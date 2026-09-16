Lyon : un élu jugé pour avoir envoyé le numéro de téléphone de Roman Abreu à 10 000 sympathisants de Coeur Lyonnais

Un mail envoyé après la défaite cinglante aux élections municipales lyonnaises se retrouve devant la justice.

Jean-Arnaud Niepceron doit répondre de "doxing", une infraction sanctionnant la diffusion d’informations permettant d’identifier une personne lorsqu’elle l’expose à des menaces graves.

Le message litigieux avait été adressé à environ 10 000 sympathisants de Cœur Lyonnais via la newsletter du mouvement de Jean-Michel Aulas. Il mentionnait l’adresse mail et le numéro de téléphone professionnels de Roman Abreu, alors communicant de Jean-Michel Aulas, à qui une partie des militants attribuait la responsabilité de la défaite face à Grégory Doucet.

Jean-Arnaud Niepceron, aujourd’hui conseiller du 6e arrondissement de Lyon, a reconnu le ton "un peu sarcastique" du texte, dans lequel Roman Abreu était notamment présenté comme "l’excellent Roman Abreu".

La défense réclame la relaxe

À l’audience, Jean-Arnaud Niepceron a affirmé que Roman Abreu lui avait lui-même demandé d’envoyer un message aux sympathisants afin de recueillir leurs retours sur la campagne, en lui demandant "d’y aller franchement".

Une version contestée par l’avocat de Roman Abreu. Son client, absent à l’audience car toujours dans le viseur de la justice pour la plainte pour viol déposée par une militante Coeur Lyonnais, réclame 50 000 euros de dommages-intérêts.

La défense de Jean-Arnaud Niepceron estime de son côté que l’infraction n’est pas constituée, faute de démonstration d’une "mise en danger" du communicant, et demande sa relaxe.

Le tribunal correctionnel de Lyon rendra sa décision le 20 octobre.