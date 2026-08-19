Faits Divers

Près de Lyon : deux hectares de forêt brûlés, deux hélicoptères bombardiers d’eau engagés à Vaugneray

Près de Lyon : deux hectares de forêt brûlés, deux hélicoptères bombardiers d’eau engagés à Vaugneray
DR

Un important incendie mobilise les secours ce mercredi 19 août dans un massif boisé de Vaugneray. Deux foyers distincts ont été repérés et deux hélicoptères bombardiers d’eau participent aux opérations.

Le feu s’est déclaré vers 11h ce mercredi dans un secteur difficile d’accès de Vaugneray, dans l’Ouest lyonnais. Trente-cinq sapeurs-pompiers et dix-huit engins ont été mobilisés, notamment des véhicules spécialisés dans les feux de forêt.

Face à l’ampleur du sinistre, deux hélicoptères bombardiers d’eau sont venus renforcer le dispositif. À 15h30, ils avaient déjà réalisé 27 largages.

Deux foyers distincts

Les pompiers interviennent sur deux zones séparées. Environ un demi-hectare a brûlé sur le premier foyer, qui a pu être fixé. Le second a déjà parcouru près de deux hectares.

Aucune habitation n’est menacée à ce stade et aucune évacuation n’a été décidée. L’absence de vent fort limite également le risque de propagation rapide des flammes.

L’origine de l’incendie reste inconnue mais la présence de deux foyers interpelle. Une enquête de gendarmerie a été ouverte pour déterminer les circonstances du départ de feu.

Tags :

Vaugneray

feux de forêt

incendie

3 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Calahann le 19/08/2026 à 18:40
Origine connue a écrit le 19/08/2026 à 16h43

Encore un fumeur qui a jeté son mégot dans les broussailles. Un intello.

Arrête stoplet d' enfumer les gens avec tes clopeurs virtuels.
Comment sais-tu que l'origine des 2 feux est liée à un fumeur ?
File voir les gendarmes si tu as des informations irréfutables 😘

Signaler Répondre
avatar
Origine connue le 19/08/2026 à 16:43

Encore un fumeur qui a jeté son mégot dans les broussailles. Un intello.

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 19/08/2026 à 16:36

Un pyromane de l'ouest à jeter dans les brasiers qu'il a créé, mais on n'est pas des sauvages une petite amende et du sursis comme d'hab...
On sera plus tranquille demain, flotte et températures d'été (les vraies) pour au moins une semaine.

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.