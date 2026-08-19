Près de Lyon : deux hectares de forêt brûlés, deux hélicoptères bombardiers d’eau engagés à Vaugneray

Le feu s’est déclaré vers 11h ce mercredi dans un secteur difficile d’accès de Vaugneray, dans l’Ouest lyonnais. Trente-cinq sapeurs-pompiers et dix-huit engins ont été mobilisés, notamment des véhicules spécialisés dans les feux de forêt.

Face à l’ampleur du sinistre, deux hélicoptères bombardiers d’eau sont venus renforcer le dispositif. À 15h30, ils avaient déjà réalisé 27 largages.

Deux foyers distincts

Les pompiers interviennent sur deux zones séparées. Environ un demi-hectare a brûlé sur le premier foyer, qui a pu être fixé. Le second a déjà parcouru près de deux hectares.

Aucune habitation n’est menacée à ce stade et aucune évacuation n’a été décidée. L’absence de vent fort limite également le risque de propagation rapide des flammes.

L’origine de l’incendie reste inconnue mais la présence de deux foyers interpelle. Une enquête de gendarmerie a été ouverte pour déterminer les circonstances du départ de feu.