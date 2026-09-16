Sports

JO Alpes 2030 à Lyon : "Une fierté", Grégory Doucet se réjouit de l’arrivée du hockey à Gerland

Suivez-nous sur Google
JO Alpes 2030 à Lyon : "Une fierté", Grégory Doucet se réjouit de l’arrivée du hockey à Gerland

La confirmation du pôle glace des JO 2030 à Lyon réjouit Grégory Doucet.

Après la validation par le Comité international olympique (CIO) de la répartition des différentes disciplines sur les sites de l'agglomération lyonnaise, le maire de Lyon a salué l'accueil d'une partie de la compétition sur son territoire.

La Halle Tony Garnier, située dans le quartier de Gerland, doit notamment faire partie du dispositif olympique. Un choix particulièrement symbolique pour la Ville, qui avait poussé ces derniers mois pour que cet équipement lyonnais soit intégré au pôle glace des Alpes françaises 2030. Grégory Doucet avait déjà publiquement défendu la mobilisation des infrastructures existantes du territoire pour accueillir les Jeux.

"une formidable opportunité"

Après l'annonce, le maire de Lyon met notamment en avant les retombées sportives et le rayonnement attendus pour la ville.

Pour Grégory Doucet :  "C’est une fierté pour Lyon d’accueillir les épreuves de hockey féminin et masculin. Avec la Halle Tony Garnier, site patrimonial et populaire au coeur de Gerland, les athlètes et le public disposeront d’un lieu unique, capable d’accueillir la ferveur des plus grands rendez-vous sportifs. Ces Jeux sont aussi une formidable opportunité pour notre territoire : un rayonnement international, une dynamique pour nos clubs et un legs durable pour la pratique sportive, notamment féminine."

Lyon et sa métropole prennent ainsi une place importante dans la carte des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver 2030. Plusieurs équipements de l'agglomération doivent être mobilisés pour les sports de glace, dont la Halle Tony Garnier, la LDLC Arena à Décines-Charpieu et Eurexpo à Chassieu.

Tags :

JO Alpes 2030

Grégory Doucet

23 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Titus69 le 17/09/2026 à 06:13

2030...
Serons nous encore là
Si oui, dans quel état?

Pour eux cette élite déconnectée il n'y aura pas de problème car dans leurs palais dorés avec protection privée ils ne risquent rien mais pour nous?
Je mise en effet sur de sérieux "affrontements" ses prochaines années toutes les bases sont bien réunies.

Signaler Répondre
avatar
Pathétique le 17/09/2026 à 01:26

Mais quelle bande de rageux que vous êtes

Signaler Répondre
avatar
nouveau maire le 16/09/2026 à 23:46

Ce personnage est détestable au plus haut niveau

Signaler Répondre
avatar
Merci Ciotti le 16/09/2026 à 22:40

Combat de coqs entre Wauquiez et Ciotti qui se résume par un fiasco pour 2 arrivistes bêtes comme leurs pieds. Doucet s'en frotte les mains et franchement tant mieux pour Lyon.

Signaler Répondre
avatar
Bravo le 16/09/2026 à 22:25

De quelque opinion politique que ce soit , nous sommes fiers de notre ville. Merci Monsieur le maire de porter nos couleurs à l’international !!!

Signaler Répondre
avatar
Connait-il LYON ? le 16/09/2026 à 20:41
noh a écrit le 16/09/2026 à 18h39

Ce Maire est très bien.Il a changé, il est là pour 2 ou 3 mandats.

Je suis certain que ce Maire de pacotilles, n'a jamais mis les pieds dans la plupart des lieux charismatiques de Lyon, Argenson par exemple, je suis sur qu'il n'a jamais été prendre un verre et discuté des problèmes particulier du quartier
Un Parisien simplement à vélo

Signaler Répondre
avatar
Néant Vert le 16/09/2026 à 20:23

Les militants écolos n'y sont pour rien des JO dans la Métropole de Lyon, ces militants sans ambition ni vision et projets importants pour Lyon devaient rester discrets sur le sujet....mais voila leur arrogance est au niveau de leur sectarisme.

Signaler Répondre
avatar
GAD le 16/09/2026 à 19:43

Lui et ses militants ont clamé haut et fort que les Jeux Olympiques - surtout d'hiver - n'étaient pas écologiques .
Comme le dit le proverbe ... Il n'y a que les imbéciles - ou les opportunistes - qui ne changent pas d'avis ...

Signaler Répondre
avatar
Ben voyons le 16/09/2026 à 19:26

Donc le Tour de France, c'est pas écologique, mais faire de la glace si...OK....

Signaler Répondre
avatar
91Dolores83 le 16/09/2026 à 19:24

JO d'hiver = montagne donc patinoire dans les monts du lyonnais.

Signaler Répondre
avatar
didouche le 16/09/2026 à 19:19

avec quel personnel monsieur le maire ? les agent.es sont ok mais avec du renfort comme pour le musée des Beaux Arts en grève. il faut se donner les moyens de ses ambitions surtout que vous étiez contte ces JO d'hiver. Décidément la politique rend je ne sais pas comment le traduire tout et son contraire, on renie ses valeurs écologistes. pfou, vous les politiques vous me fatiguez

Signaler Répondre
avatar
laure delyon le 16/09/2026 à 19:18

C'est pas lui qui crache sur le tour de France car pas écolos mais pourtant gratuit ?
tandis que là ils accueille les JO, chers, voire très chers et surtout les patinoires c'est hyper polluant.
c'est toujours à l'ammoniac pour faire le froid?
Les *** * ça osent tout, c'est même à cela qu'on les reconnait.

Signaler Répondre
avatar
Bellota le 16/09/2026 à 18:58
Gerlandd a écrit le 16/09/2026 à 17h48

Il faudra sérieusement penser à nettoyer le quartier de Gerland, Monsieur le Maire.

C’est exactement ce que je pense
Gros nettoyage du quartier et sécurisation n’est-ce pas Monsieur le gaucho ?

Signaler Répondre
avatar
Rob le 16/09/2026 à 18:45

Pauvre type, ça compte plus que la sécurité des lyonnais.

Signaler Répondre
avatar
noh le 16/09/2026 à 18:39

Ce Maire est très bien.Il a changé, il est là pour 2 ou 3 mandats.

Signaler Répondre
avatar
Jacques20 le 16/09/2026 à 18:37

Et ça pollue plus que le Tour de France qu'il refuse pour cause de pollution. Trouvez l'erreur.

Signaler Répondre
avatar
Yaka le 16/09/2026 à 18:36

Vu les jauges des différents sites，je pense qu’ils vont au casse-pipe financier, plus un pb de déplacements des athletes dans Lyon 😪😪😪 .
Ps les sports d’hiver sont essentiellement européens et non pas le même retentissement que les jo d’été , même en europe donc il ne peuvent espérer les mêmes retombées mediatiques et commerciales .
Des jo en catimini surtout au niveau du pôle Glace .
J’espére vraiment me tromper , de plus je pense que la guerre entre la Don camillo en jupon et le peponne de Lyon ne va pas s’arreter là , prochaine étape, la ceremonie s’ouverture , on va se marrer🤣🤣🤣🤣🤣
Qu’est ce que la Sarselli va encore inventer ou conspirer ....?
De toute façon, il y a de choses bien plus importantes qui arrivent au niveau géopolitique.
Donc ces petites bagarres de clochets sont insignifiantes comme ceux qui les pratiquent .
C’est bien dommage pour les sportifs .

Signaler Répondre
avatar
boB le 16/09/2026 à 18:12
Ex Précisions a écrit le 16/09/2026 à 17h20

Ce n'est pas du tout écolo de la glace de partout sur la Métropole, mais il est content ;-)
En fait d'écolo il n'a que le vélocipède...

Et la nature !
C'est clair, produire de la glace dans des bâtiments pas fait pour cela, d'habitude il n'aime pas !
Peut être le retour de la patinoire place bellecour à Noel ? Ah non, il y a déjà son étendage !

Signaler Répondre
avatar
Calahann le 16/09/2026 à 18:02

Exactement bien dit, le Manchot va aussi nous construire des igloos .

Signaler Répondre
avatar
Gerlandd le 16/09/2026 à 17:48

Il faudra sérieusement penser à nettoyer le quartier de Gerland, Monsieur le Maire.

Signaler Répondre
avatar
saco697 le 16/09/2026 à 17:35

la preuve qu’il n’est pas du tout écologiste au sens propre du terme et juste un politicard bobo pseudo écolo, juste là pour s’en mettre plein les poches et la bouche . La fabrication de glace artificielle n’a rien de vraiment écologique c’est extrêmement energivore et polluant

Signaler Répondre
avatar
mdr le 16/09/2026 à 17:34

par contre il va devoir y aller masquer maintenant au J9

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 16/09/2026 à 17:20

Ce n'est pas du tout écolo de la glace de partout sur la Métropole, mais il est content ;-)
En fait d'écolo il n'a que le vélocipède...

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.