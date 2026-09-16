Après la validation par le Comité international olympique (CIO) de la répartition des différentes disciplines sur les sites de l'agglomération lyonnaise, le maire de Lyon a salué l'accueil d'une partie de la compétition sur son territoire.
La Halle Tony Garnier, située dans le quartier de Gerland, doit notamment faire partie du dispositif olympique. Un choix particulièrement symbolique pour la Ville, qui avait poussé ces derniers mois pour que cet équipement lyonnais soit intégré au pôle glace des Alpes françaises 2030. Grégory Doucet avait déjà publiquement défendu la mobilisation des infrastructures existantes du territoire pour accueillir les Jeux.
"une formidable opportunité"
Après l'annonce, le maire de Lyon met notamment en avant les retombées sportives et le rayonnement attendus pour la ville.
Pour Grégory Doucet : "C’est une fierté pour Lyon d’accueillir les épreuves de hockey féminin et masculin. Avec la Halle Tony Garnier, site patrimonial et populaire au coeur de Gerland, les athlètes et le public disposeront d’un lieu unique, capable d’accueillir la ferveur des plus grands rendez-vous sportifs. Ces Jeux sont aussi une formidable opportunité pour notre territoire : un rayonnement international, une dynamique pour nos clubs et un legs durable pour la pratique sportive, notamment féminine."
Lyon et sa métropole prennent ainsi une place importante dans la carte des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver 2030. Plusieurs équipements de l'agglomération doivent être mobilisés pour les sports de glace, dont la Halle Tony Garnier, la LDLC Arena à Décines-Charpieu et Eurexpo à Chassieu.
2030...Signaler Répondre
Serons nous encore là
Si oui, dans quel état?
Pour eux cette élite déconnectée il n'y aura pas de problème car dans leurs palais dorés avec protection privée ils ne risquent rien mais pour nous?
Je mise en effet sur de sérieux "affrontements" ses prochaines années toutes les bases sont bien réunies.
Mais quelle bande de rageux que vous êtesSignaler Répondre
Ce personnage est détestable au plus haut niveauSignaler Répondre
Combat de coqs entre Wauquiez et Ciotti qui se résume par un fiasco pour 2 arrivistes bêtes comme leurs pieds. Doucet s'en frotte les mains et franchement tant mieux pour Lyon.Signaler Répondre
De quelque opinion politique que ce soit , nous sommes fiers de notre ville. Merci Monsieur le maire de porter nos couleurs à l’international !!!Signaler Répondre
Je suis certain que ce Maire de pacotilles, n'a jamais mis les pieds dans la plupart des lieux charismatiques de Lyon, Argenson par exemple, je suis sur qu'il n'a jamais été prendre un verre et discuté des problèmes particulier du quartierSignaler Répondre
Un Parisien simplement à vélo
Les militants écolos n'y sont pour rien des JO dans la Métropole de Lyon, ces militants sans ambition ni vision et projets importants pour Lyon devaient rester discrets sur le sujet....mais voila leur arrogance est au niveau de leur sectarisme.Signaler Répondre
Lui et ses militants ont clamé haut et fort que les Jeux Olympiques - surtout d'hiver - n'étaient pas écologiques .Signaler Répondre
Comme le dit le proverbe ... Il n'y a que les imbéciles - ou les opportunistes - qui ne changent pas d'avis ...
Donc le Tour de France, c'est pas écologique, mais faire de la glace si...OK....Signaler Répondre
JO d'hiver = montagne donc patinoire dans les monts du lyonnais.Signaler Répondre
avec quel personnel monsieur le maire ? les agent.es sont ok mais avec du renfort comme pour le musée des Beaux Arts en grève. il faut se donner les moyens de ses ambitions surtout que vous étiez contte ces JO d'hiver. Décidément la politique rend je ne sais pas comment le traduire tout et son contraire, on renie ses valeurs écologistes. pfou, vous les politiques vous me fatiguezSignaler Répondre
C'est pas lui qui crache sur le tour de France car pas écolos mais pourtant gratuit ?Signaler Répondre
tandis que là ils accueille les JO, chers, voire très chers et surtout les patinoires c'est hyper polluant.
c'est toujours à l'ammoniac pour faire le froid?
Les *** * ça osent tout, c'est même à cela qu'on les reconnait.
C’est exactement ce que je penseSignaler Répondre
Gros nettoyage du quartier et sécurisation n’est-ce pas Monsieur le gaucho ?
Pauvre type, ça compte plus que la sécurité des lyonnais.Signaler Répondre
Ce Maire est très bien.Il a changé, il est là pour 2 ou 3 mandats.Signaler Répondre
Et ça pollue plus que le Tour de France qu'il refuse pour cause de pollution. Trouvez l'erreur.Signaler Répondre
Vu les jauges des différents sites，je pense qu’ils vont au casse-pipe financier, plus un pb de déplacements des athletes dans Lyon 😪😪😪 .Signaler Répondre
Ps les sports d’hiver sont essentiellement européens et non pas le même retentissement que les jo d’été , même en europe donc il ne peuvent espérer les mêmes retombées mediatiques et commerciales .
Des jo en catimini surtout au niveau du pôle Glace .
J’espére vraiment me tromper , de plus je pense que la guerre entre la Don camillo en jupon et le peponne de Lyon ne va pas s’arreter là , prochaine étape, la ceremonie s’ouverture , on va se marrer🤣🤣🤣🤣🤣
Qu’est ce que la Sarselli va encore inventer ou conspirer ....?
De toute façon, il y a de choses bien plus importantes qui arrivent au niveau géopolitique.
Donc ces petites bagarres de clochets sont insignifiantes comme ceux qui les pratiquent .
C’est bien dommage pour les sportifs .
Et la nature !Signaler Répondre
C'est clair, produire de la glace dans des bâtiments pas fait pour cela, d'habitude il n'aime pas !
Peut être le retour de la patinoire place bellecour à Noel ? Ah non, il y a déjà son étendage !
Exactement bien dit, le Manchot va aussi nous construire des igloos .Signaler Répondre
Il faudra sérieusement penser à nettoyer le quartier de Gerland, Monsieur le Maire.Signaler Répondre
la preuve qu’il n’est pas du tout écologiste au sens propre du terme et juste un politicard bobo pseudo écolo, juste là pour s’en mettre plein les poches et la bouche . La fabrication de glace artificielle n’a rien de vraiment écologique c’est extrêmement energivore et polluantSignaler Répondre
par contre il va devoir y aller masquer maintenant au J9Signaler Répondre
Ce n'est pas du tout écolo de la glace de partout sur la Métropole, mais il est content ;-)Signaler Répondre
En fait d'écolo il n'a que le vélocipède...