antisémites de LFI.....Signaler Répondre
L' honneur de la ville de la résistance est presque sauf grâce à cette moitié de lyonnais, ces vrais, qui honorent leur ville bien aimée..
On pratique la censure à la louche quand non seulement on n’a pas les compétences élémentaires d’un modérateur et qu’en plus on ignore tout du sujet abordé dans le commentaire. En l’occurrence, les différents manquements qui ont déjà émaillé le précédent mandat et qui ont été relatés dans la presse locale dont LyonMag…Signaler Répondre
Il faut peut-être songer à gagner sa vie autrement… Vous pourriez tenter votre chance chez EELV.
A quoi sert Cœur Lyonnais ? Réponse à rien …….Signaler Répondre
Ha,ha… plus intéressé par ce qui se passe en dessous du niveau de la ceintureSignaler Répondre
ah les ecolos toujours prêts à jeter un nids de frelons à la tronches des gens en revendiquant que c est naturel comme moyen de dissuaderSignaler Répondre
Bel exemple d'absentéisme de la part des donneurs de leçons ecolos socialistes.....Signaler Répondre
Coeur lyonnais qui parle de silence …Signaler Répondre
Ils en connaissent un rayon du silence dans leur protecteurs de pedocriminels !
Silence on tourne !
Visiblement, ce monsieur sèche les Conseils Métropolitains.... Là, il y verrait le deni de transparence et l'humiliation de l'opposition.Signaler Répondre
Mais on a bien là un caprice de qui ne sait pas vivre sans ses habituels privilèges.
Ils commencent à vraiment nous saouler ces politiciens, TOUS, avec leurs querelles de cours d'école :-(Signaler Répondre
Du coup ce qu'il en sort comme actions c'est n'importe quoi, et au final ce sont les citoyens qui ramassent...
Ils sont parvenus au pouvoir et ils n'en profitent que pour s'imaginer représenter la voix de tous les Lyonnais...Signaler Répondre
le quorum sera atteint même en l'absence de l'opposition (ou de ce qu'il en reste 😂😂)Signaler Répondre
Bien sûrSignaler Répondre
Trop peu de transparence
Essentiel de savoir à quoi servent nos impôts
Doucet méprise cette ville et ses habitants depuis le debut.Signaler Répondre
Il ne pense qu’à lui, prêt a tout,à s’allier avec LFI pour garder son poste.
Sauver son poste coûte que coûte, quitte à pactiser avec la dérive LFI : voilà le cynisme d'une idéologie ecolo totalitaire qui ne tolère rien, et surtout pas le pluralisme.Signaler Répondre
Quand un banquier se retrouve à un poste de responsable public, il reste un banquier aussi.Signaler Répondre
Rien de neuf chez les comptables.
La différence c'est que l'un fait toujours de la politique, et l'autre toujours du profit.
Je ne critique pas le désaccord, mais ne reprochez pas "aux truies" ce que le porc fait.
aulas devrait commencer a s'expliquer sur l'affaire abreu avant de poser des cconditionsSignaler Répondre
il faut publier la liste complète des bénéficiaires des subventions de la mairie ainsi que les motifs de ce subventions …et en contrôler l’usageSignaler Répondre
Les écolos et la gauche devraient faire pareil avec Sarselli à la métropole. C'est pas les occasions qui manquent...Signaler Répondre
les petites magouilles entre copains et de clientélisme de Doucet et sa bande de bobos pseudos écolos et surtout très opportunistes, auraient elles du mal à passer ??? Lyon va t elle rester la ville championne des subventions surprenantes qui coutent à chaque lyonnais plus de 200€ chaque années … aucune ville n’avait atteint ce niveau en France avant Doucet …Signaler Répondre
Quand des militants écolos se retrouvent à des postes de responsables publics, ils restent des militants écolos avec tout le militantisme sectaire qui les caractérise, rien de neuf chez ces militants.Signaler Répondre