Après la validation par le Comité international olympique (CIO) de la répartition des différentes disciplines sur les sites de l'agglomération lyonnaise, le maire de Lyon a salué l'accueil d'une partie de la compétition sur son territoire.

La Halle Tony Garnier, située dans le quartier de Gerland, doit notamment faire partie du dispositif olympique. Un choix particulièrement symbolique pour la Ville, qui avait poussé ces derniers mois pour que cet équipement lyonnais soit intégré au pôle glace des Alpes françaises 2030. Grégory Doucet avait déjà publiquement défendu la mobilisation des infrastructures existantes du territoire pour accueillir les Jeux.

"une formidable opportunité"

Après l'annonce, le maire de Lyon met notamment en avant les retombées sportives et le rayonnement attendus pour la ville.

Pour Grégory Doucet : "C’est une fierté pour Lyon d’accueillir les épreuves de hockey féminin et masculin. Avec la Halle Tony Garnier, site patrimonial et populaire au coeur de Gerland, les athlètes et le public disposeront d’un lieu unique, capable d’accueillir la ferveur des plus grands rendez-vous sportifs. Ces Jeux sont aussi une formidable opportunité pour notre territoire : un rayonnement international, une dynamique pour nos clubs et un legs durable pour la pratique sportive, notamment féminine."

Lyon et sa métropole prennent ainsi une place importante dans la carte des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver 2030. Plusieurs équipements de l'agglomération doivent être mobilisés pour les sports de glace, dont la Halle Tony Garnier, la LDLC Arena à Décines-Charpieu et Eurexpo à Chassieu.