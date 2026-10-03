Conseil municipal de Lyon : Cœur Lyonnais quitte la séance et dénonce un "déni de démocratie"

Nouvel épisode de tension à l’Hôtel de Ville de Lyon. Le groupe d’opposition Cœur Lyonnais a quitté le conseil municipal ce vendredi matin, dénonçant ce qu’il qualifie de "déni de démocratie de la majorité".

Cette réunion prolongeait la séance du 24 septembre, dont l’ordre du jour n’avait pas pu être entièrement examiné. Après le départ de plusieurs groupes d’opposition, le quorum n’était plus atteint et la séance a dû être interrompue.

Cœur Lyonnais dénonce des "silences répétés"

Dans son communiqué, Cœur Lyonnais assure pourtant vouloir continuer à "travailler de manière constructive avec la majorité municipale" ainsi qu’avec la majorité métropolitaine.

Mais le groupe de Jean-Michel Aulas pose ses conditions : "Cette démarche ne peut s’inscrire que dans un cadre démocratique clair et respectueux des règles fondamentales du débat public".

Les élus d’opposition réclament notamment davantage de transparence et des réponses sur plusieurs sujets, parmi lesquels certaines attributions de subventions et ce qu’ils présentent comme une alliance "technique", mais "profondément politique", avec la France insoumise.

"Nous n’acceptons ni les silences répétés face à nos questions, ni les postures désinvoltes, ni le mépris à l’égard d’élus qui représentent près de la moitié des suffrages exprimés dans notre ville", poursuit le groupe.

L’absence de Grégory Doucet au début de la séance critiquée

Autre motif de colère : l’absence de Grégory Doucet au début de la réunion.

Cœur Lyonnais reproche au maire écologiste d’avoir rencontré des lycéens mobilisés au lieu d’être présent dès l’ouverture des débats. Le groupe y voit une "opération de communication".

La mobilisation des lycéens s’est d'ailleurs invitée dans les débats.

Cœur Lyonnais reproche notamment à Grégory Doucet de ne pas avoir suffisamment réagi, selon lui, à des propos tenus par des élus de La France insoumise que le groupe interprète comme une justification des violences.

"Nous condamnons ces violences, qui privent les manifestants lycéens de leur message en détournant l’attention de leurs revendications", écrit l’opposition.

Face à ce qu’il décrit comme un "mépris répété envers les élus de l’opposition et les citoyens qu’ils représentent", Cœur Lyonnais a finalement décidé de quitter la séance.

D’autres élus d’opposition ont également quitté l’Hôtel de Ville. Privé du quorum nécessaire, le conseil municipal a alors été interrompu avant l’examen de l’ensemble des dossiers restant à l’ordre du jour.