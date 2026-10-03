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Conseil municipal de Lyon : Cœur Lyonnais quitte la séance et dénonce un "déni de démocratie"

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Conseil municipal de Lyon : Cœur Lyonnais quitte la séance et dénonce un "déni de démocratie"

 La séance du conseil municipal de Lyon a été interrompue ce vendredi 2 octobre après le départ de plusieurs élus d’opposition. Le groupe Cœur Lyonnais justifie son geste en dénonçant un manque de réponses de la majorité, l’attitude de l’exécutif et l’absence de Grégory Doucet au début de la séance.

Nouvel épisode de tension à l’Hôtel de Ville de Lyon. Le groupe d’opposition Cœur Lyonnais a quitté le conseil municipal ce vendredi matin, dénonçant ce qu’il qualifie de "déni de démocratie de la majorité".

Cette réunion prolongeait la séance du 24 septembre, dont l’ordre du jour n’avait pas pu être entièrement examiné. Après le départ de plusieurs groupes d’opposition, le quorum n’était plus atteint et la séance a dû être interrompue.

Cœur Lyonnais dénonce des "silences répétés"

Dans son communiqué, Cœur Lyonnais assure pourtant vouloir continuer à "travailler de manière constructive avec la majorité municipale" ainsi qu’avec la majorité métropolitaine.

Mais le groupe de Jean-Michel Aulas pose ses conditions : "Cette démarche ne peut s’inscrire que dans un cadre démocratique clair et respectueux des règles fondamentales du débat public".

Les élus d’opposition réclament notamment davantage de transparence et des réponses sur plusieurs sujets, parmi lesquels certaines attributions de subventions et ce qu’ils présentent comme une alliance "technique", mais "profondément politique", avec la France insoumise.

"Nous n’acceptons ni les silences répétés face à nos questions, ni les postures désinvoltes, ni le mépris à l’égard d’élus qui représentent près de la moitié des suffrages exprimés dans notre ville", poursuit le groupe.

L’absence de Grégory Doucet au début de la séance critiquée

Autre motif de colère : l’absence de Grégory Doucet au début de la réunion.

Cœur Lyonnais reproche au maire écologiste d’avoir rencontré des lycéens mobilisés au lieu d’être présent dès l’ouverture des débats. Le groupe y voit une "opération de communication".

La mobilisation des lycéens s’est d'ailleurs invitée dans les débats.

Cœur Lyonnais reproche notamment à Grégory Doucet de ne pas avoir suffisamment réagi, selon lui, à des propos tenus par des élus de La France insoumise que le groupe interprète comme une justification des violences.

"Nous condamnons ces violences, qui privent les manifestants lycéens de leur message en détournant l’attention de leurs revendications", écrit l’opposition.

Face à ce qu’il décrit comme un "mépris répété envers les élus de l’opposition et les citoyens qu’ils représentent", Cœur Lyonnais a finalement décidé de quitter la séance.

D’autres élus d’opposition ont également quitté l’Hôtel de Ville. Privé du quorum nécessaire, le conseil municipal a alors été interrompu avant l’examen de l’ensemble des dossiers restant à l’ordre du jour.

Tags :

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Lyon

Grégory Doucet

Jean-Michel Aulas

20 commentaires
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Lyon intra muros.... le 03/10/2026 à 16:48
La morgue des Ecologistes a écrit le 03/10/2026 à 13h02

Ils sont parvenus au pouvoir et ils n'en profitent que pour s'imaginer représenter la voix de tous les Lyonnais...

Euh 50,67% des voix, en même temps ce n est pas grandiose pour un sortant ...1 lyonnais sur 2 avec l aide des antisémites de LFI.....
L' honneur de la ville de la résistance est presque sauf grâce à cette moitié de lyonnais, ces vrais, qui honorent leur ville bien aimée..

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Le petit coq autocrate le 03/10/2026 à 16:28

On pratique la censure à la louche quand non seulement on n’a pas les compétences élémentaires d’un modérateur et qu’en plus on ignore tout du sujet abordé dans le commentaire. En l’occurrence, les différents manquements qui ont déjà émaillé le précédent mandat et qui ont été relatés dans la presse locale dont LyonMag…
Il faut peut-être songer à gagner sa vie autrement… Vous pourriez tenter votre chance chez EELV.

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Memepaspeur le 03/10/2026 à 16:21

A quoi sert Cœur Lyonnais ? Réponse à rien …….

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Niveau caniveau le 03/10/2026 à 14:23
dripoux a écrit le 03/10/2026 à 11h56

aulas devrait commencer a s'expliquer sur l'affaire abreu avant de poser des cconditions

Ha,ha… plus intéressé par ce qui se passe en dessous du niveau de la ceinture

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le Zorze le 03/10/2026 à 14:18

ah les ecolos toujours prêts à jeter un nids de frelons à la tronches des gens en revendiquant que c est naturel comme moyen de dissuader

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Contribuable69 le 03/10/2026 à 13:30

Bel exemple d'absentéisme de la part des donneurs de leçons ecolos socialistes.....

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Silence on tourne le 03/10/2026 à 13:16

Coeur lyonnais qui parle de silence …
Ils en connaissent un rayon du silence dans leur protecteurs de pedocriminels !


Silence on tourne !

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ironique le 03/10/2026 à 13:09

Visiblement, ce monsieur sèche les Conseils Métropolitains.... Là, il y verrait le deni de transparence et l'humiliation de l'opposition.
Mais on a bien là un caprice de qui ne sait pas vivre sans ses habituels privilèges.

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Ex Précisions le 03/10/2026 à 13:05

Ils commencent à vraiment nous saouler ces politiciens, TOUS, avec leurs querelles de cours d'école :-(
Du coup ce qu'il en sort comme actions c'est n'importe quoi, et au final ce sont les citoyens qui ramassent...

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La morgue des Ecologistes le 03/10/2026 à 13:02

Ils sont parvenus au pouvoir et ils n'en profitent que pour s'imaginer représenter la voix de tous les Lyonnais...

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Sauf que le 03/10/2026 à 13:01
Un conseil a écrit le 03/10/2026 à 11h50

Les écolos et la gauche devraient faire pareil avec Sarselli à la métropole. C'est pas les occasions qui manquent...

le quorum sera atteint même en l'absence de l'opposition (ou de ce qu'il en reste 😂😂)

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Hildegonde le 03/10/2026 à 12:59
saco697 a écrit le 03/10/2026 à 11h52

il faut publier la liste complète des bénéficiaires des subventions de la mairie ainsi que les motifs de ce subventions …et en contrôler l’usage

Bien sûr
Trop peu de transparence
Essentiel de savoir à quoi servent nos impôts

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Bon le 03/10/2026 à 12:53

Doucet méprise cette ville et ses habitants depuis le debut.
Il ne pense qu’à lui, prêt a tout,à s’allier avec LFI pour garder son poste.

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Tidjai le 03/10/2026 à 12:33

Sauver son poste coûte que coûte, quitte à pactiser avec la dérive LFI : voilà le cynisme d'une idéologie ecolo totalitaire qui ne tolère rien, et surtout pas le pluralisme.

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Nimbus le 03/10/2026 à 12:14
Aveuglement militant a écrit le 03/10/2026 à 11h43

Quand des militants écolos se retrouvent à des postes de responsables publics, ils restent des militants écolos avec tout le militantisme sectaire qui les caractérise, rien de neuf chez ces militants.

Quand un banquier se retrouve à un poste de responsable public, il reste un banquier aussi.
Rien de neuf chez les comptables.

La différence c'est que l'un fait toujours de la politique, et l'autre toujours du profit.
Je ne critique pas le désaccord, mais ne reprochez pas "aux truies" ce que le porc fait.

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dripoux le 03/10/2026 à 11:56

aulas devrait commencer a s'expliquer sur l'affaire abreu avant de poser des cconditions

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saco697 le 03/10/2026 à 11:52

il faut publier la liste complète des bénéficiaires des subventions de la mairie ainsi que les motifs de ce subventions …et en contrôler l’usage

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Un conseil le 03/10/2026 à 11:50

Les écolos et la gauche devraient faire pareil avec Sarselli à la métropole. C'est pas les occasions qui manquent...

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saco697 le 03/10/2026 à 11:45

les petites magouilles entre copains et de clientélisme de Doucet et sa bande de bobos pseudos écolos et surtout très opportunistes, auraient elles du mal à passer ??? Lyon va t elle rester la ville championne des subventions surprenantes qui coutent à chaque lyonnais plus de 200€ chaque années … aucune ville n’avait atteint ce niveau en France avant Doucet …

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Aveuglement militant le 03/10/2026 à 11:43

Quand des militants écolos se retrouvent à des postes de responsables publics, ils restent des militants écolos avec tout le militantisme sectaire qui les caractérise, rien de neuf chez ces militants.

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