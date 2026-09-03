Dans la nuit de dimanche à lundi, les sapeurs-pompiers ont été mobilisés dans le quartier du Vallon, rue Pasteur.

Aux alentours de 4h du matin, les secours sont d’abord intervenus sur le parking de l’allée 3, où plusieurs véhicules étaient en feu. Au total, trois voitures ont été détruites par les flammes, rapporte le Progrès.

Un nouvel incendie après le départ des secours

Une fois le sinistre maîtrisé, pompiers et forces de l’ordre ont quitté les lieux. Mais leur absence aura été de courte durée.

Un nouvel appel a rapidement conduit les secours à revenir dans la même allée. Cette fois, la porte d’un logement était la proie des flammes. L’incendie a pu être rapidement maîtrisé.

La succession de ces départs de feu pourrait faire penser à des actes d’intimidation, un procédé déjà observé dans certaines affaires liées au narcotrafic dans l’agglomération lyonnaise. À ce stade, aucun lien de cette nature n’est toutefois établi et une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances et les motivations derrière ces incendies.

Les faits surviennent alors que le quartier du Vallon fait l’objet d’une importante opération de renouvellement urbain. Une centaine de logements ont notamment été déconstruits, tandis que le projet prévoit de nouvelles constructions et la réhabilitation des tours conservées.