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Près de Lyon : deux véhicules partent en fumée en pleine nuit à seulement 200 mètres de distance

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Près de Lyon : deux véhicules partent en fumée en pleine nuit à seulement 200 mètres de distance
Photo d'illustration - LyonMag

Une nuit marquée par deux incendies à Rillieux-la-Pape.

Les secours sont intervenus à deux reprises dans la zone industrielle du Champ du Roy après que deux véhicules ont pris feu.

Le premier sinistre a concerné un camion stationné à l'angle des rues Hélène-Boucher et Saint-Exupéry. Le véhicule, qui contenait du matériel divers, a été ravagé par les flammes. Il était encore en cours de déchargement ce jeudi matin.

Un deuxième véhicule brûle 200 mètres plus loin

Mais l'intervention des pompiers ne s'est pas arrêtée là. Environ 200 mètres plus loin, en direction de Castorama, un fourgon a également été détruit par un incendie.  

Le véhicule appartenait à une femme qui avait l'habitude de le stationner chaque soir à cet endroit, rapporte le Progrès selon un artisan installé à proximité

Les circonstances précises de ces deux incendies restent à déterminer. La mairie de Rillieux-la-Pape évoque toutefois deux faits considérés comme criminels, sans disposer à ce stade d'éléments supplémentaires sur leur origine ou leurs éventuels auteurs. Une enquête doit être ouverte afin de faire la lumière sur ces deux incendies.

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incendie

4 commentaires
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Racailles de m... le 10/09/2026 à 19:35

Seulement 2 véhicules brûlés ? Tout va bien alors...

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RNLFI le 10/09/2026 à 19:25

Comme d'habitude un article où on ne sait pas ce qui c'est passé mais on imagine....
Et bien sûr ensuite des commentateurs qui imaginent des causes bien entendu politiques toujours dans le même sens.

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Qui pour inverser ce classement? le 10/09/2026 à 18:27

Si au classement Pisa, les jeunes français apparaissent dans les derniers, dans celui de la violence et du crétinisme, ils sont bien premiers...

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Ex Précisions le 10/09/2026 à 18:12

Un fourgon appartenant à une femme qui avait l'habitude de le stationner chaque soir à cet endroit ;-)
Pourquoi on ne dit plus les mots, trop de wokisme ?

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Solidarité 69 le 10/09/2026 à 17:45

Encore une preuve de ce foutu réchauffement climatique.
Ah qu'elle est belle cette nouvelle France by EELV-LFI !

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