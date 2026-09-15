Un important incendie éclate dans une entreprise près de Lyon : 56 pompiers mobilisés et une route coupée

Un incendie s’est déclaré ce mardi soir dans une entreprise de valorisation des déchets à Limonest, au nord de Lyon.

Le feu concerne des végétaux et des copeaux présents sur le site. Face à cet incendie, le SDMIS a déployé d’importants moyens : 56 sapeurs-pompiers et 17 engins sont mobilisés pour mener les opérations.

La D306 coupée dans les deux sens

L’intervention a également des conséquences sur la circulation dans le secteur. La route départementale D306 est coupée dans les deux sens afin de faciliter le travail des secours.

Un périmètre de sécurité a par ailleurs été instauré autour de la zone concernée. Les services de l'État appellent la population à le respecter pendant toute la durée de l’intervention.

D'après les premières éléments, l’intervention des sapeurs-pompiers pourrait se poursuivre durant toute la nuit.