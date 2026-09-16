Lyon : déjections de rongeurs, blattes vivantes… cette boucherie fermée en urgence par la préfecture

Ce n’est pas la première fois que cette boucherie lyonnaise doit baisser le rideau pour des raisons sanitaires. La Boucherie de l’Avenir, située au 35 rue Paul-Bert dans le 3e arrondissement, fait une nouvelle fois l’objet d’une fermeture administrative après un contrôle de deux agents de la Direction départementale de la protection des populations (DDPP) du Rhône, réalisé mardi 15 septembre.
Et la liste des manquements relevés est particulièrement longue. Selon l’arrêté préfectoral, le contrôle a notamment mis en évidence une "présence importante de déjections de rongeurs dans les locaux de production, de stockage et les locaux sociaux."
Des blattes vivantes sur des équipements
Les agents ont également relevé une "présence importante de blattes vivantes sur les équipements en contact avec les denrées alimentaires". À cela s'ajoutent, selon la préfecture, un défaut de maintenance et de nettoyage des différents locaux et équipements ainsi que de mauvaises conditions de stockage et de conservation des produits.
Le rapport fait aussi état d'une absence d'autocontrôles, d'un défaut de traçabilité des denrées ou encore de produits détenus à des températures non conformes. La préfecture pointe aussi une "méconnaissance des bonnes pratiques d'hygiène."
Face à ces différents constats, les services de l'État estiment que la poursuite de l'activité constitue "une menace importante pour la santé des consommateurs", en raison d'un risque de contaminations microbiologiques, chimiques ou physiques et des risques d'intoxication qui peuvent en découler.
Une longue série de corrections imposées avant toute réouverture
La préfecture a donc prononcé la fermeture administrative de l'établissement à compter de la notification de l'arrêté. La mesure restera en vigueur tant que l'ensemble des corrections imposées n'aura pas été effectué.
Parmi les nombreuses mesures demandées figurent notamment la mise en place d'un plan efficace de lutte contre les nuisibles, le nettoyage et la désinfection des locaux, la rénovation ou le remplacement de certains équipements dégradés, le respect des températures réglementaires ou encore la mise en œuvre d'un Plan de maîtrise sanitaire adapté. L'établissement devra également mettre en place des analyses microbiologiques des denrées et des surfaces, comprenant notamment une recherche de Listeria monocytogenes.
Les services de l'État exigent par ailleurs de cesser le stockage de denrées à même le sol dans la chambre froide, de ne plus hacher la viande à l'avance et d'assurer la traçabilité des produits. L'ensemble du personnel devra également suivre une formation à l'hygiène.
La réouverture ne pourra intervenir qu'après une nouvelle visite d'un agent de la DDPP. Celui-ci devra constater "l'effectivité de l'intégralité des mesures correctives" imposées.
Contrairement à ce qu'on pourrait penser, les blattes sont des animaux très propresSignaler Répondre
Malheureusement pas que gauchistes.Signaler Répondre
Non, ce n'est pas interdit, c'est une idée reçue.Signaler Répondre
Un restaurant a tout à fait le droit d'utiliser et de stocker des bouteilles de gaz pour alimenter ses gazinières. Cependant, les restaurants sont des Établissements Recevant du Public (ERP) et, donc leur installation et leur stockage de gaz sont soumis à des règles de sécurité incendie extrêmement strictes. S'il fait n'importe quoi l'installation devient illégale, mais le principe même d'utiliser des bouteilles est autorisé.
Pas de propane à l'intérieur, le butane est autorisé en intérieur (dans la cuisine ou une réserve dédiée), mais jamais en sous-sol ou dans une cave.
En intérieur, la réglementation limite généralement le stockage à une seule bouteille d'enclenchement par appareil de cuisson, plus une seule bouteille de réserve par appareil et le tonnage global par établissement est lui aussi strictement plafonné selon la catégorie de l'ERP.
Le local où sont stockées les bouteilles de butane en intérieur doit obligatoirement posséder une ventilation haute et une ventilation basse d'une surface bien définie pour éviter l'accumulation de gaz en cas de fuite.
Par contre, on pourrait parler des prises électriques multiples qui, elles sont interdites mais bien présentes dans tous les établissement (38 ans de sécurité incendie).
Quand va t'elle etre fermée définitivement.Elle a été signalée de nombreuses fois.Signaler Répondre
C'est autorisé mais il y a des texte de loi pour encadrer, qu'ils ne respectent évidemment pas...Signaler Répondre
Ces commerces communautaires sont de plus en plus présents à Lyon et dans d’autres villes gauchistes...Signaler Répondre
Ça me choque pas au bled c'est la même chose.Signaler Répondre
Je ne suis jamais malade !
C'est comme tous ces restaurateurs qui stockent des bouteilles de gaz pour faire tourner leurs gazinieres, toujours les mêmes c'est interdit et personne ne contrôle.Signaler Répondre
Bienvenue dans les commerces de bouche de la nouvelle France by EELV-LFI !Signaler Répondre
et pourtant il va falloir, il à raison...Signaler Répondre
" la boucherie de l’avenir incertain "Signaler Répondre
heureusement qu’on Renaud on trôle régulièrement les commerces fautifsSignaler Répondre
Etrange comme ces commerces arrivent à survivre malgré de récurrentes fermetures.Signaler Répondre
La rentabilité ne semble pas un problème.
Ils doivent porter des gants noirs, c'est un indice du niveau de salubrité de tout commerce de bouche.Signaler Répondre
Là on atteint le sumum du commentaire le plus crétin. J'ai vraiment du mal à m'habituer à la bêtise de certains.Signaler Répondre
Je suis rentré dedans 2 fois, je suis sorti sans rien acheté à chaque fois chassé par l’odeur et l’ambiance morose .Signaler Répondre
Je trouve qu'il a absolument raisonSignaler Répondre
Le voilà le fou du bus qui veut expulser tout ce qui bougeSignaler Répondre
Ce ne sont pas toujours les mêmes qui se font contrôler. Le contrôle est fait en cas de doute.Signaler Répondre
Cette boucherie a de nouveau été contrôlée car de nombreux dysfonctionnements ont été constatés lors des contrôles précédents, c'est normal.
Une boucherie qui plairait à monsieur Mélenchon !Signaler Répondre
Avec la progression de cette nouvelle France soutenue par la gauche qui la fait rêver..Signaler Répondre
Il est grand temps qu'on impose d'avoir passé avec succès un diplôme dans un établissement français pour pouvoir tenir un commerce de bouche.Signaler Répondre
ben oui, ce sont les seuls commerce dans bien des quartiers...Signaler Répondre
Pas du tout, ils ont prouvé qu'ils contrôlaient tout le monde...Signaler Répondre
si ils y retournent , c'est que ca leur rappel le paysSignaler Répondre
En tout cas bravo pour la pub et arrêtez de vous plaindre les blattes c'est votre nourriture de demain et les rongeurs, c'est de la viande.Signaler Répondre
Moi j'adore cet endroit qui dénonce la société actuelle capitaliste et de la mise en place du nouvel ordre mondial... alors oui j'avoue habiter à côté le soir quand y'a du brouillard ça peut faire peur ! Après dommage que les gens qui habitent à côté sont des moutons à cautionner nos politiques qui ne savent pas ce qu'est un citoyen, des banques qui dirigent le monde...
qui se font contrôler ?? Oui,tout à fait d’accord avec toi !!Signaler Répondre
Tu parle alors que t’as même pas de pays!! Tu sais de quoi je parle !!Signaler Répondre
Quelle avenir ! fermeture pour je ne sais combien de fois..Signaler Répondre
C'est la boucherie de l'avenir ? ? on se pose des questions sur cet avenir !Signaler Répondre
En meme temps cela fait plus de 6 mois que les clients postent des avis sur l h ygiene douteuse et les blattes ...Signaler Répondre
c'est une boucherie traditionnelleSignaler Répondre
quand on voit l'état de propreté des rue du quartier chaque matin, il n'y a rien d'étonnant ...Signaler Répondre
Et toujours pas d expulsion du territoire . Empoisonner les gens cest normal en France !!!!Signaler Répondre
Très souvent les mêmes que ce soit boucherie, snack, ou pseudo resto...Signaler Répondre