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Trois voitures incendiées au sud de Lyon : à peine repartis, les pompiers doivent revenir pour une porte d'appartement

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Trois voitures incendiées au sud de Lyon : à peine repartis, les pompiers doivent revenir pour une porte d'appartement
Trois voitures incendiées au sud de Lyon : à peine repartis, les pompiers doivent revenir pour une porte d'appartement

Une série d’incendies interpelle à Grigny-sur-Rhône.

Dans la nuit de dimanche à lundi, les sapeurs-pompiers ont été mobilisés dans le quartier du Vallon, rue Pasteur.

Aux alentours de 4h du matin, les secours sont d’abord intervenus sur le parking de l’allée 3, où plusieurs véhicules étaient en feu. Au total, trois voitures ont été détruites par les flammes, rapporte le Progrès.

Un nouvel incendie après le départ des secours

Une fois le sinistre maîtrisé, pompiers et forces de l’ordre ont quitté les lieux. Mais leur absence aura été de courte durée.

Un nouvel appel a rapidement conduit les secours à revenir dans la même allée. Cette fois, la porte d’un logement était la proie des flammes. L’incendie a pu être rapidement maîtrisé.

La succession de ces départs de feu pourrait faire penser à des actes d’intimidation, un procédé déjà observé dans certaines affaires liées au narcotrafic dans l’agglomération lyonnaise. À ce stade, aucun lien de cette nature n’est toutefois établi et une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances et les motivations derrière ces incendies.

Les faits surviennent alors que le quartier du Vallon fait l’objet d’une importante opération de renouvellement urbain. Une centaine de logements ont notamment été déconstruits, tandis que le projet prévoit de nouvelles constructions et la réhabilitation des tours conservées.

Tags :

paillassonnage

incendie

4 commentaires
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et sans doute le 03/09/2026 à 18:01
Calahann a écrit le 03/09/2026 à 17h25

Il paraît que l' Église K-TO de France a aussiiiiii une très belle alliance avec des prêtres pédophiles.
Une entente bien encrée et installée !

c'est pour cela que les voitures brulent par millier ? expliquez nous svp ; merci

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Cumulo debilus le 03/09/2026 à 17:50
Solidarité 69 a écrit le 03/09/2026 à 17h31

Bienvenue dans la nouvelle France by EELV-LFI !

Mais non il paraît que le problème c est "l’extrême centre" mdr

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Saikan le 03/09/2026 à 17:50
Titus69 a écrit le 03/09/2026 à 16h46

Grigny, Givors, Chasse... anciennement coco mais maintenant LFI aux mains des Narcos alliés aux barbus.

Villes passées d'une mafia à l'autre.

C’est quand même marrant!! Sur les 3 grandes religions monothéistes,on tape sur 2,mais la troisième est ce qu’il y a de pire,mais silence total !!bizarre !!

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Solidarité 69 le 03/09/2026 à 17:31

Bienvenue dans la nouvelle France by EELV-LFI !

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allons donc le 03/09/2026 à 17:31
Titus69 a écrit le 03/09/2026 à 16h46

Grigny, Givors, Chasse... anciennement coco mais maintenant LFI aux mains des Narcos alliés aux barbus.

Villes passées d'une mafia à l'autre.

phénomènes d'auto combustion a cause du réchauffement climatique ; tout bon socialo lfiste verdatre sait cela depuis plus de 40 ans ...

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Calahann le 03/09/2026 à 17:25
Titus69 a écrit le 03/09/2026 à 16h46

Grigny, Givors, Chasse... anciennement coco mais maintenant LFI aux mains des Narcos alliés aux barbus.

Villes passées d'une mafia à l'autre.

Il paraît que l' Église K-TO de France a aussiiiiii une très belle alliance avec des prêtres pédophiles.
Une entente bien encrée et installée !

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Titus69 le 03/09/2026 à 16:46

Grigny, Givors, Chasse... anciennement coco mais maintenant LFI aux mains des Narcos alliés aux barbus.

Villes passées d'une mafia à l'autre.

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